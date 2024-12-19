В Україні зібрали перший промисловий урожай батату. ФОТО

У Білгород-Дністровському районі Одеської області завершено збирання батату на площі 7 гектарів – однієї з найбільших в Україні будь-коли засіяної цією культурою.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Одеський регіон стає осередком інноваційного агробізнесу. Однією з таких цікавих новинок є вирощування батату, або солодкої картоплі. Ще кілька років тому цей коренеплід був екзотикою, а сьогодні – зайняв своє місце в меню багатьох ресторанів та сімейних застіль", – зазначив Кіпер.

Так, фермерське господарство "Буджак" завершило збір батату на площі 7 гектарів.

За словами керівника господарства Олексія Згіріна, вирощування сорту "Борегард" стало можливим завдяки впровадженню новітніх технологій, зокрема використанню безвірусного посадкового матеріалу, що дозволило зменшити кількість хімічних обробок і підвищити якість продукції.















Як повідомлялося, минулого тижня ціни на картоплю в Україні знаходилися в діапазоні 22-30 грн/кг. Таким чиномкартопля надходила в продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що більшість виробників картоплі в Україні цьогоріч недоотримали до 30% урожаю, відтак на ринку відчувається дефіцит цього продукту.

Наприкінці жовтня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що наразі немає підстав прогнозувати зростання цін на картоплю до 50 грн за кілограм, оскільки поточна ціна вже покриває собівартість і дозволяє імпорт.

Однак уже у вересні Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через різке зростання цін на внутрішньому ринку.