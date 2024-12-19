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Новини
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В Україні зібрали перший промисловий урожай батату. ФОТО

В Україні зібрали перший промисловий урожай батату

У Білгород-Дністровському районі Одеської області завершено збирання батату на площі 7 гектарів – однієї з найбільших в Україні будь-коли засіяної цією культурою.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Одеський регіон стає осередком інноваційного агробізнесу. Однією з таких цікавих новинок є вирощування батату, або солодкої картоплі. Ще кілька років тому цей коренеплід був екзотикою, а сьогодні – зайняв своє місце в меню багатьох ресторанів та сімейних застіль", – зазначив Кіпер.

Так, фермерське господарство "Буджак" завершило збір батату на площі 7 гектарів.

За словами керівника господарства Олексія Згіріна, вирощування сорту "Борегард" стало можливим завдяки впровадженню новітніх технологій, зокрема використанню безвірусного посадкового матеріалу, що дозволило зменшити кількість хімічних обробок і підвищити якість продукції.

Вирощування батату в Одеській області
Вирощування батату в Одеській області
Вирощування батату в Одеській області
Вирощування батату в Одеській області
Вирощування батату в Одеській області
Вирощування батату в Одеській області
Вирощування батату в Одеській області

Як повідомлялося, минулого тижня ціни на картоплю в Україні знаходилися в діапазоні 22-30 грн/кг. Таким чиномкартопля надходила в продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що більшість виробників картоплі в Україні цьогоріч недоотримали до 30% урожаю, відтак на ринку відчувається дефіцит цього продукту.

Наприкінці жовтня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що наразі немає підстав прогнозувати зростання цін на картоплю до 50 грн за кілограм, оскільки поточна ціна вже покриває собівартість і дозволяє імпорт.

Однак уже у вересні Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через різке зростання цін на внутрішньому ринку.

Автор: 

аграрії (1312) Одеська область (240) сільське господарство (505) урожай (518)


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Топ коментарі
+4
це не про батат, а про топінамбур
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19.12.2024 20:51
+4
Думаю, що через більший зміст в бататі порівняно з картоплею вуглеводів і цукрів, вони не надто рекомендовані діабетикам.
Підтримую, що це Ви скорше мали на увазі топінамбур.
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19.12.2024 21:19
+3
Дуже смачна картопля Батат ...легка і ситна ...добре шо наші почали вирощювати ...як то кажуть ,в добрий час, та в прибуток !👍
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19.12.2024 21:05
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Не знаю, мне он не нравится, сажали его на огороде лет 20 тому в зад.
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19.12.2024 20:21 Відповісти
"Гімно"... Зберігається (порівняно з картоплею) - набагато гірше. Усихає швидко. Бульба волокниста - щоб отримать повноцінне пюре - треба протирать через металеве сито... Спитався якось біологів - "Чим він хороший?" Відповідь "убила" - "На відміну від картоплі, дає хороший урожай в жаркому кліматі. А картопля погано родить...".
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19.12.2024 21:28 Відповісти
а жук їх жре?
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19.12.2024 20:22 Відповісти
ніт. я дома посадив і до уборки врожаю. пару раз в тиждень поливав.
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19.12.2024 20:50 Відповісти
як він по смаку?
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19.12.2024 23:34 Відповісти
я б сказав шо це скорше десерт, бо солодкуватий
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20.12.2024 11:46 Відповісти
Це різні сімейства.
Бульба - це вид рослин родини пасльонових (Solanaceae),
Батат - рослина родини берізкових (Convolvulaceae).
Відтак і шкідники в них різні.
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19.12.2024 21:16 Відповісти
Батат як хрін - посадив один раз не виведеш ніколи
Смакові якості нижче картоплі - на любітеля - однак є замінником картоплі для діабетиків - це величезний його плюс.
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19.12.2024 20:36 Відповісти
це не про батат, а про топінамбур
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19.12.2024 20:51 Відповісти
Думаю, що через більший зміст в бататі порівняно з картоплею вуглеводів і цукрів, вони не надто рекомендовані діабетикам.
Підтримую, що це Ви скорше мали на увазі топінамбур.
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19.12.2024 21:19 Відповісти
На моркву схоже. Навіть не знаю, посадити, чи що? Колись топінамбур садили, так ледве вивелися.
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19.12.2024 20:44 Відповісти
Топінамбур треба виводити по весні, коли тільки пішли у ріст пагони - десь на пів-метра - метр.
В цей час всі бульби вже дали пагони, а нові клубні ще не з"явились. Вирвете - новим ні з чого виростати.
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19.12.2024 21:29 Відповісти
Дочка так само плюнула на батат... "Помоднячила" кілька років, на дачі - і вивела...
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19.12.2024 21:30 Відповісти
Пюре з нього добре
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19.12.2024 20:56 Відповісти
Дуже смачна картопля Батат ...легка і ситна ...добре шо наші почали вирощювати ...як то кажуть ,в добрий час, та в прибуток !👍
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19.12.2024 21:05 Відповісти
Та вже давненько бачив, як вирощували в нас батат... тільки трохи південніше, під Ізмаілом, в полях біля Саф"янів. Їх там вирощував той же чоловік, який вирощував кубічні кавуни.
Жаль, але десь рік тому він загинув у автотрощі, а родичі його пускають по вітру підприємство, яке він створив.
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19.12.2024 21:24 Відповісти
Шкода😒
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19.12.2024 21:30 Відповісти
Так - дійсно жаль!
Тоді ми ще https://youtu.be/D96uX4NWKVM?si=NIkWENr8V1wXEFJf сюжет про нього зробили, правда не про батат, а про ці кавуни.
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19.12.2024 21:43 Відповісти
Морква морквою на вигляд )) дуже цікаво…
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19.12.2024 21:48 Відповісти
ніколи не пробував. Цікаво який він і в чому прикол
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19.12.2024 23:33 Відповісти
Старіна Агафангел об'їхав з іконою?
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19.12.2024 23:34 Відповісти
"Сім років мак не родив,і голоду не було"-українське прислів'я
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19.12.2024 23:43 Відповісти
клімат змінюється. на нас чекає забагато поганих "сюрпризів" серед яких "картопляні *****" може й прийнятний варіант.
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20.12.2024 01:13 Відповісти
Годину тому проходив через "Привоз".
Дивлюсь - напис "Ківі, місцевий, Усатове".
Правда дрібніший, ніж заморський.
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20.12.2024 14:03 Відповісти
50 грн штука.Обісратися)))
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20.12.2024 08:09 Відповісти
Родить добре, невибагливий, але погано зберігається. Смак залежить від сорту- від солодкого до схожого на картоплю
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20.12.2024 09:20 Відповісти
ᐉ Батат - купити по ціні 176,30 грн/кг • Київ, Харків, Дніпро • FRUIT TIME.
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20.12.2024 11:14 Відповісти

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