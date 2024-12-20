США дозволили Угорщині та Туреччині сплачувати за російський газ через "Газпромбанк"

США зробили виняток для Туреччини та Угорщини після запровадження санкцій проти "Газпромбанку" щодо газових платежів Росії.

Як пише Reuetrs, про звільнення від американських санкцій повідомив міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар, передає Forbes.

Зазначається, що Туреччина попросила про виняток під час переговорів із представниками США, щоб мати можливість продовжувати оплачувати імпорт російського газу через "Газпромбанк".

Туреччина імпортує майже весь свій газ, а Росія є головним постачальником, забезпечуючи понад 50% трубопровідного імпорту країни. Імпорт трубопровідного газу Анкари з Росії минулого року становив 21,1 млрд кубометрів.

Також 19 грудня США надали виняток Угорщині, звільнивши від санкцій платежі за газ, про що заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Раніше Угорщина, яка в основному залежить від російської нафти та газу, теж звернулася до США з проханням надати їй виняток із санкцій проти "Газпромбанку".

"Сьогодні вони надали звільнення від газових платежів, повʼязаних із "Газпромбанком", що є гарною новиною, але водночас ми розробили рішення з нашими регіональними союзниками, альтернативний спосіб оплати, який не порушує санкції, але дозволяє здійснювати платежі (за газ)", – сказав Сіярто.

Водночас він заявив, що США продовжують забороняти фінансові транзакції через "Газпромбанк", повʼязані з атомною електростанцією "Пакш-2", яку російський "Росатом" будує в Угорщині, назвавши це "виключно політичним рішенням".

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Як повідомлялося, 21 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

Згодом стало відомо, що нові санкції США проти Росії можуть закрити єдиний спосіб, яким європейські клієнти мають можливість платити за російський газ.

У "Газпромбанку" своєю чергою заявили, що санкції не вплинуть на його банківські операції, але не відповіли на запитання щодо рішень щодо оплати газу. Проте водночас банк попередив своїх клієнтів про труднощі з роботою карток UnionPay за кордоном.

Наприкінці березня 2022 року російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.