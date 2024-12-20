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Уряд призупинить розрахунок термінів до відновлення роботи реєстрів

кабмін

Кабінет Міністрів ухвалить рішення про призупинення розрахунку термінів на період до відновлення повноцінного функціонування реєстрів.

Про це під час пресконеренції повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні на розгляд уряду я винесу акт, який передбачатиме, що не розраховуватимуться терміни на період до відновлення повноцінного функціонування реєстрів", – сказала вона.

За словами урядовиці, це дасть змогу уникнути правових колізій.

Також Стефанішина наголосила, що на сьогодні немає обмежень щодо прав громадян на доступ до реєстрації актів цивільного стану: народження, смерть, розлучення, шлюб. Вони здійснюватимуться у звичайному порядку з використанням паперових носіїв.

Окрім того, за її словами, всі соціальні виплати, які пов'язані з актами цивільного стану, здійснюються на підставі відповідних заяв і будуть розглянуті після відновлення реєстрів.

Серед іншого, все, що стосується заповітів і спадщини, здійснюватиметься без доступу до реєстрів нотаріусами.

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Як повідомлялося, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.

Після того стало відомо, що через оновлення державних реєстрів у "Дії" тимчасово не працює частина сервісів

Автор: 

Кабмін (7749) реєстр (563) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (36)


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