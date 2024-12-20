Уряд призупинить розрахунок термінів до відновлення роботи реєстрів

Кабінет Міністрів ухвалить рішення про призупинення розрахунку термінів на період до відновлення повноцінного функціонування реєстрів.

Про це під час пресконеренції повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні на розгляд уряду я винесу акт, який передбачатиме, що не розраховуватимуться терміни на період до відновлення повноцінного функціонування реєстрів", – сказала вона.

За словами урядовиці, це дасть змогу уникнути правових колізій.

Також Стефанішина наголосила, що на сьогодні немає обмежень щодо прав громадян на доступ до реєстрації актів цивільного стану: народження, смерть, розлучення, шлюб. Вони здійснюватимуться у звичайному порядку з використанням паперових носіїв.

Окрім того, за її словами, всі соціальні виплати, які пов'язані з актами цивільного стану, здійснюються на підставі відповідних заяв і будуть розглянуті після відновлення реєстрів.

Серед іншого, все, що стосується заповітів і спадщини, здійснюватиметься без доступу до реєстрів нотаріусами.

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Як повідомлялося, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.

Після того стало відомо, що через оновлення державних реєстрів у "Дії" тимчасово не працює частина сервісів.