Правосуддя здійснюють лише 37 суддів зі штатних 63: Рахункова палата вперше провела аудит ВАКС

Рахункова палата провела перший аудит Вищого антикорупційного суду та виявила низку факторів, що негативно впливали на ефективність його роботи.

Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати.

"Вищий антикорупційний суд від початку своєї діяльності в 2019 році належним чином забезпечував здійснення судочинства. Водночас низка факторів, зокрема недостатнє кадрове забезпечення та відсутність належних приміщень, негативно впливала на ефективність його роботи", – сказано в повідомленні.

Аудит охоплює 2019–2023 роки та дев'ять місяців 2024 року, а з окремих питань – більш тривалий період.

Так, за п'ять років ВАКС розглянув понад 46 тис. справ та матеріалів у першій інстанції та 4,7 тис. – в апеляційній, проте значна частина справ залишається нерозглянутою понад рік.

За період 2020 – перше півріччя 2024 року в першій інстанції цей показник становить 35-49%, в апеляційній – 3-16%. Крім того, у першій інстанції станом на перше півріччя 2024 року було 10 справ, розгляд яких триває понад три роки.

У Рахунковій палаті зазначили, що затягування розгляду справ спричинено кадровим дефіцитом, нормативними обмеженнями та об’єктивними факторами такими, як пандемія COVID-19 та воєнний стан.

Результати аудиту свідчать, що рівень фінансового забезпечення ВАКС протягом періоду, охопленого аудитом, поступово зростав.

У 2024 році показник забезпечення досяг 99%, що дало змогу ефективно виконувати завдання та реалізовувати повноваження.

За визначений аудитом період ВАКС використав 1,64 млрд грн бюджетних коштів, із яких 88% спрямували на оплату праці та нарахування.

Водночас обмеження суддівської винагороди, встановлені у державному бюджеті з 2020 року, призводять до вимушених додаткових виплат ВАКС на компенсацію суддям недоплаченої їм винагороди на підставі судових рішень.

Проблеми з робочими місцями

Окрім того, уряд не забезпечив ВАКС належними приміщеннями. Будівлі, в яких працюють судді та співробітники апарату, не відповідають державним будівельним нормам і створюють перешкоди для виконання судом своїх повноважень.

На час проведення аудиту судді та працівники апарату суду розміщувалися в трьох різних приміщеннях, два з яких є тимчасовими. Четверте приміщення ВАКС є непридатним для використання та потребує реконструкції.

Завдяки міжнародній технічній допомозі та закупівлям, здійсненим ВАКС, вдалося облаштувати робочі місця, зали судових засідань і забезпечити працівників сучасною технікою.

Кадрові проблеми

Як сказано в результатах аудиту, однією з ключових проблем ВАКС є недостатня кількість суддів. Фактично здійснюють правосуддя лише 37 суддів, хоча штатна чисельність – 63.

Це та тривалі конкурси на зайняття вакантних посад призводить до збільшення часу розгляду справ та накопичення незавершених проваджень.

Аудитори наголошують, що така ситуація створює ризик невиконання плану Ukraine Facility, яким, зокрема, передбачено збільшити в першому кварталі 2025 року штатну чисельність суддів ВАКС на 60%, апарату – на 40%.

Також відсутність затвердженої стратегії розвитку ВАКС не дає змоги визначати довгострокові пріоритети та вчасно реагувати на виклики сьогодення.

Раніше повідомлялося, що Рахункова палата України провела аудит Агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами й виявила низку проблем

Нагадаємо, наприкінці жовтня цього року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №10044-д про реформу Рахункової палати. Ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.