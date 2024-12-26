БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 496 9

Правосуддя здійснюють лише 37 суддів зі штатних 63: Рахункова палата вперше провела аудит ВАКС

Рахункова палата вперше провела аудит Вищого антикорупційного суду

Рахункова палата провела перший аудит Вищого антикорупційного суду та виявила низку факторів, що негативно впливали на ефективність його роботи.

Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати.

"Вищий антикорупційний суд від початку своєї діяльності в 2019 році належним чином забезпечував здійснення судочинства. Водночас низка факторів, зокрема недостатнє кадрове забезпечення та відсутність належних приміщень, негативно впливала на ефективність його роботи", – сказано в повідомленні.

Аудит охоплює 2019–2023 роки та дев'ять місяців 2024 року, а з окремих питань – більш тривалий період.

Так, за п'ять років ВАКС розглянув понад 46 тис. справ та матеріалів у першій інстанції та 4,7 тис. – в апеляційній, проте значна частина справ залишається нерозглянутою понад рік.

За період 2020 – перше півріччя 2024 року в першій інстанції цей показник становить 35-49%, в апеляційній – 3-16%. Крім того, у першій інстанції станом на перше півріччя 2024 року було 10 справ, розгляд яких триває понад три роки.

У Рахунковій палаті зазначили, що затягування розгляду справ спричинено кадровим дефіцитом, нормативними обмеженнями та об’єктивними факторами такими, як пандемія COVID-19 та воєнний стан.

Результати аудиту свідчать, що рівень фінансового забезпечення ВАКС протягом періоду, охопленого аудитом, поступово зростав.

У 2024 році показник забезпечення досяг 99%, що дало змогу ефективно виконувати завдання та реалізовувати повноваження.

За визначений аудитом період ВАКС використав 1,64 млрд грн бюджетних коштів, із яких 88% спрямували на оплату праці та нарахування.

Водночас обмеження суддівської винагороди, встановлені у державному бюджеті з 2020 року, призводять до вимушених додаткових виплат ВАКС на компенсацію суддям недоплаченої їм винагороди на підставі судових рішень.

Проблеми з робочими місцями

Окрім того, уряд не забезпечив ВАКС належними приміщеннями. Будівлі, в яких працюють судді та співробітники апарату, не відповідають державним будівельним нормам і створюють перешкоди для виконання судом своїх повноважень.

На час проведення аудиту судді та працівники апарату суду розміщувалися в трьох різних приміщеннях, два з яких є тимчасовими. Четверте приміщення ВАКС є непридатним для використання та потребує реконструкції.

Завдяки міжнародній технічній допомозі та закупівлям, здійсненим ВАКС, вдалося облаштувати робочі місця, зали судових засідань і забезпечити працівників сучасною технікою.

Кадрові проблеми

Як сказано в результатах аудиту, однією з ключових проблем ВАКС є недостатня кількість суддів. Фактично здійснюють правосуддя лише 37 суддів, хоча штатна чисельність – 63.

Це та тривалі конкурси на зайняття вакантних посад призводить до збільшення часу розгляду справ та накопичення незавершених проваджень.

Аудитори наголошують, що така ситуація створює ризик невиконання плану Ukraine Facility, яким, зокрема, передбачено збільшити в першому кварталі 2025 року штатну чисельність суддів ВАКС на 60%, апарату – на 40%.

Також відсутність затвердженої стратегії розвитку ВАКС не дає змоги визначати довгострокові пріоритети та вчасно реагувати на виклики сьогодення.

Раніше повідомлялося, що Рахункова палата України провела аудит Агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами й виявила низку проблем

Нагадаємо, наприкінці жовтня цього року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №10044-д про реформу Рахункової палати. Ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.

Автор: 

аудит (336) Рахункова палата (177) Антикорупційний суд ВАКС (737)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усі решта суддів в Монако і Відні !
показати весь коментар
26.12.2024 21:06 Відповісти
А я думав що вони на фронті.
показати весь коментар
26.12.2024 21:40 Відповісти
Одна повія в Дубаях!
показати весь коментар
26.12.2024 22:03 Відповісти
не спішіть радуватися
з цих 50 % більша частина творить кривосуддя а не правосуддя
показати весь коментар
26.12.2024 21:22 Відповісти
Та інші - то з пенсіонери з інвалідністю. Не можна сміятись над убогими!
показати весь коментар
26.12.2024 21:23 Відповісти
Тенденція таж сама, ще з 1991 року. Яскрава бувальщина. Один із метрів тодішньої науки від імені вишу уклав договір на акціонування великого заводу в провінційному містечку. Справа нова, бо вийшов новий закон. Справа зроблена добротно, все підраховано,зважено,поділено. Ясна річ винагрода серйозна. А бувша дружина цього метра, прислала в суд виконавчий лист. Суд направив лист на підприємство. І там відрахували із винагороди належні відсотки. Голова суду всі прохання ввійти в становище відхилив. Через пару років метр виплив на самому верху і попав у вузьке коло тодішнього преза. І всі ініціативи про забезпечення нормального функціонування судової гілки були похоронені на самому вищому рівні. Колеги голови суду потім шуткували- що якийсь голова заштатного суду загальмував судову реформу в Україні, таку має силу впливу. А щодо інфи. Ну яке відношення має рахункова палата, щодо розгляду справ в суді. Скоріш за все, татарівцч хочуть зменшити ценз на прийом нових суддів.
показати весь коментар
26.12.2024 21:45 Відповісти
а зряплату отримують як 6 мільонів пенсіонерів пенсію
показати весь коментар
26.12.2024 21:47 Відповісти
Наступний раз не треба витрачати гроші на аудит. Достатньо передивитися контакти у смартфоні Татарова.
показати весь коментар
26.12.2024 22:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 