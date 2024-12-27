На Київщині відновили міст через річку Тетерів, зруйнований на початку повномасштабного вторгнення Росії. ФОТОрепортаж

У Київській області відновили міст через річку Тетерів на міжнародній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Про це йдеться в повідомленні Служби відновлення й розвитку інфраструктури в Київській області.

Міст, завдовжки 290 метрів, є складовою автомобільної дороги, що веде зі столиці до кордону з Європейським Союзом. Міст має дві смуги руху та службові проходи, а загальна довжина ділянки ремонту з підходами становить 424,3 метра.

Під час відновлення були проведені наступні роботи:

відновлено 12 опор мосту та збудовано дві нові;

влаштовано сталезалізобетонні прогонові будови завдовжки 289,63 метра;

виконано гідроізоляцію та укладено два шари асфальтобетонного покриття загальною площею 3400 кв. м;

на мосту встановлено гранітний бортовий камінь, на підходах – залізобетонний;

змонтовано 580 погонних метрів перильного та бар’єрного огородження;

встановлено сучасну систему з очищувальними спорудами;

нанесено горизонтальну дорожню розмітку, встановлено нові дорожні знаки.

Рух для всіх видів автотранспорту відкрито, що дозволило відновити якісне транспортне сполучення.

Середньодобова інтенсивність руху складає 5 687 автомобілів на добу, а перспективна інтенсивність руху може сягати 6 473 автомобілів на добу з розрахунковою швидкістю руху 90 км/год.

Строк експлуатації моста: 85 років.

Також підрядна організація продовжує роботи на об'єкті, зокрема, триває облаштування укосів та освітлення на мосту й підходах, а в 2025 році буде завершено благоустрій прилеглих територій та влаштовано всі інженерні мережі.













Наприкінці жовтня повідомлялося, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області добудує автомобільну розв'язку на 22-му кілометрі дороги М-05 Київ – Одеса в селі Віта-Поштова. Підрядником стане компанія "Автомагістраль-Південь".

Будівництво на тій ділянці стартувало в 2020 році, і тоді роботи виконувала азербайджанська компанія Evrascon, яка встигла встановити опори для майбутнього шляхопроводу та почати будівництво розворотного тунелю.

У грудні стало відомо, що Кабінет Міністрів затвердив угоду з урядом Румунії про будівництво автодорожнього мосту через річку Тиса.