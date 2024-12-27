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Новини
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Імпорт кавунів і динь в Україну впав до рівня 2021 року

Вирощування кавунів і динь в Україні відновилося до рівня 2021 року

Обсяг закупівлі Україною кавунів і динь з-за кордону цього року повернувся на рівень, що був до початку повномасштабної війни.

Про це пише AgroTimes.

"За два роки інвестицій у виробництво баштанних в нових географічних умовах Україна змогла повністю замістити той імпорт, який був необхідний з початку війни", – зазначив аналітик плодоовочевого ринку проєкту EastFruit Євген Кузін.

Водночас, додав він, виробники баштанних "заплатили за швидке розширення площ низькими цінами", які, хоча й були трохи вищими за рівні до початку великої війни, проте виявилися набагато нижчими за рівні 2022-2023 років.

Окрім того, якість і смакові властивості кавунів і динь, вирощених у нових географічних умовах, були часто незадовільними.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Україні набули чинності нові правила реєстрації географічних зазначень. Так, українські виробники, чия продукція має особливу якість завдяки своєму географічному походженню, отримали можливість зареєструвати географічні зазначення за чітко регламентованою процедурою.

У липні Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення – "Херсонський кавун".

Приклади українських географічних зазначень: "Мелітопольська черешня", "Кролевецькі рушники", "Петриківський розпис", "Закарпатське вино", "Гуцульська бриндзя".

Автор: 

імпорт (2317) фрукти (104)


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Диня українська арктична. Кавун Північно-Українське сяйво, дієтичний, без цукру.
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27.12.2024 20:34 Відповісти
Черешні хочу (Мелітопольської) ! Надоїли кавуни....
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27.12.2024 20:48 Відповісти
А цены на уровне 23г.
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27.12.2024 20:52 Відповісти
Радуйся, земле.
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27.12.2024 20:59 Відповісти
Хай краще льонарство відновлюють та коноплярство. І тканина буде добра (в тому числі, й для військової форми), і сировина для пороху (в радянські часи саме на лляному волокні працювали Шосткинський та Луганський порохові заводи). До речі, льон більш надійний - бо для українського Полісся це звичний вид культурних рослин. А бавовна - "ризиковий". Перше холодне літо - і урожай не визріє... А ще з льону та конопель - хороша олія...
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27.12.2024 23:08 Відповісти

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