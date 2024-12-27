Імпорт кавунів і динь в Україну впав до рівня 2021 року

Обсяг закупівлі Україною кавунів і динь з-за кордону цього року повернувся на рівень, що був до початку повномасштабної війни.

Про це пише AgroTimes.

"За два роки інвестицій у виробництво баштанних в нових географічних умовах Україна змогла повністю замістити той імпорт, який був необхідний з початку війни", – зазначив аналітик плодоовочевого ринку проєкту EastFruit Євген Кузін.

Водночас, додав він, виробники баштанних "заплатили за швидке розширення площ низькими цінами", які, хоча й були трохи вищими за рівні до початку великої війни, проте виявилися набагато нижчими за рівні 2022-2023 років.

Окрім того, якість і смакові властивості кавунів і динь, вирощених у нових географічних умовах, були часто незадовільними.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Україні набули чинності нові правила реєстрації географічних зазначень. Так, українські виробники, чия продукція має особливу якість завдяки своєму географічному походженню, отримали можливість зареєструвати географічні зазначення за чітко регламентованою процедурою.

У липні Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення – "Херсонський кавун".

Приклади українських географічних зазначень: "Мелітопольська черешня", "Кролевецькі рушники", "Петриківський розпис", "Закарпатське вино", "Гуцульська бриндзя".