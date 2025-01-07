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Новини
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Нацбанк продовжує фіксувати дефіцит кадрів в Україні і зростання зарплат

Дефіцит кадрів в Україні призвів до подальшого зростання зарплат, – Нацбанк

У грудні 2024 року дефіцит кадрів на ринку праці залишався значним і зумовлював подальше зростання зарплат. Водночас і попит, і пропозиція на ринку праці дещо послабилися через сезонний чинник.

Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку за січень 2025 року.

Зазначається, що кількість нових вакансій і резюме скоротилася порівняно з попередніми місяцями насамперед через сезонний чинник. Водночас у річному вимірі їх зростання пришвидшилося, що свідчить про подальше збільшення як пропозиції, так і попиту на робочу силу.

Утім, попри певне зростання пропозиції робочої сили, її дефіцит надалі обмежує роботу підприємств.

У Нацбанку зауважують, що зарплати надалі зростають високими темпами через дефіцит працівників. За даними ДССУ, у третьому кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22,3% р/р, а реальні – на 14,2% р/р.

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У більшості видів економічної діяльності (за винятком освіти та мистецтва), реальні зарплати є вищими, аніж у третьому кварталі довоєнного 2021 року. Згідно з непрямими показниками, зростання зарплат тривало й у четвертому кварталі 2024 року.

Як повідомлялося, дефіцит робочої сили внаслідок мобілізації та виїзду співробітників знову став головною перешкодою для бізнесу в Україні. Частка компаній, що скаржаться на цю проблему, в листопаді сягнула історичного рекорду в 64% проти 57% у жовтні та 61% – у вересні.

Нагадаємо, у 2024 році завдяки програмам для перенавчання, а також навчанню від Державної служби зайнятості близько 100 тисяч українців змогли здобути нові професійні навички.

Автор: 

НБУ (9303) робота (880) зарплата (1127)


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Топ коментарі
+8
То збільшення цін на продукти та послуги ви називаєте підвищенням зарплат?😂. У зелених зебілов все навпаки.... Автоцівілка + 2,5 рази. Моб зв'язок +2 рази. Інтернет +2 рази. І так все. За продукти мовчу, бо то є геноцид зарплат, а не підвищення.
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07.01.2025 12:38
+5
Кому ти потрібен вони про зарплату держслужбовців ти інвалідів розповідають, а решта населення їм по...., особливо пенсіонери
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07.01.2025 13:26
+4
Зростання арплатні?)))) Ви насправді????
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07.01.2025 13:33
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То збільшення цін на продукти та послуги ви називаєте підвищенням зарплат?😂. У зелених зебілов все навпаки.... Автоцівілка + 2,5 рази. Моб зв'язок +2 рази. Інтернет +2 рази. І так все. За продукти мовчу, бо то є геноцид зарплат, а не підвищення.
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07.01.2025 12:38 Відповісти
Кому ти потрібен вони про зарплату держслужбовців ти інвалідів розповідають, а решта населення їм по...., особливо пенсіонери
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07.01.2025 13:26 Відповісти
А ну тоді все норм🤣
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07.01.2025 14:58 Відповісти
Враховуючи вміння нашого держстату малювати цифри, вони завжди можуть показати ріст зарплат
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08.01.2025 19:34 Відповісти
Зростання арплатні?)))) Ви насправді????
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07.01.2025 13:33 Відповісти
А разве вы не слышали в прошлом году сколько они себе в бюджете запланировали? Ничего удивительного, всё правда, зарплаты чиновников возросли почти в половину. Всё как предусмотрено ими-же самими.)))
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08.01.2025 19:43 Відповісти
Брехня!
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07.01.2025 18:31 Відповісти
про дефіцит кадрів правда, бізнес нічого не може планувати по відношенню до трудових колективів. не зрозуміло скільки людей вийде вранці на роботу
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08.01.2025 23:07 Відповісти
Що робити?
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10.01.2025 20:48 Відповісти
У себе у нацбанку фіксують зростання зарплат? )
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08.01.2025 00:34 Відповісти
краще би оперували споживчою (купівельною) спроможністю громадян, інфляція тупо все з'їдає
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08.01.2025 23:10 Відповісти
Дефіцит кадрів - це факт, а от зростання зарплат при падінні економіки це нонсенс
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08.01.2025 19:33 Відповісти
Нацбанк у себя проводил исследование или по верхушке власти прошелся? Думаю в верхах не ощущается дефицита кадров. Туда смело можно с улицы дурачков набирать и на меньшие зарплаты чем сейчас. Экономия значительная, а толк тот-же.)))
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08.01.2025 19:41 Відповісти

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