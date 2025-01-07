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Новини
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Ринкова ціна на електроенергію сягає 8 гривень за кіловат, але тарифи для населення не підвищуватимуть, – "слуга народу" Нагорняк

тариф,електроенергія,світло

Наразі ринкова ціна на електроенергію в Україні сягає 7-8 грн за кіловат, але передумов для підвищення тарифів для населення немає.

Про це заявив народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк ("Слуга народу").

"Зараз ринкова ціна на електроенергію сягає 7-8 грн за кіловат, і державні енергокомпанії частково недоотримують прибуток, але вони продають електроенергію на ринку для приватних і державних компаній, тож цих грошей вистачає, щоб покрити собівартість та отримати прибуток", – вважає депутат.

Він також нагадав, що з 1 січня 2025 року уряд розширив категорії населення, які мають можливість отримувати електроенергію за пільговим тарифом.

"Це співвласники великих багатоквартирних будинків, де відсутнє газове забезпечення, або місця, де є проблеми із теплопостачанням. Уряд вніс зміни в постанову, і мешканці таких будинків мають змогу сплачувати за електроенергію 2 грн 64 коп. за кіловат до кінця квітня поточного року. Також той, хто має двозонний лічильник, може сплачувати в нічний час по 1 грн 32 коп. за кіловат. Такі ж тарифи діють для громадян, які встановили електричні котли", – додав Нагорняк.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення із 1 червня 2024 року одразу на 60% – до 4,32 грн за кВт/год., незалежно від обсягу споживання. 

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

Чинний тариф на електроенергію для населення діє до 30 квітня 2025 року.

Водночас у грудні 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8%, а тарифи на послуги з розподілу електроенергії для операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго") – на 5-55%.

Автор: 

електроенергія (4249) НКРЕКП (1442) Підвищення тарифів (239)


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Топ коментарі
+5
Не по рыночной стоимости, а по себестоимости производства, по 5 копеек надо за киловат продавать, тогда будет всем хорошо, кроме энергоспекулянтов!
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07.01.2025 16:17
+3
Ахметова прибрати і все стане прибутковим.
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07.01.2025 16:47
+1
Оптові ціни на електроенергію у країнах Європи ЗАВЖДИ були нижче за українські...
І так буде допоки її виробництво буде знаходитись у власності цієї купки мародерів.
На період війни і період відбудови ця царина повинна знаходитись у власності держави. Крапка.
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07.01.2025 18:35
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Не по рыночной стоимости, а по себестоимости производства, по 5 копеек надо за киловат продавать, тогда будет всем хорошо, кроме энергоспекулянтов!
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07.01.2025 16:17 Відповісти
Ахметова прибрати і все стане прибутковим.
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07.01.2025 16:47 Відповісти
Тільки його? Ви оптиміст
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07.01.2025 18:19 Відповісти
по чому "гудок" закупає електроенергію??? 10 коп за квт???
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07.01.2025 17:09 Відповісти
державні енергокомпанії частково недоотримують прибуток
Головне що в ахмєтки все в шоколаді, віли та яхти за кордоном будуютьця, не голодую, а держава, то таке!
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07.01.2025 18:13 Відповісти
Хтось знає скільки коштує енергія в Європі? Там точно ринкові ціни
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07.01.2025 18:20 Відповісти
Оптові ціни на електроенергію у країнах Європи ЗАВЖДИ були нижче за українські...
І так буде допоки її виробництво буде знаходитись у власності цієї купки мародерів.
На період війни і період відбудови ця царина повинна знаходитись у власності держави. Крапка.
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07.01.2025 18:35 Відповісти
А які заплати в Європі?
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07.01.2025 18:52 Відповісти
Тото і воно. По зарплатами там дешевше разів у 5. І медицина там безкоштовна
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07.01.2025 19:08 Відповісти

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