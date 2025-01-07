Ринкова ціна на електроенергію сягає 8 гривень за кіловат, але тарифи для населення не підвищуватимуть, – "слуга народу" Нагорняк

Наразі ринкова ціна на електроенергію в Україні сягає 7-8 грн за кіловат, але передумов для підвищення тарифів для населення немає.

Про це заявив народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк ("Слуга народу").

"Зараз ринкова ціна на електроенергію сягає 7-8 грн за кіловат, і державні енергокомпанії частково недоотримують прибуток, але вони продають електроенергію на ринку для приватних і державних компаній, тож цих грошей вистачає, щоб покрити собівартість та отримати прибуток", – вважає депутат.

Він також нагадав, що з 1 січня 2025 року уряд розширив категорії населення, які мають можливість отримувати електроенергію за пільговим тарифом.

"Це співвласники великих багатоквартирних будинків, де відсутнє газове забезпечення, або місця, де є проблеми із теплопостачанням. Уряд вніс зміни в постанову, і мешканці таких будинків мають змогу сплачувати за електроенергію 2 грн 64 коп. за кіловат до кінця квітня поточного року. Також той, хто має двозонний лічильник, може сплачувати в нічний час по 1 грн 32 коп. за кіловат. Такі ж тарифи діють для громадян, які встановили електричні котли", – додав Нагорняк.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення із 1 червня 2024 року одразу на 60% – до 4,32 грн за кВт/год., незалежно від обсягу споживання.

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

Чинний тариф на електроенергію для населення діє до 30 квітня 2025 року.

Водночас у грудні 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8%, а тарифи на послуги з розподілу електроенергії для операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго") – на 5-55%.