"Оператор тилу" зекономив торік на закупівлях палива майже 900 мільйонів

Закупівельна агенція Міністерства оборони України – "Державний оператор тилу" – із січня по вересень 2024 року зекономила бюджетних коштів на суму понад 867 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони за результатами перевірки закупівельних процедур, які проводили Департамент ресурсного забезпечення та "Державний оператор тилу".

"Процедури, які почали застосовувати фахівці ДОТ у 2024 році, дозволили зробити процес закупівель прозорішим та покращити рівень його ефективності. Завдяки цьому ДОТ закуповував ПММ за цінами нижчими за середньоринкові, що дозволило Міноборони зекономило значні кошти", – сказав директор Департаменту внутрішнього аудиту полковник Олександр Титковський.

Як зауважили в Міноборони, ДОТ використовує регламентований та обґрунтований підхід щодо визначення розмірів очікуваної вартості ПММ, а також він забезпечив проведення конкурентних процедур із використанням електронної системи закупівель у 97% випадків.

Завдяки цьому завищення цін при закупівлі паливно-мастильних матеріалів не встановлено, і цей показник був нижчим за середньоринкові ціни.

За результатами проведених аукціонів фактичні ціни були меншими за оголошений розмір очікуваної вартості в середньому на 5,4%.

"Проведення ДОТ конкурентних процедур із закупівлі паливно-мастильних матеріалів з початку 2024 року по вересень забезпечило економію бюджетних коштів на суму понад 867 млн грн. При цьому витрати на діяльність ДОТ за цим напрямом склали менше 60 млн грн", – констатував Титковський.

Як повідомлялося, "Державний оператор тилу" збирається в 2025 році під час проведення закупівель, окрім цінових критеріїв, ввести низку кваліфікаційних вимог для учасників, зокрема локалізацію виробництва і контроль виробничого процесу.

Нагадаємо, на початку грудня "Державний оператор тилу" оголосив тендери на закупівлю тилового майна на 34,2 млрд грн.

Зокрема, ініційовані торги щодо продуктів харчування на 24.4 млрд грн, речового майна – на 9,5 млрд грн та пально-мастильних матеріалів – на 314,7 млн грн.

Раніше повідомлялося, що "Державний оператор тилу" планує опублікувати на своєму сайті список постачальників, до яких застосовані обмежувальні заходи.

До того стало відомо, що "Державний оператор тилу" розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами.

Перед тим стало відомо, що "Державний оператор тилу" ініціюватиме підвищення розміру штрафів за постачання неякісної продукції для Збройних Сил України до 100% її вартості.