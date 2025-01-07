Найбільша компанія Казахстану готова купити НПЗ "Лукойла" у Болгарії за $1 мільярд, – Bloomberg

Державний казахстанський нафтогазовий холдинг "КазМунайГаз" претендує на придбання болгарського НПЗ у російського "Лукойла".

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на два джерела, знайомих з перебігом переговорів.

На придбання цього НПЗ у Болгарії також претендує угорська компанія Mol Nyrt, розповідав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у грудні минулого року.

За інформацією співрозмовників агентства, основний акціонер Lukoil Neftohim Burgas AD – Litasco SA і його афілійовані структури вже отримали зобов'язуючі пропозиції від кількох потенційних покупців, серед яких "КазМунайГаз".

За словами одного із джерел, казахстанська компанія очікує, що процес продажу триватиме близько місяця, а ціна угоди може становити близько $1 мільярда. Хоча підконтрольна "Лукойлу" Litasco не перебуває під санкціями, умовою продажу є гарантія того, що гроші не будуть переведені в Росію, додав співрозмовник агентства.

Казахська державна компанія обговорює фінансування потенційного придбання НПЗ у Болгарії з Vitol Group, найбільшим у світі незалежним нафтотрейдером і великим гравцем у Казахстані.

При цьому "КазМунайГаз" вже переробляє казахстанську нафту на своєму нафтопереробному заводі Petromidia в сусідній Румунії.

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Як повідомлялося, "Лукойл", друга за величиною нафтова компанія Росії, з 2023 року розглядає можливість продажу найбільшого в Південно-Східній Європі нафтопереробного заводу Lukoil Neftohim Burgas AD та пов’язаного з ним роздрібного паливного бізнесу в Болгарії, скаржачись на "дискримінаційні закони та інші несправедливі, упереджені політичні рішення щодо НПЗ".

Після вторгнення Росії в Україну європейські НПЗ збільшили імпорт казахської нафти. Зараз вони купують близько 80% нафти, що транспортується через Каспійський трубопровідний консорціум, у порівнянні з приблизно половиною до війни, свідчать підрахунки Bloomberg.

У 2023 році Болгарія вирішила заборонити імпорт російської нафти. У результаті частка нафти з Казахстану, що переробляється в країні, зросла приблизно до 40%, а решта надходить з Близького Сходу.

"КазМунайГаз" і "Лукойл" раніше домовилися інвестувати в розробку нафтових родовищ на Каспійському морі. "Лукойл" також володіє 5% акцій казахстанської компанії "Тенгізшевройл" під управлінням Chevron і 13,5% акцій Karachaganak Petroleum Operating B.V. в Казахстані.