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Попит на вантажівки в Україні за рік підстрибнув на 14%

Попит на вантажівки в Україні за рік підстрибнув на 14%

У 2024 році український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 12,9 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зокрема, у грудні на українському ринку було реалізовано 1354 таких авто, що на 24% більше, ніж у листопаді. Також реєстрації зросли на 17% у порівнянні з груднем 2023 року.

До десятки найпопулярніших марок ринку нових комерційних авто року увійшли:

  • Renault – 3271 авто;
  • Citroen – 1205;
  • MAN - 993;
  • Ford – 844;
  • Scania – 761;
  • Mercedes-Benz – 625;
  • Peugeot – 614;
  • Volkswagen – 554;
  • Iveco – 545;
  • Hyundai – 474.

Як повідомлялося, упродовж 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше.

Автор: 

авто (4136) вантажі (1297)


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