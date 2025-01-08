Попит на вантажівки в Україні за рік підстрибнув на 14%

У 2024 році український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 12,9 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зокрема, у грудні на українському ринку було реалізовано 1354 таких авто, що на 24% більше, ніж у листопаді. Також реєстрації зросли на 17% у порівнянні з груднем 2023 року.

До десятки найпопулярніших марок ринку нових комерційних авто року увійшли:

Renault – 3271 авто;

Citroen – 1205;

MAN - 993;

Ford – 844;

Scania – 761;

Mercedes-Benz – 625;

Peugeot – 614;

Volkswagen – 554;

Iveco – 545;

Hyundai – 474.

Як повідомлялося, упродовж 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше.