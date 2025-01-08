Попит на вантажівки в Україні за рік підстрибнув на 14%
У 2024 році український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 12,9 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Зокрема, у грудні на українському ринку було реалізовано 1354 таких авто, що на 24% більше, ніж у листопаді. Також реєстрації зросли на 17% у порівнянні з груднем 2023 року.
До десятки найпопулярніших марок ринку нових комерційних авто року увійшли:
- Renault – 3271 авто;
- Citroen – 1205;
- MAN - 993;
- Ford – 844;
- Scania – 761;
- Mercedes-Benz – 625;
- Peugeot – 614;
- Volkswagen – 554;
- Iveco – 545;
- Hyundai – 474.
Як повідомлялося, упродовж 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль