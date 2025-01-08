Уряд змінив порядок обчислення доходу для нарахування субсидій
Кабінет Міністрів змінив порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для нарахування соціальної допомоги, зокрема, субсидії.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.
Зокрема, 20 грудня уряд ухвалив постанову №1467, якою змінено пункт 4 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги.
Зазначається, що після набрання чинності документа 24 грудня 2024 року при обчисленні доходу домогосподарства, з урахуванням якого, зокрема, визначається право на житлову субсидію та пільгу та обчислюється їх розмір, враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору.
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Як повідомлялося, уряд збільшив можливий розмір компенсації податків, сплачених власниками житла, які здають його в оренду внутрішньо-переміщеним особам (ВПО).
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