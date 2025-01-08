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Гривня знову оновила історичний мінімум: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

Офіційний курс долара НБУ

Курс гривні оновлює історичний мінімум щодо долара США четвертий день поспіль.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 9 січня 2025 року, на рівні 42,2361 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 8 січня на рівні 42,2297 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 45 копійок і становить 43,4272 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2180) гривня (1550) девальвація (80) курс (1505) НБУ (9303) обмін валюти (707)


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Зеля потужно клепає гривню. Підеш до банкомату, а там 500ки і 1000ки всі по порядку номерів. В обмінниках 100ки баксів за номерами. Прямо якась змова їх бариг і наших.
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08.01.2025 16:30 Відповісти
Красава.
З банкоматів в обмінники і назад...
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08.01.2025 16:48 Відповісти
Могли б у себе міняти, а ще простіше тирити. А тут у них цілий процес з відмивання
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08.01.2025 16:58 Відповісти
Насправді це світовий тренд на здорожчення долара відносно євро.
Саме тому євро плюс-мінус стоїть на місці відносно гривні (і навіть впав у порівнянні з двома місяцями тому), а долар росте.
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08.01.2025 18:49 Відповісти

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