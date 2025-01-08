Гривня знову оновила історичний мінімум: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер
Курс гривні оновлює історичний мінімум щодо долара США четвертий день поспіль.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 9 січня 2025 року, на рівні 42,2361 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 8 січня на рівні 42,2297 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився на 45 копійок і становить 43,4272 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Саме тому євро плюс-мінус стоїть на місці відносно гривні (і навіть впав у порівнянні з двома місяцями тому), а долар росте.