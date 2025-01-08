Сербія скасувала частину контрактів на закупівлю зброї у Росії

Сербія вимушено розірвала низку контрактів на закупівлю російської зброї, яка постачалася для її армії з часів СРСР, хоча і не приєдналася до санкцій проти Росії.

Про це начальник генерального штабу республіки Мілан Мойсіловіч розповів у інтерв'ю місцевій газеті Novosti.

"Що стосується доставки зброї з Російської Федерації, то це наразі практично неможливо. Дипломатичними каналами ми намагаємося знайти вихід із цієї ситуації. Частину контрактів ми розірвали, частину відтермінували в надії, що ситуація в міжнародних відносинах на глобальному рівні нормалізується і це дасть змогу реалізувати контракти", – сказав начальник генштабу Сербії.

Водночас він додав, що сербська армія знайшла спосіб забезпечити себе запчастинами та комплектуючими для зброї російського та радянського виробництва завдяки тому, що вона виробляється та використовується у багатьох країнах світу.

При цьому Мойсіловіч заперечив, що закупівля французьких винищувачів Rafalе замість російський "МІГів" означає зміну пріоритетів у забезпеченні сербської армії зброєю.

"Літак Rafal виявився оптимальним рішенням, яке повністю відповідає всім потребам збройних сил Сербії", – запевнив посадовець.

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Торік Сербія вирішила відмовитися від закупівлі нової партії російських винищувачів, яка обговорювалася з 2021 року, пише The Moscow Times. Замість машин виробництва РФ Белград придбав 12 французьких Rafale за 2,7 млрд євро, якими планує замінити парк застарілих російських МіГ-29.

Наприкінці минулого року від закупівлі нової зброї в Росії відмовилася Індія – головний військовий "клієнт" Кремля з радянських часів, розповідали джерела Bloomberg у Нью-Делі.

За їхніми словами, плани щодо спільної розробки та виробництва вертольотів та сучасних винищувачів були відкладені, а пропозиція Москви про оренду атомного підводного човна для навчання індійського екіпажу відхилена.