Індія скорочує замовлення зброї у Росії, - Bloomberg

Індія значно скоротила замовлення зброї в РФ і тепер закуповує більше у західних постачальників.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Індія, найбільший у світі імпортер зброї, все менше купує в РФ. Згідно із звітом Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, минулого року лише 36% імпорту зброї в Індію надійшло з Росії порівняно з 76% у 2009 році.

Плани Індії та Росії щодо спільної розробки та виробництва гелікоптерів та сучасних винищувачів відклали раніше, кажуть високопоставлені індійські чиновники, які безпосередньо знайомі з ситуацією. Окрім цього, пропозиція орендувати підводний човен у Росії для навчання індійського екіпажу також, ймовірно, не реалізують, зазначають чиновники. Індія будує власні судна.

Єдине, що Нью-Делі ще має отримати від Москви, – це два військові кораблі та батареї для ППО. Їх Індія замовила в Росії ще до російсько-української війни.

Як зазнаяає Bloomberg, відхід від Москви є визначальною рисою зовнішньої політики прем’єр-міністра Нарендри Моді. Це підкреслює зусилля Індії збалансувати зв’язки з Росією, яка продає дешеву нафту, і США, які допомагають нарощувати оборонне виробництво та створювати робочі місця в південноазіатській країні.

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За даними SIPRI, Індія зараз більше купує у західних компаній і намагається створювати власну зброю за підтримки США та Франції. Протягом останніх двох десятиліть Вашингтон послабив обмеження, що забороняють країнам, що розвиваються, доступ до передових технологій.

Відповідно до звіту Дослідницької служби Конгресу США, з 2018 року Індія підписала контракти на суму майже 20 мільярдів доларів на продукцію, вироблену в США.

Війна в Україні прискорила скорочення закупівель Індією російської зброї. Зв'язки Росії з Китаєм також ще більше ускладнили це рівняння. "Залежність російської оборонної промисловості від китайської електроніки є проблематичною та викликає тривогу в Індії", — зазначають експерти.

Проте, Нью-Делі та Москва спільно виробляють гвинтівки та ракети в Індії, і Росія все ще залишається найбільшим постачальником військової техніки до країни. Основна частина імпорту, однак, складається з запасних частин для підтримки працездатності старого обладнання.

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Крім того, Індія продовжує залежати від Росії щодо ядерного потенціалу. "Росія залишається єдиною країною, яка пропонує свої атомні підводні човни Індії", - зазначають експерти. "Партнерство Індії із західними країнами буде неповним, доки обидві сторони не знайдуть спосіб говорити про ядерні проблеми".