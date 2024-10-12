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Новини
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Індія стала другим після Китаю постачальником критично важливих технологій для РФ, - Bloomberg

Індія стала другим після Китаю постачальником заборонених технологій для РФ

Індія стала другим найбільшим постачальником критично важливих технологій до РФ. Індію випередив лише Китай.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на американських і європейських чиновників, які побажали залишитися неназваними, інформує Цензор.НЕТ.

"Індійський експорт заборонених товарів, таких як мікрочіпи, схеми і верстати, перевищив 60 мільйонів доларів у квітні і травні, що приблизно вдвічі більше, ніж у попередні місяці цього року, а в липні підскочив до 95 мільйонів доларів. Індію випередив лише Китай", - пише Bloomberg.

За словами деяких співрозмовників, ще більше розчарування союзників України викликає те, що посли, які порушують це питання, отримують мало реакції від своїх індійських колег, а Міністерство закордонних справ Індії відмовилося коментувати цю тенденцію.

Як розповіли неназвані чиновники, останні дані говорять, що майже п'ята частина чутливих технологій, які потрапляють до російського військово-промислового комплексу, потрапляє туди через Індію.

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Зазначається, що експорт більшості таких товарів подвійного призначення безпосередньо до Росії заборонений, тому країна почала купувати їх у третіх країнах - іноді у дочірніх компаній західних фірм або мереж посередників.

Представник Державного департаменту США заявив, що відомство знову висловить зростаюче занепокоєння індійським урядовцям, а також компаніям.

США і Європейський Союз зосередили більшість своїх зусиль на переліку технологій, які використовуються в російській зброї або необхідні для її створення.

Bloomberg пише, що поки союзники працюють над перекриттям деяких з цих маршрутів (Туреччина і Об'єднані Арабські Емірати, які були двома великими перевалочними пунктами), з'явилися нові центри. За словами співрозмовників, серед них Індія, Малайзія та Таїланд.

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Роль Індії у перевезенні таких товарів стала ще одним викликом, оскільки політики США і ЄС хочуть розвивати партнерські відносини з урядом прем'єр-міністра Нарендри Моді, навіть попри те, що він розвиває зв'язки з диктатором РФ Володимиром Путіним.

У матеріалі також йдеться, що Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, незважаючи на зусилля союзників щодо обмеження продажів.

Чиновники США та Європейського Союзу кілька разів відвідували Індію, щоб спробувати змусити владу зупинити такий експорт, а кілька індійських фірм навіть потрапили під санкції Заходу.

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Автор: 

Індія (688) росія (65829) співпраця (1067) поставки (272)


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Топ коментарі
+7
Зараз "неназвані посадовці США та ЄС" напружаться, і індуси стануть першими!
Бо ж цьому дуже посприяло намагання західних політиків штучно перетворити Індію на противагу КНР.
Їх папєрєднікі 40 років тому намагалися створити з Китаю противагу совку, тепер їх наступники не знають, що робити з тим Китаєм
Ми ж спостерігаємо чергову спіраль західного дебілізму і підготовку до 2050, коли, зусиллями "неназваних політиків" світовими лідерами стануть Китай та Індія.
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12.10.2024 18:51
+3
продажні говноїди індуси в своєму стилі...
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12.10.2024 18:59
+3
Ще одні до ''вісі зла''.
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12.10.2024 19:13
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12.10.2024 18:35 Відповісти
Харе Крішна !
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12.10.2024 18:43 Відповісти
Зараз "неназвані посадовці США та ЄС" напружаться, і індуси стануть першими!
Бо ж цьому дуже посприяло намагання західних політиків штучно перетворити Індію на противагу КНР.
Їх папєрєднікі 40 років тому намагалися створити з Китаю противагу совку, тепер їх наступники не знають, що робити з тим Китаєм
Ми ж спостерігаємо чергову спіраль західного дебілізму і підготовку до 2050, коли, зусиллями "неназваних політиків" світовими лідерами стануть Китай та Індія.
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12.10.2024 18:51 Відповісти
продажні говноїди індуси в своєму стилі...
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12.10.2024 18:59 Відповісти
Ще одні до ''вісі зла''.
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12.10.2024 19:13 Відповісти
И все это закупается за деньги, которые РФ получает за нефть, которую экспортирует через Украину...
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12.10.2024 19:15 Відповісти
нет, конечно. Все єто закупается за деньги, которые РФ получает за нефть, которую РФ поставляет в Индию, ибо "Індія стала найбільшим покупцем російської нафти", а в Индию нефть идет явно не через УКраину.
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12.10.2024 19:54 Відповісти
У вересні транзит російської нафти через українську частину нафтопроводу "Дружба" збільшився на 37% до 1,06 млн тонн порівняно з серпнем. (с)
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12.10.2024 20:06 Відповісти
Это мелочи по сравнению с тем, сколько РФ поставляет в Индию.
И это не украинская инициатива, а настоятельное требование Словакии, которая пригрозила иначе закрыть поставки топлива и электроенергии в Украину...а мы от этих поставок зависим.
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12.10.2024 21:27 Відповісти
За гроші від екпорту через Україну в ЄС є дешевий бензин в Орбана популярність в Угорщині та можливість дальше блокувати нам допомогу і таке може бути що частина цього бензину ми купляємо і навіть може бути що для військових по тендеру.

А гроші для Індусів від екпорту нафти танкерами тіньового флоту проти яких захід ввів санкції але ще не наклав ні одного штрафу за їх порушення.
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12.10.2024 20:25 Відповісти
У кацапів , хоч всі партнери ізгої , але надійні відверті ізгої, а в України "продвинуті" партнери, але нажаль більшість ненадійні і слизьки.
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12.10.2024 19:18 Відповісти
У кацапни не партнеры, а барыги - они это делают за крупные переплаты, а наши "склизкие" - отдают или в долг, или безвозмездно, т.е. даром.
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12.10.2024 19:46 Відповісти
там у всіх переплати, одні женуть нафту за завищеними цінами, інші розплачуються електронікою, з тією ж накруткою.
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12.10.2024 20:16 Відповісти
Нормально, так, Зелений зустрівся з муді
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12.10.2024 19:36 Відповісти
Just business, Volodia, just business.
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12.10.2024 19:55 Відповісти
да причём здесь зеленский просто кацабы любят всех кто в простынях, а особенно тех кто на встрече сцыца
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12.10.2024 19:54 Відповісти
це вже наслідки. Десятки років так званий захід накачував Індію Китай рашу технологіями. Китай і раша крім того тупо ******* новітні розробки. Ці країни так і не стали союзниками заходу - колоніальне минуле, комплекс неповноцінності і на порозі третя світова.
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12.10.2024 20:51 Відповісти
брехня, надпртужні санкції Заходу не дозволять це зробити
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12.10.2024 21:26 Відповісти
Индия запросто уже 60 лет как много покупала при совке и теперь в РФ! Не многие знают, что при совке почти вся кожа для обуви и перчаток шла с Индии, включая подошвенную КРС. Хлопок высшего качества, чай, кофе, красители шли в совок на миллионы долларов. И оружие Индия покупала и тогда. Очень много.
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13.10.2024 09:04 Відповісти
Ну, що ж тут дивного! Це ж заср*ні *миротворці*! Одною кривавою лапою озброюють московського агресора-дикуна, а іншою - підсовують Україні москальські писульки *мирного* договору для окупації українських земель! Мабуть, не муляє сидіти їм на двох стільцях,одним з яких є кривавим, зібраний з українських кісток?
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14.10.2024 13:44 Відповісти
 
 