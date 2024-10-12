Індія стала другим після Китаю постачальником критично важливих технологій для РФ, - Bloomberg

Індія стала другим найбільшим постачальником критично важливих технологій до РФ. Індію випередив лише Китай.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на американських і європейських чиновників, які побажали залишитися неназваними, інформує Цензор.НЕТ.

"Індійський експорт заборонених товарів, таких як мікрочіпи, схеми і верстати, перевищив 60 мільйонів доларів у квітні і травні, що приблизно вдвічі більше, ніж у попередні місяці цього року, а в липні підскочив до 95 мільйонів доларів. Індію випередив лише Китай", - пише Bloomberg.

За словами деяких співрозмовників, ще більше розчарування союзників України викликає те, що посли, які порушують це питання, отримують мало реакції від своїх індійських колег, а Міністерство закордонних справ Індії відмовилося коментувати цю тенденцію.

Як розповіли неназвані чиновники, останні дані говорять, що майже п'ята частина чутливих технологій, які потрапляють до російського військово-промислового комплексу, потрапляє туди через Індію.

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Зазначається, що експорт більшості таких товарів подвійного призначення безпосередньо до Росії заборонений, тому країна почала купувати їх у третіх країнах - іноді у дочірніх компаній західних фірм або мереж посередників.

Представник Державного департаменту США заявив, що відомство знову висловить зростаюче занепокоєння індійським урядовцям, а також компаніям.

США і Європейський Союз зосередили більшість своїх зусиль на переліку технологій, які використовуються в російській зброї або необхідні для її створення.

Bloomberg пише, що поки союзники працюють над перекриттям деяких з цих маршрутів (Туреччина і Об'єднані Арабські Емірати, які були двома великими перевалочними пунктами), з'явилися нові центри. За словами співрозмовників, серед них Індія, Малайзія та Таїланд.

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Роль Індії у перевезенні таких товарів стала ще одним викликом, оскільки політики США і ЄС хочуть розвивати партнерські відносини з урядом прем'єр-міністра Нарендри Моді, навіть попри те, що він розвиває зв'язки з диктатором РФ Володимиром Путіним.

У матеріалі також йдеться, що Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, незважаючи на зусилля союзників щодо обмеження продажів.

Чиновники США та Європейського Союзу кілька разів відвідували Індію, щоб спробувати змусити владу зупинити такий експорт, а кілька індійських фірм навіть потрапили під санкції Заходу.

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