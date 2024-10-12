Индия стала вторым после Китая поставщиком критически важных технологий для РФ, - Bloomberg
Индия стала вторым крупнейшим поставщиком критически важных технологий в РФ. Индию опередил только Китай.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников, которые пожелали остаться неназванными, информирует Цензор.НЕТ.
"Индийский экспорт запрещенных товаров, таких как микрочипы, схемы и станки, превысил 60 миллионов долларов в апреле и мае, что примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы этого года, а в июле подскочил до 95 миллионов долларов. Индию опередил только Китай", - пишет Bloomberg.
По словам некоторых собеседников, еще большее разочарование союзников Украины вызывает то, что послы, которые поднимают этот вопрос, получают мало реакции от своих индийских коллег, а Министерство иностранных дел Индии отказалось комментировать эту тенденцию.
Как рассказали неназванные чиновники, последние данные говорят, что почти пятая часть чувствительных технологий, которые попадают в российский военно-промышленный комплекс, попадает туда через Индию.
Отмечается, что экспорт большинства таких товаров двойного назначения непосредственно в Россию запрещен, поэтому страна начала покупать их в третьих странах - иногда у дочерних компаний западных фирм или сетей посредников.
Представитель Государственного департамента США заявил, что ведомство вновь выразит растущее беспокойство индийским чиновникам, а также компаниям.
США и Европейский Союз сосредоточили большинство своих усилий на перечне технологий, которые используются в российском оружии или необходимы для его создания.
Bloomberg пишет, что пока союзники работают над перекрытием некоторых из этих маршрутов (Турция и Объединенные Арабские Эмираты, которые были двумя крупными перевалочными пунктами), появились новые центры. По словам собеседников, среди них Индия, Малайзия и Таиланд.
Роль Индии в перевозке таких товаров стала еще одним вызовом, поскольку политики США и ЕС хотят развивать партнерские отношения с правительством премьер-министра Нарендры Моди, даже несмотря на то, что он развивает связи с диктатором РФ Владимиром Путиным.
В материале также говорится, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, несмотря на усилия союзников по ограничению продаж.
Чиновники США и Европейского Союза несколько раз посещали Индию, чтобы попытаться заставить власти остановить такой экспорт, а несколько индийских фирм даже попали под санкции Запада.
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Бо ж цьому дуже посприяло намагання західних політиків штучно перетворити Індію на противагу КНР.
Їх папєрєднікі 40 років тому намагалися створити з Китаю противагу совку, тепер їх наступники не знають, що робити з тим Китаєм
Ми ж спостерігаємо чергову спіраль західного дебілізму і підготовку до 2050, коли, зусиллями "неназваних політиків" світовими лідерами стануть Китай та Індія.
И это не украинская инициатива, а настоятельное требование Словакии, которая пригрозила иначе закрыть поставки топлива и электроенергии в Украину...а мы от этих поставок зависим.
А гроші для Індусів від екпорту нафти танкерами тіньового флоту проти яких захід ввів санкції але ще не наклав ні одного штрафу за їх порушення.
муді