Индия стала вторым после Китая поставщиком критически важных технологий для РФ, - Bloomberg

Индия стала вторым крупнейшим поставщиком критически важных технологий в РФ. Индию опередил только Китай.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников, которые пожелали остаться неназванными, информирует Цензор.НЕТ.

"Индийский экспорт запрещенных товаров, таких как микрочипы, схемы и станки, превысил 60 миллионов долларов в апреле и мае, что примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы этого года, а в июле подскочил до 95 миллионов долларов. Индию опередил только Китай", - пишет Bloomberg.

По словам некоторых собеседников, еще большее разочарование союзников Украины вызывает то, что послы, которые поднимают этот вопрос, получают мало реакции от своих индийских коллег, а Министерство иностранных дел Индии отказалось комментировать эту тенденцию.

Как рассказали неназванные чиновники, последние данные говорят, что почти пятая часть чувствительных технологий, которые попадают в российский военно-промышленный комплекс, попадает туда через Индию.

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Отмечается, что экспорт большинства таких товаров двойного назначения непосредственно в Россию запрещен, поэтому страна начала покупать их в третьих странах - иногда у дочерних компаний западных фирм или сетей посредников.

Представитель Государственного департамента США заявил, что ведомство вновь выразит растущее беспокойство индийским чиновникам, а также компаниям.

США и Европейский Союз сосредоточили большинство своих усилий на перечне технологий, которые используются в российском оружии или необходимы для его создания.

Bloomberg пишет, что пока союзники работают над перекрытием некоторых из этих маршрутов (Турция и Объединенные Арабские Эмираты, которые были двумя крупными перевалочными пунктами), появились новые центры. По словам собеседников, среди них Индия, Малайзия и Таиланд.

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Роль Индии в перевозке таких товаров стала еще одним вызовом, поскольку политики США и ЕС хотят развивать партнерские отношения с правительством премьер-министра Нарендры Моди, даже несмотря на то, что он развивает связи с диктатором РФ Владимиром Путиным.

В материале также говорится, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, несмотря на усилия союзников по ограничению продаж.

Чиновники США и Европейского Союза несколько раз посещали Индию, чтобы попытаться заставить власти остановить такой экспорт, а несколько индийских фирм даже попали под санкции Запада.

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