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Индия стала вторым после Китая поставщиком критически важных технологий для РФ, - Bloomberg

Індія стала другим після Китаю постачальником заборонених технологій для РФ

Индия стала вторым крупнейшим поставщиком критически важных технологий в РФ. Индию опередил только Китай.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников, которые пожелали остаться неназванными, информирует Цензор.НЕТ.

"Индийский экспорт запрещенных товаров, таких как микрочипы, схемы и станки, превысил 60 миллионов долларов в апреле и мае, что примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы этого года, а в июле подскочил до 95 миллионов долларов. Индию опередил только Китай", - пишет Bloomberg.

По словам некоторых собеседников, еще большее разочарование союзников Украины вызывает то, что послы, которые поднимают этот вопрос, получают мало реакции от своих индийских коллег, а Министерство иностранных дел Индии отказалось комментировать эту тенденцию.

Как рассказали неназванные чиновники, последние данные говорят, что почти пятая часть чувствительных технологий, которые попадают в российский военно-промышленный комплекс, попадает туда через Индию.

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Отмечается, что экспорт большинства таких товаров двойного назначения непосредственно в Россию запрещен, поэтому страна начала покупать их в третьих странах - иногда у дочерних компаний западных фирм или сетей посредников.

Представитель Государственного департамента США заявил, что ведомство вновь выразит растущее беспокойство индийским чиновникам, а также компаниям.

США и Европейский Союз сосредоточили большинство своих усилий на перечне технологий, которые используются в российском оружии или необходимы для его создания.

Bloomberg пишет, что пока союзники работают над перекрытием некоторых из этих маршрутов (Турция и Объединенные Арабские Эмираты, которые были двумя крупными перевалочными пунктами), появились новые центры. По словам собеседников, среди них Индия, Малайзия и Таиланд.

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Роль Индии в перевозке таких товаров стала еще одним вызовом, поскольку политики США и ЕС хотят развивать партнерские отношения с правительством премьер-министра Нарендры Моди, даже несмотря на то, что он развивает связи с диктатором РФ Владимиром Путиным.

В материале также говорится, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, несмотря на усилия союзников по ограничению продаж.

Чиновники США и Европейского Союза несколько раз посещали Индию, чтобы попытаться заставить власти остановить такой экспорт, а несколько индийских фирм даже попали под санкции Запада.

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Автор: 

Индия (422) россия (96038) сотрудничество (755) поставки (223)


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Топ комментарии
+7
Зараз "неназвані посадовці США та ЄС" напружаться, і індуси стануть першими!
Бо ж цьому дуже посприяло намагання західних політиків штучно перетворити Індію на противагу КНР.
Їх папєрєднікі 40 років тому намагалися створити з Китаю противагу совку, тепер їх наступники не знають, що робити з тим Китаєм
Ми ж спостерігаємо чергову спіраль західного дебілізму і підготовку до 2050, коли, зусиллями "неназваних політиків" світовими лідерами стануть Китай та Індія.
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12.10.2024 18:51
+3
продажні говноїди індуси в своєму стилі...
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12.10.2024 18:59
+3
Ще одні до ''вісі зла''.
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12.10.2024 19:13
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не може бути!
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12.10.2024 18:35 Ответить
Харе Крішна !
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12.10.2024 18:43 Ответить
Зараз "неназвані посадовці США та ЄС" напружаться, і індуси стануть першими!
Бо ж цьому дуже посприяло намагання західних політиків штучно перетворити Індію на противагу КНР.
Їх папєрєднікі 40 років тому намагалися створити з Китаю противагу совку, тепер їх наступники не знають, що робити з тим Китаєм
Ми ж спостерігаємо чергову спіраль західного дебілізму і підготовку до 2050, коли, зусиллями "неназваних політиків" світовими лідерами стануть Китай та Індія.
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12.10.2024 18:51 Ответить
продажні говноїди індуси в своєму стилі...
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12.10.2024 18:59 Ответить
Ще одні до ''вісі зла''.
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12.10.2024 19:13 Ответить
И все это закупается за деньги, которые РФ получает за нефть, которую экспортирует через Украину...
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12.10.2024 19:15 Ответить
нет, конечно. Все єто закупается за деньги, которые РФ получает за нефть, которую РФ поставляет в Индию, ибо "Індія стала найбільшим покупцем російської нафти", а в Индию нефть идет явно не через УКраину.
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12.10.2024 19:54 Ответить
У вересні транзит російської нафти через українську частину нафтопроводу "Дружба" збільшився на 37% до 1,06 млн тонн порівняно з серпнем. (с)
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12.10.2024 20:06 Ответить
Это мелочи по сравнению с тем, сколько РФ поставляет в Индию.
И это не украинская инициатива, а настоятельное требование Словакии, которая пригрозила иначе закрыть поставки топлива и электроенергии в Украину...а мы от этих поставок зависим.
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12.10.2024 21:27 Ответить
За гроші від екпорту через Україну в ЄС є дешевий бензин в Орбана популярність в Угорщині та можливість дальше блокувати нам допомогу і таке може бути що частина цього бензину ми купляємо і навіть може бути що для військових по тендеру.

А гроші для Індусів від екпорту нафти танкерами тіньового флоту проти яких захід ввів санкції але ще не наклав ні одного штрафу за їх порушення.
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12.10.2024 20:25 Ответить
У кацапів , хоч всі партнери ізгої , але надійні відверті ізгої, а в України "продвинуті" партнери, але нажаль більшість ненадійні і слизьки.
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12.10.2024 19:18 Ответить
У кацапни не партнеры, а барыги - они это делают за крупные переплаты, а наши "склизкие" - отдают или в долг, или безвозмездно, т.е. даром.
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12.10.2024 19:46 Ответить
там у всіх переплати, одні женуть нафту за завищеними цінами, інші розплачуються електронікою, з тією ж накруткою.
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12.10.2024 20:16 Ответить
Нормально, так, Зелений зустрівся з муді
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12.10.2024 19:36 Ответить
Just business, Volodia, just business.
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12.10.2024 19:55 Ответить
да причём здесь зеленский просто кацабы любят всех кто в простынях, а особенно тех кто на встрече сцыца
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12.10.2024 19:54 Ответить
це вже наслідки. Десятки років так званий захід накачував Індію Китай рашу технологіями. Китай і раша крім того тупо ******* новітні розробки. Ці країни так і не стали союзниками заходу - колоніальне минуле, комплекс неповноцінності і на порозі третя світова.
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12.10.2024 20:51 Ответить
брехня, надпртужні санкції Заходу не дозволять це зробити
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12.10.2024 21:26 Ответить
Индия запросто уже 60 лет как много покупала при совке и теперь в РФ! Не многие знают, что при совке почти вся кожа для обуви и перчаток шла с Индии, включая подошвенную КРС. Хлопок высшего качества, чай, кофе, красители шли в совок на миллионы долларов. И оружие Индия покупала и тогда. Очень много.
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13.10.2024 09:04 Ответить
Ну, що ж тут дивного! Це ж заср*ні *миротворці*! Одною кривавою лапою озброюють московського агресора-дикуна, а іншою - підсовують Україні москальські писульки *мирного* договору для окупації українських земель! Мабуть, не муляє сидіти їм на двох стільцях,одним з яких є кривавим, зібраний з українських кісток?
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14.10.2024 13:44 Ответить
 
 