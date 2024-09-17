КНДР продолжает оказывать России поддержку в войне против Украины, - Госдеп
Государственный департамент США обеспокоен расширением военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.
Об этом во время брифинга в понедельник, 16 сентября, заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
Представитель Госдепа отметил, что Пхеньян продолжает оказывать поддержку Москве в ее незаконной войне против Украины. Об этом Миллер сказал, отвечая на вопрос журналистов о недавнем визите секретаря Совета нацбезопасности России Сергея Шойгу в Северную Корею.
"Мы продолжаем быть невероятно обеспокоены расширением отношений в сфере безопасности между Северной Кореей и Россией. В частности, из-за поддержки, которую Северная Корея продолжает оказывать России, чтобы преследовать ее незаконную войну против Украины, и перспективу помощи России со стороны Северной Кореи способами, которые дестабилизируют Корейский полуостров", - заявил американский чиновник.
Отношения России и Северной Кореи
Ранее сообщалось, что с марта 2024 года Россия начала прямые поставки топлива в КНДР с нарушениями санкционного режима ООН. Поставки, очевидно, происходят в обмен на снаряды и ракеты, в которых Москва нуждается для обстрелов Украины.
В июле этого года Минобороны Южной Кореи заявляло, что РФ уже получила от Северной Кореи более 5 миллионов артиллерийских боеприпасов и десятки баллистических ракет малой дальности для применения в войне против Украины.
Недавно издание The New York Times писало, что КНДР продолжает предоставлять России баллистические ракеты малой дальности вопреки санкциям.
А глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Северная Корея на первом месте среди стран, которые оказывают наибольшую военную поддержку России.
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Нехароша звичка!
мені уролог казав
Москва та Пхеньян потрапили під настільки жорсткі санкції, що їх важко налякати якимись новими обмеженнями. А наявність спільного сухопутного та морського кордону спрощує логістику поставок та унеможливлює перехоплення та арешт транспортних засобів зі зброєю та ************ в порушення резолюцій ООН.
незабаром в КНДР
А не хочет ли Держдеп рассказать КАК беднейшая страна мира, давно находящаяся под серьезнейшими санкциями, вдруг стала крупнейшим поставщиком оружия и боеприпасов?
Даже бабушки у подъезда прекрасно знают, что КНДР существует исключительно и только благодаря Китаю и РФ. Но это те "кого вслух называть нельзя". Потому, что нет у Держдепа "методов против Кости Сапрыкина". Держдеп это понимает, Китай это понимает, РФ это понимает и КНДР это понимает.
И противодействие тут может быть только одно - показать всему миру, что Запад мощнее, сильнее, быстрее и организованнее диктаторских режимов. Пока получается не очень ...
Запад и демократия в целом установили правила приемлемого и справедливого мира после страшной мировой войны и надеялись, что никто больше не хочет воевать (тем более что появилось оружие, способное уничтожить планету), поэтому правила будут выполняться всеми - худо-бедно, но будут. Но прошло 80 лет, практически ушло поколение переживших ту войну, и у кое-кого вместо "никогда больше "возникла идея "можем повторить". И правила посыпались...
И вот возникает вопрос: может ли коп пускаться во все тяжкие, чтобы поймать убийцу? Или всё-таки он вынужден действовать в рамках закона, чтобы не стать таким же отморозком самому?..
Например, что прописано в Уставе ООН на случай, если член СБ ООН совершает военную агрессию? Н И Ч Е Г О!. Т.е. правил просто нет.
Прописано, что вводят санкции. Какие? Как? Сопли по асфальту. Вот и имеем вместо "санкций из ада" - "смешные санкции".
Ладно, какие-то санкции ввели. А как они выполняются? РФ наращивает выпуск ракет и боеприпасов. Торгует в полный рост со всем миром. Налицо выполнение санкций через жопу.
Говорят ли об этом в ООН? - Нет не говорят. Почему не говорят? - Нет, не потому, что не видят в РФ угрозу всему миру. А потому, что торговать с РФ выгодно: покупают дешевое сырье и продают в РФ дорогую технологическую продукцию. А после того, как на сторону РФ, фактически, стал Китай, ситуация еще больше усложнилась для Запада.