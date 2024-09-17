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Госдепартамент США (1791) КНДР (1100) россия (93025) сотрудничество (743)

КНДР продолжает оказывать России поддержку в войне против Украины, - Госдеп

КНДР продовжує надавати Росії підтримку

Государственный департамент США обеспокоен расширением военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

Об этом во время брифинга в понедельник, 16 сентября, заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Представитель Госдепа отметил, что Пхеньян продолжает оказывать поддержку Москве в ее незаконной войне против Украины. Об этом Миллер сказал, отвечая на вопрос журналистов о недавнем визите секретаря Совета нацбезопасности России Сергея Шойгу в Северную Корею.

"Мы продолжаем быть невероятно обеспокоены расширением отношений в сфере безопасности между Северной Кореей и Россией. В частности, из-за поддержки, которую Северная Корея продолжает оказывать России, чтобы преследовать ее незаконную войну против Украины, и перспективу помощи России со стороны Северной Кореи способами, которые дестабилизируют Корейский полуостров", - заявил американский чиновник.

Читайте также: Украине больше всего проблем среди союзников России создает КНДР, - Буданов

Отношения России и Северной Кореи

Ранее сообщалось, что с марта 2024 года Россия начала прямые поставки топлива в КНДР с нарушениями санкционного режима ООН. Поставки, очевидно, происходят в обмен на снаряды и ракеты, в которых Москва нуждается для обстрелов Украины.

В июле этого года Минобороны Южной Кореи заявляло, что РФ уже получила от Северной Кореи более 5 миллионов артиллерийских боеприпасов и десятки баллистических ракет малой дальности для применения в войне против Украины.

Недавно издание The New York Times писало, что КНДР продолжает предоставлять России баллистические ракеты малой дальности вопреки санкциям.

А глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Северная Корея на первом месте среди стран, которые оказывают наибольшую военную поддержку России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США работают над привлечением КНДР к ответственности за помощь РФ, - Госдеп
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Топ комментарии
+6
Навіть самі не розуміють,до якого ступеня нікчеми.
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17.09.2024 01:00
+3
Чому більше 50 років цю псевдодержаву до сих пір толерують?
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17.09.2024 00:16
+3
Якось воно дивно виходить. Кацапія в постачанні зброї має вірних і добрих для себе друзів. А у нас, тих хто і за НАТО і за ЄС і заради них готові захистити весь світ, жертвуючи собою та своїм майбутнім, друзів не дуже багато. Навіть можна сказати, що їх взагалі немає.
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17.09.2024 00:39
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Правила форума Совет форумчан
Чому більше 50 років цю псевдодержаву до сих пір толерують?
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17.09.2024 00:16 Ответить
71
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17.09.2024 00:34 Ответить
Хусити збили третій американський великий дрон - Державний департамент теж стурбований
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17.09.2024 00:26 Ответить
О, вже неймовірно стурбовані! Далі: космічно, мегалітично, опупенно...
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17.09.2024 00:37 Ответить
Якось воно дивно виходить. Кацапія в постачанні зброї має вірних і добрих для себе друзів. А у нас, тих хто і за НАТО і за ЄС і заради них готові захистити весь світ, жертвуючи собою та своїм майбутнім, друзів не дуже багато. Навіть можна сказати, що їх взагалі немає.
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17.09.2024 00:39 Ответить
70 стран в ООН и десяток тех, кто поставляет оружие - это "нет стран"?
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17.09.2024 09:32 Ответить
Знов мастурбовані.
Нехароша звичка!
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17.09.2024 00:40 Ответить
Навіть самі не розуміють,до якого ступеня нікчеми.
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17.09.2024 01:00 Ответить
то природньо
мені уролог казав
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17.09.2024 09:06 Ответить
Кацапам від КНДР- мільйони снарядів, Україні від США -неймовірна стурбованість.🤦
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17.09.2024 00:59 Ответить
І що характерно - КНДР не забороняє Московії бити своїми ракетами по українських містах. А Держдеп Україні забороняє бити по кацапьских військових об'єктах на території рф.
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17.09.2024 01:36 Ответить
За даними США, Путін і Кім ще в 2023 році домовилися про постачання РФ північнокорейських ракет і *********** в обмін на передачу Росією КНДР ключових військових технологій.

Москва та Пхеньян потрапили під настільки жорсткі санкції, що їх важко налякати якимись новими обмеженнями. А наявність спільного сухопутного та морського кордону спрощує логістику поставок та унеможливлює перехоплення та арешт транспортних засобів зі зброєю та ************ в порушення резолюцій ООН.
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17.09.2024 01:59 Ответить
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17.09.2024 02:00 Ответить
Чергова стурбованість... це круто
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17.09.2024 05:12 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/17/7475435/ ВИДЕО СМИ: Спецназовцы ГУР атаковали российскую базу беспилотников в Сирии

незабаром в КНДР
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17.09.2024 06:27 Ответить
Удобненько так Держдеп все стрелки на КНДР перевел.
А не хочет ли Держдеп рассказать КАК беднейшая страна мира, давно находящаяся под серьезнейшими санкциями, вдруг стала крупнейшим поставщиком оружия и боеприпасов?
Даже бабушки у подъезда прекрасно знают, что КНДР существует исключительно и только благодаря Китаю и РФ. Но это те "кого вслух называть нельзя". Потому, что нет у Держдепа "методов против Кости Сапрыкина". Держдеп это понимает, Китай это понимает, РФ это понимает и КНДР это понимает.
И противодействие тут может быть только одно - показать всему миру, что Запад мощнее, сильнее, быстрее и организованнее диктаторских режимов. Пока получается не очень ...
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17.09.2024 07:39 Ответить
К сожалению, те, кто выполняет правила, всегда проигрывают беспредельщикам. В короткой перспективе.

Запад и демократия в целом установили правила приемлемого и справедливого мира после страшной мировой войны и надеялись, что никто больше не хочет воевать (тем более что появилось оружие, способное уничтожить планету), поэтому правила будут выполняться всеми - худо-бедно, но будут. Но прошло 80 лет, практически ушло поколение переживших ту войну, и у кое-кого вместо "никогда больше "возникла идея "можем повторить". И правила посыпались...

И вот возникает вопрос: может ли коп пускаться во все тяжкие, чтобы поймать убийцу? Или всё-таки он вынужден действовать в рамках закона, чтобы не стать таким же отморозком самому?..
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17.09.2024 08:47 Ответить
якщо закон не діє то може
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17.09.2024 09:07 Ответить
Вы не правы. "Прогрывают" не потому, что "вынуждены действовать по правилам", а потому, что либо этих правил нет, либо правила прописаны расплывчато (как хочешь, так и трактуй), либо эти правила выполняются через жопу.
Например, что прописано в Уставе ООН на случай, если член СБ ООН совершает военную агрессию? Н И Ч Е Г О!. Т.е. правил просто нет.
Прописано, что вводят санкции. Какие? Как? Сопли по асфальту. Вот и имеем вместо "санкций из ада" - "смешные санкции".
Ладно, какие-то санкции ввели. А как они выполняются? РФ наращивает выпуск ракет и боеприпасов. Торгует в полный рост со всем миром. Налицо выполнение санкций через жопу.
Говорят ли об этом в ООН? - Нет не говорят. Почему не говорят? - Нет, не потому, что не видят в РФ угрозу всему миру. А потому, что торговать с РФ выгодно: покупают дешевое сырье и продают в РФ дорогую технологическую продукцию. А после того, как на сторону РФ, фактически, стал Китай, ситуация еще больше усложнилась для Запада.
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17.09.2024 09:53 Ответить
А де ж МАГА Трамп, який їздив на поклон до кмченхера? Він же такий крутий, у нього кнопка більша і т.д. Чому ж воно(трампон) не зупинило хера? Балабол прокремлівський
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17.09.2024 08:33 Ответить
Тільки наших союзники нам не сильно допомагають..
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17.09.2024 08:37 Ответить
Вам нет, а Украине на десятки миллиардов долларов ленд-лиз был поставлен.
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17.09.2024 09:35 Ответить
А США і держдеп продовжує потужно турбуватись про це і нікуя не робити
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17.09.2024 09:17 Ответить
Тут тільки крім"Ай-я-яй" сказать нічого тим більше зробить. Круті мужики в держдеп.
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17.09.2024 09:53 Ответить
Чого ж США не допомагають? Кім он мільонами снаряди відправляє, а США шось сдулись
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17.09.2024 11:50 Ответить
Вони неймовірно стурбовані, тому що були на вихідних і не могли відслідковувати за подіями в світі. І наші зами були у відпустці і їхні зами на вихідних.
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17.09.2024 21:00 Ответить
 
 