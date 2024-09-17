КНДР продовжує надавати Росії підтримку у війні проти України, - Держдеп

Державний департамент США стурбований розширенням воєнної співпраці між Північною Кореєю та Росією.

Про це під час брифінгу у понеділок, 16 вересня, заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Представник Держдепу зауважив, що Пхеньян продовжує надавати підтримку Москві у її незаконній війні проти України. Про це Міллер сказав, відповідаючи на запитання журналістів про нещодавній візит секретаря Ради нацбезпеки Росії Сергія Шойгу до Північної Кореї.

"Ми продовжуємо бути неймовірно стурбованими розширенням відносин у сфері безпеки між Північною Кореєю та Росією. Зокрема, через підтримку, яку Північна Корея продовжує надавати Росії, щоб переслідувати її незаконну війну проти України, та перспективу допомоги Росії з боку Північній Кореї способами, які дестабілізують Корейський півострів", - заявив американський посадовець.

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Відносини Росії та Північної Кореї

Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН. Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

У липні цього року Міноборони Південної Кореї заявляло, що РФ вже отримала від Північної Кореї більш ніж 5 мільйонів артилерійських боєприпасів і десятки балістичних ракет малої дальності для застосування у війні проти України.

Нещодавно видання The New York Times писало, що КНДР продовжуває надавати Росії балістичні ракети малої дальності всупереч санкціям.

А очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що Північна Корея на першому місці серед країн, які надають найбільшу військову підтримку Росії.

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