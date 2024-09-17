КНДР продовжує надавати Росії підтримку у війні проти України, - Держдеп
Державний департамент США стурбований розширенням воєнної співпраці між Північною Кореєю та Росією.
Про це під час брифінгу у понеділок, 16 вересня, заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.
Представник Держдепу зауважив, що Пхеньян продовжує надавати підтримку Москві у її незаконній війні проти України. Про це Міллер сказав, відповідаючи на запитання журналістів про нещодавній візит секретаря Ради нацбезпеки Росії Сергія Шойгу до Північної Кореї.
"Ми продовжуємо бути неймовірно стурбованими розширенням відносин у сфері безпеки між Північною Кореєю та Росією. Зокрема, через підтримку, яку Північна Корея продовжує надавати Росії, щоб переслідувати її незаконну війну проти України, та перспективу допомоги Росії з боку Північній Кореї способами, які дестабілізують Корейський півострів", - заявив американський посадовець.
Відносини Росії та Північної Кореї
Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН. Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.
У липні цього року Міноборони Південної Кореї заявляло, що РФ вже отримала від Північної Кореї більш ніж 5 мільйонів артилерійських боєприпасів і десятки балістичних ракет малої дальності для застосування у війні проти України.
Нещодавно видання The New York Times писало, що КНДР продовжуває надавати Росії балістичні ракети малої дальності всупереч санкціям.
А очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що Північна Корея на першому місці серед країн, які надають найбільшу військову підтримку Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Нехароша звичка!
мені уролог казав
Москва та Пхеньян потрапили під настільки жорсткі санкції, що їх важко налякати якимись новими обмеженнями. А наявність спільного сухопутного та морського кордону спрощує логістику поставок та унеможливлює перехоплення та арешт транспортних засобів зі зброєю та ************ в порушення резолюцій ООН.
незабаром в КНДР
А не хочет ли Держдеп рассказать КАК беднейшая страна мира, давно находящаяся под серьезнейшими санкциями, вдруг стала крупнейшим поставщиком оружия и боеприпасов?
Даже бабушки у подъезда прекрасно знают, что КНДР существует исключительно и только благодаря Китаю и РФ. Но это те "кого вслух называть нельзя". Потому, что нет у Держдепа "методов против Кости Сапрыкина". Держдеп это понимает, Китай это понимает, РФ это понимает и КНДР это понимает.
И противодействие тут может быть только одно - показать всему миру, что Запад мощнее, сильнее, быстрее и организованнее диктаторских режимов. Пока получается не очень ...
Запад и демократия в целом установили правила приемлемого и справедливого мира после страшной мировой войны и надеялись, что никто больше не хочет воевать (тем более что появилось оружие, способное уничтожить планету), поэтому правила будут выполняться всеми - худо-бедно, но будут. Но прошло 80 лет, практически ушло поколение переживших ту войну, и у кое-кого вместо "никогда больше "возникла идея "можем повторить". И правила посыпались...
И вот возникает вопрос: может ли коп пускаться во все тяжкие, чтобы поймать убийцу? Или всё-таки он вынужден действовать в рамках закона, чтобы не стать таким же отморозком самому?..
Например, что прописано в Уставе ООН на случай, если член СБ ООН совершает военную агрессию? Н И Ч Е Г О!. Т.е. правил просто нет.
Прописано, что вводят санкции. Какие? Как? Сопли по асфальту. Вот и имеем вместо "санкций из ада" - "смешные санкции".
Ладно, какие-то санкции ввели. А как они выполняются? РФ наращивает выпуск ракет и боеприпасов. Торгует в полный рост со всем миром. Налицо выполнение санкций через жопу.
Говорят ли об этом в ООН? - Нет не говорят. Почему не говорят? - Нет, не потому, что не видят в РФ угрозу всему миру. А потому, что торговать с РФ выгодно: покупают дешевое сырье и продают в РФ дорогую технологическую продукцию. А после того, как на сторону РФ, фактически, стал Китай, ситуация еще больше усложнилась для Запада.