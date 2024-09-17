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КНДР продовжує надавати Росії підтримку у війні проти України, - Держдеп

КНДР продовжує надавати Росії підтримку

Державний департамент США стурбований розширенням воєнної співпраці між Північною Кореєю та Росією.

Про це під час брифінгу у понеділок, 16 вересня, заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Представник Держдепу зауважив, що Пхеньян продовжує надавати підтримку Москві у її незаконній війні проти України. Про це Міллер сказав, відповідаючи на запитання журналістів про нещодавній візит секретаря Ради нацбезпеки Росії Сергія Шойгу до Північної Кореї.

"Ми продовжуємо бути неймовірно стурбованими розширенням відносин у сфері безпеки між Північною Кореєю та Росією. Зокрема, через підтримку, яку Північна Корея продовжує надавати Росії, щоб переслідувати її незаконну війну проти України, та перспективу допомоги Росії з боку Північній Кореї способами, які дестабілізують Корейський півострів", - заявив американський посадовець.

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Відносини Росії та Північної Кореї

Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН. Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

У липні цього року Міноборони Південної Кореї заявляло, що РФ вже отримала від Північної Кореї більш ніж 5 мільйонів артилерійських боєприпасів і десятки балістичних ракет малої дальності для застосування у війні проти України.

Нещодавно видання The New York Times писало, що КНДР продовжуває надавати Росії балістичні ракети малої дальності всупереч санкціям.

А очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що  Північна Корея на першому місці серед країн, які надають найбільшу військову підтримку Росії.

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Топ коментарі
+6
Навіть самі не розуміють,до якого ступеня нікчеми.
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17.09.2024 01:00
+3
Чому більше 50 років цю псевдодержаву до сих пір толерують?
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17.09.2024 00:16
+3
Якось воно дивно виходить. Кацапія в постачанні зброї має вірних і добрих для себе друзів. А у нас, тих хто і за НАТО і за ЄС і заради них готові захистити весь світ, жертвуючи собою та своїм майбутнім, друзів не дуже багато. Навіть можна сказати, що їх взагалі немає.
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17.09.2024 00:39
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Чому більше 50 років цю псевдодержаву до сих пір толерують?
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17.09.2024 00:16 Відповісти
71
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17.09.2024 00:34 Відповісти
Хусити збили третій американський великий дрон - Державний департамент теж стурбований
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17.09.2024 00:26 Відповісти
О, вже неймовірно стурбовані! Далі: космічно, мегалітично, опупенно...
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17.09.2024 00:37 Відповісти
Якось воно дивно виходить. Кацапія в постачанні зброї має вірних і добрих для себе друзів. А у нас, тих хто і за НАТО і за ЄС і заради них готові захистити весь світ, жертвуючи собою та своїм майбутнім, друзів не дуже багато. Навіть можна сказати, що їх взагалі немає.
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17.09.2024 00:39 Відповісти
70 стран в ООН и десяток тех, кто поставляет оружие - это "нет стран"?
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17.09.2024 09:32 Відповісти
Знов мастурбовані.
Нехароша звичка!
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17.09.2024 00:40 Відповісти
Навіть самі не розуміють,до якого ступеня нікчеми.
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17.09.2024 01:00 Відповісти
то природньо
мені уролог казав
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17.09.2024 09:06 Відповісти
Кацапам від КНДР- мільйони снарядів, Україні від США -неймовірна стурбованість.🤦
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17.09.2024 00:59 Відповісти
І що характерно - КНДР не забороняє Московії бити своїми ракетами по українських містах. А Держдеп Україні забороняє бити по кацапьских військових об'єктах на території рф.
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17.09.2024 01:36 Відповісти
За даними США, Путін і Кім ще в 2023 році домовилися про постачання РФ північнокорейських ракет і *********** в обмін на передачу Росією КНДР ключових військових технологій.

Москва та Пхеньян потрапили під настільки жорсткі санкції, що їх важко налякати якимись новими обмеженнями. А наявність спільного сухопутного та морського кордону спрощує логістику поставок та унеможливлює перехоплення та арешт транспортних засобів зі зброєю та ************ в порушення резолюцій ООН.
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17.09.2024 01:59 Відповісти
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17.09.2024 02:00 Відповісти
Чергова стурбованість... це круто
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17.09.2024 05:12 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/17/7475435/ ВИДЕО СМИ: Спецназовцы ГУР атаковали российскую базу беспилотников в Сирии

незабаром в КНДР
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17.09.2024 06:27 Відповісти
Удобненько так Держдеп все стрелки на КНДР перевел.
А не хочет ли Держдеп рассказать КАК беднейшая страна мира, давно находящаяся под серьезнейшими санкциями, вдруг стала крупнейшим поставщиком оружия и боеприпасов?
Даже бабушки у подъезда прекрасно знают, что КНДР существует исключительно и только благодаря Китаю и РФ. Но это те "кого вслух называть нельзя". Потому, что нет у Держдепа "методов против Кости Сапрыкина". Держдеп это понимает, Китай это понимает, РФ это понимает и КНДР это понимает.
И противодействие тут может быть только одно - показать всему миру, что Запад мощнее, сильнее, быстрее и организованнее диктаторских режимов. Пока получается не очень ...
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17.09.2024 07:39 Відповісти
К сожалению, те, кто выполняет правила, всегда проигрывают беспредельщикам. В короткой перспективе.

Запад и демократия в целом установили правила приемлемого и справедливого мира после страшной мировой войны и надеялись, что никто больше не хочет воевать (тем более что появилось оружие, способное уничтожить планету), поэтому правила будут выполняться всеми - худо-бедно, но будут. Но прошло 80 лет, практически ушло поколение переживших ту войну, и у кое-кого вместо "никогда больше "возникла идея "можем повторить". И правила посыпались...

И вот возникает вопрос: может ли коп пускаться во все тяжкие, чтобы поймать убийцу? Или всё-таки он вынужден действовать в рамках закона, чтобы не стать таким же отморозком самому?..
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17.09.2024 08:47 Відповісти
якщо закон не діє то може
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17.09.2024 09:07 Відповісти
Вы не правы. "Прогрывают" не потому, что "вынуждены действовать по правилам", а потому, что либо этих правил нет, либо правила прописаны расплывчато (как хочешь, так и трактуй), либо эти правила выполняются через жопу.
Например, что прописано в Уставе ООН на случай, если член СБ ООН совершает военную агрессию? Н И Ч Е Г О!. Т.е. правил просто нет.
Прописано, что вводят санкции. Какие? Как? Сопли по асфальту. Вот и имеем вместо "санкций из ада" - "смешные санкции".
Ладно, какие-то санкции ввели. А как они выполняются? РФ наращивает выпуск ракет и боеприпасов. Торгует в полный рост со всем миром. Налицо выполнение санкций через жопу.
Говорят ли об этом в ООН? - Нет не говорят. Почему не говорят? - Нет, не потому, что не видят в РФ угрозу всему миру. А потому, что торговать с РФ выгодно: покупают дешевое сырье и продают в РФ дорогую технологическую продукцию. А после того, как на сторону РФ, фактически, стал Китай, ситуация еще больше усложнилась для Запада.
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17.09.2024 09:53 Відповісти
А де ж МАГА Трамп, який їздив на поклон до кмченхера? Він же такий крутий, у нього кнопка більша і т.д. Чому ж воно(трампон) не зупинило хера? Балабол прокремлівський
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17.09.2024 08:33 Відповісти
Тільки наших союзники нам не сильно допомагають..
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17.09.2024 08:37 Відповісти
Вам нет, а Украине на десятки миллиардов долларов ленд-лиз был поставлен.
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17.09.2024 09:35 Відповісти
А США і держдеп продовжує потужно турбуватись про це і нікуя не робити
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17.09.2024 09:17 Відповісти
Тут тільки крім"Ай-я-яй" сказать нічого тим більше зробить. Круті мужики в держдеп.
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17.09.2024 09:53 Відповісти
Чого ж США не допомагають? Кім он мільонами снаряди відправляє, а США шось сдулись
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17.09.2024 11:50 Відповісти
Вони неймовірно стурбовані, тому що були на вихідних і не могли відслідковувати за подіями в світі. І наші зами були у відпустці і їхні зами на вихідних.
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17.09.2024 21:00 Відповісти
 
 