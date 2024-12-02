Світові виробники зброї торік заробили $632 мільярди. Найбільше зріс дохід у компаній з Росії та Близького Сходу, – SIPRY

100 світових виробників зброї за минулий рік заробили $632 млрд від продажу своєї продукції та надання послуг, а доходи в реальному вимірі збільшилися на 4,2% порівняно з 2022 роком.

Про це йдеться в дослідженні Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI), передає Укрніформ.

Зростання доходів зафіксовано у всьому світі, найбільше – у компаній з Росії та Близького Сходу.

Менші виробники озброєнь ефективніше реагували на попит, пов'язаний із війнами в секторі Гази та в Україні, зростанням напруженості у Східній Азії та програмами переоснащення армій у різних країнах.

Загальний обсяг виручки від продажу зброї 100 світових компаній минулого року різко зріс після падіння у 2022 році.

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Аналітики зазначають, що з 2018 року до першої п'ятірки компаній галузі незмінно входять лише американські виробники. Зі 100 провідних світових виробників зброї 41 компанія, що базується в США, зафіксувала доходи в розмірі $317 млрд.

Сукупний виторг від продажу зброї 27 європейських (крім Росії) компаній торік становив $133 млрд, що лише на 0,2% більше, ніж у 2022 році, – це є найнижчим показником зростання серед усіх регіонів світу.

Однак європейські фірми, що спеціалізуються на складних системах озброєнь, у 2023 році працювали переважно за старими контрактами, та їхні доходи за рік, відповідно, не відображають надходження замовлень.

Попит, пов'язаний із розв'язаною Росією повномасштабною війною проти України, особливо на популярні боєприпаси, артилерійські гармати, снаряди, і системи ППО, змогли задовольнити компанії з Німеччини, Швеції, України, Польщі, Норвегії та Чехії.

Через брак даних до рейтингу увійшли лише дві російські компанії: їх сукупний виторг збільшився на 40%, досягнувши приблизно $25,5 млрд.

Це сталося майже повністю за рахунок зростання на 49% виручки "Ростеху" – російської державної корпорації, яка не володіє безпосередньо виробничими потужностями, але контролює багато різних виробників зброї. Раніше сім із них потрапляли до першої сотні світових компаній, проте цього разу SIPRI не вдалося отримати дані про них.

З українських компаній до рейтингу потрапив держконцерн "Укроборонпром". За даними SIPRI, його виторг збільшився на 69%.

Інші 23 компанії першої сотні розташовані в Азії та Океанії, вони продемонстрували зростання доходів на 5,7% – до $136 млрд.

До першої сотні найбільших світових компаній ВПК увійшли шість із Близького Сходу, їх загальний виторг збільшився на 18% – до $19,6 млрд. Три з цих компанії – з Ізраїлю, і після початку війни в Газі їхні доходи досягли $13,6 млрд. Зазначається, що це найвищий показник для ізраїльських фірм, що коли-небудь входили до першої сотні SIPRI.

Як повідомлялося, проєкт державного бюджету України на 2025 рік передбачає понад 55 млрд грн на виробництво озброєння й військової техніки.

На початку жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив що за перші вісім місяців 2024 року виробництво зброї в Україні зросло вдвічі в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

До того стало відомо, що в Україні розроблять концепцію контрольованого експорту зброї під час війни.