ЄІБ профінансує проєкти відновлення для українських громад на 100 мільйонів євро. Які умови?

Стартував відбір проєктів у межах "Програми відновлення України III", на втілення якої Європейський інвестиційний банк надасть 100 млн євро.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад і територій України Олексій Рябикін на брифінгу, передає Укрінформ.

За словами Рябикіна, пріоритетними напрямами цього етапу втілення "Програми відновлення України" будуть:

диверсифікація теплопостачання (так звана розподілена генерація),

відбудова і спорудження нового житла, яке залишатиметься в комунальній власності й використовуватиметься громадами для розміщення внутрішньо переміщених осіб та інших пільговиків,

комунальні послуги (водопостачання та водовідведення),

заклади охорони здоров'я – перинатальні центри і кластерні лікарні.

"Розраховуємо, що в межах цього етапу вдасться втілити до 50 проєктів. Адже в рамках "Надзвичайної кредитної програми для відновлення України", на яку партнери надали 200 млн євро, і "Програми з відновлення України. 2 фаза" (340 млн євро) втілюються 225 проєктів. Як видається, цьогоріч ми матимемо непогані результати реалізації проєктів, які отримали ресурс раніше", – сказав Рябикін.

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Відбір та пріоритизацію проєктів здійснюватимуть Проєктний офіс і платформа DREAM. Також планується створити Групу доброчесності з людей, котрі мають хорошу репутацію і фахові навички для того, щоб оцінити відповідність вартості й термінів втілення проєктів, можливу наявність іміджевих та репутаційних ризиків.

Рябикін зазначив, що проєкти, які претендуватимуть на фінансування, не повинні коштувати дорожче 5 млн євро (у гривневому еквіваленті). При цьому сама громада має забезпечити не менше 20% співфінансування.

"І якщо це стосується, наприклад, когенераційних установок, також є вимога, аби їх придбали і встановили до початку нового опалювального сезону. Важливо, щоб всі проєкти, які втілюються в межах програми, мали час реалізації не більше 18 місяців. Бо, на жаль, є випадки, коли в межах попередніх програм протягом кількох років кошти не освоюються і проєкти не реалізуються", – додав Рябикін.

Він попередив, що якщо громади-учасниці програми не продемонструють динаміки упродовж найближчих місяців, їх можуть позбавити фінансування. Відповідно, вони вже не зможуть подаватися для участі в наступних етапах "Програми відновлення України".

Як повідомлялося, наприкінці минулого року Європейський інвестиційний банк надав Україні 55 млн для реалізації 151 підпроєкту з відновлення шкіл, дитячих садочків, лікарень, соціального житла, а також систем опалення та водопроводу в кількох регіонах.

Також стало відомо, що ЄІБ розглядає можливість надати 400 млн євро для реалізації пілотного проєкту будівництва соціального житла в Україні.