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Новини
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Після завершення війни з України виїдуть від 20 000 до 75 000 ІТ-фахівців, – прогноз Львівського IT-кластера

айти,программист

Після завершення війни Україну очікує нова велика хвиля еміграції економічно активного креативного класу, що може завдати суттєвого удару по економіці.

Про це СEO Львівського IT-кластера Степан Веселовський розповів у інтерв’ю NV.ua, передає галузеве видання dev.ua.

"За нашими підрахунками, при оптимістичному сценарії з України поїде 19 000−20 000 представників нашої індустрії. Це 8% всього людського капіталу української ІТ-галузі. І найгірше те, що динаміка в цьому підрахунку не на нашому боці – останні два роки цей відсоток зростає. Плюс один відсоток виглядає не страшно, але це кілька тисяч високоосвідчених фахівців. У найгіршому випадку ця цифра може сягнути 74 000−75 000. Це третина галузі", – розповів Веселовський.

За його словами, щоб пом'якшити наслідки відтоку фахівців потрібно готувати їм заміну.

"Ми створили та підтримуємо 19 навчальних програм у різних ВНЗ, де навчаються 4500 бакалаврів. Там ми бачимо скорочення кількості хлопців й зростання кількості дівчат. Загалом в індустрії відсоток жінок зростає", – зауважив Веселовський.

СEO Львівського IT-кластера додав, що після закінчення війни попит на фахівців відновиться й Україна відчуватиме їх нестачу.

"Але зараз це складно прогнозувати. Ймовірно, нестачу людей у галузі вдасться компенсувати, користуючись традиційно високими винагородами, порівняно з іншими індустріями. Але для України глобально це як перекласти з однієї кишені в іншу. Треба буде імпортувати людський капітал", – вважає він.

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Як повідомлялося, падіння обсягів експорту українських IT-послуг розпочалося у 2023 році. За попередніми прогнозами, у 2024 році він впаде ще на 4-6%, йдеться у дослідженні IT Research Ukraine 2024 Львівського ІТ Кластеру.

При цьому ІТ-сектор – найбільший експортер послуг в Україні: від загального обсягу послуг комп'ютерні послуги складають 38%. Окрім того, галузь посідає друге місце в загальній структурі українського експорту, після експорту продовольчих товарів.

Наразі в Україні понад 2 100 активних верифікованих ІТ-компаній. Вони продовжують відкривати нові офіси, однак здебільшого за кордоном. Загалом в українських ІТ-компаніях працюють 302 тис. спеціалістів, але безпосередньо в Україні досі живуть лише 238 тис. фахівців.

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн порівняно з довоєнним 2021 роком.

Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% – до $6,7 млрд.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.

Автор: 

еміграція (15) IT-індустрія (323) ІТ-індустрія (547)


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Топ коментарі
+14
Якщо залишиться найвеличнійший, разом з єрмаком та гетьманцевим- виїдуть усі!
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09.01.2025 16:21
+11
і ще до десятка мільйона не ІТ-фахівців
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09.01.2025 16:26
+11
І не тільки ІТ - фахівців.
Виїдуть майже всі чоловіки, в яких сім'ї зараз перебувають в ЄС під тимчасовим захистом. Особливо у країни із слов'янськими мовами. Володіння українською дозволяє досить швидко подолати мовний бар'єр. А після подолання мовного бар'єру (у дітей це відбувається протягом року, у дорослих - трохи довше, до трьох років) у людей відкривається доступ до професійного вдосконалення, а там і до ринку кваліфікованої праці. Їхні дружини, а головне - діти будуть намагатися використають будь-який шанс, щоб не повертатися в Україну. Повернуться хіба ті, в яких на підконтрольній Україні території залишиться значна нерухомість та будуть перспективи праці (бізнесу) із заробітком, співставним із доходами "в еміграції".
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09.01.2025 16:35
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Якщо залишиться найвеличнійший, разом з єрмаком та гетьманцевим- виїдуть усі!
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09.01.2025 16:21 Відповісти
Погоджуюсь. Закриті кордони і тотальний «професіоналізм» і свавілля зелених потужників до цього довели.
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09.01.2025 16:39 Відповісти
Так, є ризик, що деякі люди поїдуть просто тому, щоб не опинитися знову в ситуації закритих кордонів
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10.01.2025 20:01 Відповісти
і ще до десятка мільйона не ІТ-фахівців
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09.01.2025 16:26 Відповісти
Ага, вже вчать датську, норвежську, шведську. Ви хоч українську вивчіть.
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09.01.2025 16:29 Відповісти
Може виїдуть, може ні, але новина. Вони жодної мови не знають, а після війни ніхто допомогу не платитиме.
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09.01.2025 16:27 Відповісти
Чому мови не знають? Якщо взяти більш-менш толкового спеціаліста, то у нього англійська на рівні В2 та і наврядчи цей спеціаліст розраховує на допомогу, так як зарплата у нього може бути від 2 до 5 (а то і вище) тисяч доларів чистими на руки, що де факто дорівнює досить непогані європейські ЗП. Більшість ІТ компаній також не проти релокації і давно повідкривали офіси у країнах Європи. Тому виїдуть і доволі багато.
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09.01.2025 16:37 Відповісти
І в усіх країнах Європи говорять на роботі англійською? А дозвіл на проживання теж англійською? А, вони три місяці в Європі, а три місяці в Білорусі будуть працювати😀
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09.01.2025 18:46 Відповісти
Твої знання про ІТ дуже обмежені. Коротко, в ІТ ти маєш знати тільки англійську(а це стандарт, знати англ.) і працювати в любому куточку планети, віддалено хоч на Марсі. І до цього - Англійська це вже давно міжнародна мова. Ну дуже давно)
Про дозволи це взагалі якась маячня...
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12.01.2025 01:38 Відповісти
Якщо ти працівник- ти повинен мати дозвіл на роботу( знання мови). Якщо ти фоп- ти повинен знати мову місцеву. Тож, або будь де, але українська компанія, або в Україні працювати на будь-яку компанію.
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12.01.2025 12:40 Відповісти
На дистанційне, дозвіл на роботу? Ти притомний? Обов'язкове знання мови? Ахаха, наївне, англійська міжнародна тобі далі нічого не говорить, як і те, що в Україні тисячі чорножопих які не те що української, узкій не знають, спокійно живуть і працюють. Наприклад онур. Уявляєш, так само і за кордоном.
Чесно, припиняє, ти сам себе закопуєш, та показуєш невігластво у сфері ІТ
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13.01.2025 01:18 Відповісти
Корпорація буде перераховувати гроші фізособі без дозволу на роботу??? І відкрию для тебе секрет, в Європі майже ніде на роботі не спілкуються англійською. Вивчи, що таке дозвіл на працевлаштування.
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13.01.2025 16:27 Відповісти
Мда, таки дійсно, алекс не ім'я, алекс це діагноз. Одноклітинне буде мене повчати)))
Не даремно тобі нижче послали, с просто скопіпащу, бо вести діалог з розумово відсталими це даремна трата часу. Прощавай гідроцефал
Влад 80947f19

я марно сподівся що ти просто дурень,але ні ,ти таки неперевершений Кончений Ідіот ,маю надію ти не даси цьому світові нащадків,бо і тебе одного вже забагато
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13.01.2025 17:13 Відповісти
Нехай тобі сторицею воздасться.
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13.01.2025 20:34 Відповісти
всі ІТ знають мінімум англійську,всі тексткоди прописуються дієсловами,я ще у 90 складав держіспит з англійської.важко буде тим хто залишиться з такими тупаками як ти
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09.01.2025 17:04 Відповісти
І всі поїдуть в Англію? Чим вас роблять?
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09.01.2025 18:44 Відповісти
судячи з всього ти пробірковий,людина з руками не з жопи та з головою не тільки для запихування їжі здатна знайти собі місце всюди,промовчу де потрібен такий непотріб з пробірки як ти,бо ти не зрозумієшь,краще жуй і надалі
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09.01.2025 19:21 Відповісти
Кацапи видно зразу. В Європі не працював, але зразу про жопу. В нас нема такого слова.
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09.01.2025 23:49 Відповісти
я марно сподівся що ти просто дурень,але ні ,ти таки неперевершений Кончений Ідіот ,маю надію ти не даси цьому світові нащадків,бо і тебе одного вже забагато
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10.01.2025 03:22 Відповісти
І не тільки ІТ - фахівців.
Виїдуть майже всі чоловіки, в яких сім'ї зараз перебувають в ЄС під тимчасовим захистом. Особливо у країни із слов'янськими мовами. Володіння українською дозволяє досить швидко подолати мовний бар'єр. А після подолання мовного бар'єру (у дітей це відбувається протягом року, у дорослих - трохи довше, до трьох років) у людей відкривається доступ до професійного вдосконалення, а там і до ринку кваліфікованої праці. Їхні дружини, а головне - діти будуть намагатися використають будь-який шанс, щоб не повертатися в Україну. Повернуться хіба ті, в яких на підконтрольній Україні території залишиться значна нерухомість та будуть перспективи праці (бізнесу) із заробітком, співставним із доходами "в еміграції".
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09.01.2025 16:35 Відповісти
війна триває і що вціліє з нерухомості не зрозуміло, цілі міста стерли. кожен день прильоти. та й робота має бути, в нікуди люди повертатись не будуть
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10.01.2025 20:04 Відповісти
Заміна не допоможе, бо ті, хто замінятимуть, опиняться у тому самому становищі, що й ті, кого заміняють.
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09.01.2025 16:47 Відповісти
Багато залежить що ви маєте на увазі під завершенням війни. Якщо капітуляція то виїдуть не тільки ІТ фахівці а і всі притомні і хто може пересуватись
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09.01.2025 17:04 Відповісти
бо люди хочуть чітко розуміти не тільки проти кого воюємо, тут все ясно, а за що? за яку країну? бо коли твоя держава до тебе агресивно - вороже діє, то мотивація знижується
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10.01.2025 20:06 Відповісти
Взагалі-то більше. Але то небіда. Зелена відрижка порстроченного завезе сюди вагони з Африки
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09.01.2025 17:06 Відповісти
Потужні і незламні айтішніки з Берега Слонової кістки. Знищили свій народ тепер різну шваль на українську землю будуть завозити. Виродки, їх повинні судити за геноцид українців.
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09.01.2025 17:37 Відповісти
Та шо ви таке пишете? На кордоні буде черга з мільонів бажаючих повернутися. І який небудь клоун Боба з цензорного форуму буде вирішувати пускати чи не пускати. (принаймні таку картину малювали тут деякі дописувачі)
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09.01.2025 17:39 Відповісти
Це добре. Цю самопроголошену "вищу расу" давно треба поставити на місце.
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09.01.2025 18:13 Відповісти
Штрафуйте поки не виїхали. Вениславський.
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09.01.2025 18:25 Відповісти
От годувальники, їм пільгові податки на скажені зп яке для україни... а вони поїдуть, хто ж нас годувати буде, га))? най головніше їм такі пільги дали щоб вони розвивали тут патужну індустрію і вкладали грощі в бізнес і його розвиток, а вони запакувались баблом і нерухомістю чи бітками і поїхали... тупо кинули країну, не збудувавши жодного мега заводу чи дата центру... богєма))) нічого універи нових наклепають, ка такого дешевого життя в них не буде в Європці чи США їх навчать жити наєвропейські зп, з європейськими цінами і податками... життя щє покаже де кращє))
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09.01.2025 18:41 Відповісти
а що обіцяли десь скасувати кріпосне право після війни ?
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10.01.2025 00:18 Відповісти
Ніякого відтоку не буде. Влада прийме якийсь Потужний Закон "Про відновлення Країни", який буде заборонять виїзд чоловікам працездатного віку. А може ще і жінкам певних категорій.
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10.01.2025 01:29 Відповісти
Не лише ІТ-фахівців, і оце найстрашніше. Нам вже зараз критично бракує фахівців, але якщо вони ще й масово почнуть виїжджати...
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10.01.2025 20:00 Відповісти
Це надто оптимістична оцінка
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11.01.2025 10:08 Відповісти
Думаю що це дійсно, ще оптимістично. З другої сторони, чого з цього робити таку трагедію, ніби Україна від цього відразу розвалиться? По правді, ойтішнеги з манією величі "благородних кравєй" які сиділи ФОПами і платили копійки податків, дужи сильно переоцінені для економіки.
А ще, ойтішнеги побачили реальність за кордоном, ніхто їх там білою кісткою не вважає, а зарплати мідлів на рівні нормального сантехніка, немало кого попустило)
Хочуть валити? Та хай валять, йух з ними
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12.01.2025 01:46 Відповісти

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