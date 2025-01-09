Після завершення війни з України виїдуть від 20 000 до 75 000 ІТ-фахівців, – прогноз Львівського IT-кластера
Після завершення війни Україну очікує нова велика хвиля еміграції економічно активного креативного класу, що може завдати суттєвого удару по економіці.
Про це СEO Львівського IT-кластера Степан Веселовський розповів у інтерв’ю NV.ua, передає галузеве видання dev.ua.
"За нашими підрахунками, при оптимістичному сценарії з України поїде 19 000−20 000 представників нашої індустрії. Це 8% всього людського капіталу української ІТ-галузі. І найгірше те, що динаміка в цьому підрахунку не на нашому боці – останні два роки цей відсоток зростає. Плюс один відсоток виглядає не страшно, але це кілька тисяч високоосвідчених фахівців. У найгіршому випадку ця цифра може сягнути 74 000−75 000. Це третина галузі", – розповів Веселовський.
За його словами, щоб пом'якшити наслідки відтоку фахівців потрібно готувати їм заміну.
"Ми створили та підтримуємо 19 навчальних програм у різних ВНЗ, де навчаються 4500 бакалаврів. Там ми бачимо скорочення кількості хлопців й зростання кількості дівчат. Загалом в індустрії відсоток жінок зростає", – зауважив Веселовський.
СEO Львівського IT-кластера додав, що після закінчення війни попит на фахівців відновиться й Україна відчуватиме їх нестачу.
"Але зараз це складно прогнозувати. Ймовірно, нестачу людей у галузі вдасться компенсувати, користуючись традиційно високими винагородами, порівняно з іншими індустріями. Але для України глобально це як перекласти з однієї кишені в іншу. Треба буде імпортувати людський капітал", – вважає він.
Як повідомлялося, падіння обсягів експорту українських IT-послуг розпочалося у 2023 році. За попередніми прогнозами, у 2024 році він впаде ще на 4-6%, йдеться у дослідженні IT Research Ukraine 2024 Львівського ІТ Кластеру.
При цьому ІТ-сектор – найбільший експортер послуг в Україні: від загального обсягу послуг комп'ютерні послуги складають 38%. Окрім того, галузь посідає друге місце в загальній структурі українського експорту, після експорту продовольчих товарів.
Наразі в Україні понад 2 100 активних верифікованих ІТ-компаній. Вони продовжують відкривати нові офіси, однак здебільшого за кордоном. Загалом в українських ІТ-компаніях працюють 302 тис. спеціалістів, але безпосередньо в Україні досі живуть лише 238 тис. фахівців.
За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн порівняно з довоєнним 2021 роком.
Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% – до $6,7 млрд.
Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.
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Про дозволи це взагалі якась маячня...
Чесно, припиняє, ти сам себе закопуєш, та показуєш невігластво у сфері ІТ
Не даремно тобі нижче послали, с просто скопіпащу, бо вести діалог з розумово відсталими це даремна трата часу. Прощавай гідроцефал
Влад 80947f19
я марно сподівся що ти просто дурень,але ні ,ти таки неперевершений Кончений Ідіот ,маю надію ти не даси цьому світові нащадків,бо і тебе одного вже забагато
Виїдуть майже всі чоловіки, в яких сім'ї зараз перебувають в ЄС під тимчасовим захистом. Особливо у країни із слов'янськими мовами. Володіння українською дозволяє досить швидко подолати мовний бар'єр. А після подолання мовного бар'єру (у дітей це відбувається протягом року, у дорослих - трохи довше, до трьох років) у людей відкривається доступ до професійного вдосконалення, а там і до ринку кваліфікованої праці. Їхні дружини, а головне - діти будуть намагатися використають будь-який шанс, щоб не повертатися в Україну. Повернуться хіба ті, в яких на підконтрольній Україні території залишиться значна нерухомість та будуть перспективи праці (бізнесу) із заробітком, співставним із доходами "в еміграції".
А ще, ойтішнеги побачили реальність за кордоном, ніхто їх там білою кісткою не вважає, а зарплати мідлів на рівні нормального сантехніка, немало кого попустило)
Хочуть валити? Та хай валять, йух з ними