Після завершення війни з України виїдуть від 20 000 до 75 000 ІТ-фахівців, – прогноз Львівського IT-кластера

Після завершення війни Україну очікує нова велика хвиля еміграції економічно активного креативного класу, що може завдати суттєвого удару по економіці.

Про це СEO Львівського IT-кластера Степан Веселовський розповів у інтерв’ю NV.ua, передає галузеве видання dev.ua.

"За нашими підрахунками, при оптимістичному сценарії з України поїде 19 000−20 000 представників нашої індустрії. Це 8% всього людського капіталу української ІТ-галузі. І найгірше те, що динаміка в цьому підрахунку не на нашому боці – останні два роки цей відсоток зростає. Плюс один відсоток виглядає не страшно, але це кілька тисяч високоосвідчених фахівців. У найгіршому випадку ця цифра може сягнути 74 000−75 000. Це третина галузі", – розповів Веселовський.

За його словами, щоб пом'якшити наслідки відтоку фахівців потрібно готувати їм заміну.

"Ми створили та підтримуємо 19 навчальних програм у різних ВНЗ, де навчаються 4500 бакалаврів. Там ми бачимо скорочення кількості хлопців й зростання кількості дівчат. Загалом в індустрії відсоток жінок зростає", – зауважив Веселовський.

СEO Львівського IT-кластера додав, що після закінчення війни попит на фахівців відновиться й Україна відчуватиме їх нестачу.

"Але зараз це складно прогнозувати. Ймовірно, нестачу людей у галузі вдасться компенсувати, користуючись традиційно високими винагородами, порівняно з іншими індустріями. Але для України глобально це як перекласти з однієї кишені в іншу. Треба буде імпортувати людський капітал", – вважає він.

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Як повідомлялося, падіння обсягів експорту українських IT-послуг розпочалося у 2023 році. За попередніми прогнозами, у 2024 році він впаде ще на 4-6%, йдеться у дослідженні IT Research Ukraine 2024 Львівського ІТ Кластеру.

При цьому ІТ-сектор – найбільший експортер послуг в Україні: від загального обсягу послуг комп'ютерні послуги складають 38%. Окрім того, галузь посідає друге місце в загальній структурі українського експорту, після експорту продовольчих товарів.

Наразі в Україні понад 2 100 активних верифікованих ІТ-компаній. Вони продовжують відкривати нові офіси, однак здебільшого за кордоном. Загалом в українських ІТ-компаніях працюють 302 тис. спеціалістів, але безпосередньо в Україні досі живуть лише 238 тис. фахівців.

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн порівняно з довоєнним 2021 роком.

Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% – до $6,7 млрд.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.