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Новини
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Гривня оновлює історичні мінімуми п’ятий день поспіль: Нацбанк встановив курс долара на п’ятницю

курс

Курс гривні оновлює історичний мінімум щодо долара США п'ятий день поспіль.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 10 січня 2025 року, на рівні 42,2825 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 9 січня на рівні 42,2361 грн/$.

Курс долара НБУ

Водночас курс гривні до євро знизився на 13 копійок і становить 43,5594 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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валюта (2183) гривня (1552) курс (1507) НБУ (9306) обмін валюти (709)


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Пора вже закінчувати клоунаду. Країна потребує уряду народної довіри, що буде складатись з профессіоналів. Всіх гравців хрєном на роялі пора відправити у відставку.
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09.01.2025 16:21 Відповісти
Зе! абісчаль 45? Абісчаль! От ще трішечки потерпіти і весна прийде, буде хаус, буде війна...
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09.01.2025 16:21 Відповісти
Как такое может быть? Недавно же писали, что 20 млрд. США дало Украине.
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09.01.2025 16:41 Відповісти
бешенный принтер пышного круглосуточно печатает фантики
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09.01.2025 16:52 Відповісти

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