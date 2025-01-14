У Мін’юсті розповіли деталі про "Пентагон державних реєстрів"

Якщо говорити про "Пентагон державних реєстрів", то тут ідеться про дві тенденції – законотворчість і реальне застосування засобів, які забезпечать кіберзахист.

Про це в ефірі єдиного телемарафону пояснив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко, передає Укрінформ.

"Тут йдеться про поєднання двох тенденцій і процесів: перше – це законотворчість, друге – це реальне застосування тих засобів, які забезпечать нам кіберзахист. Ідеться про законопроєкт №11290, який розроблявся, перш за все, Держспецзв’язком, на основі аналізу інформації щодо більш ніж 4 тисяч кіберінцидентів. На основі цього формували це системне бачення, формування запобіжників", – зазначив він.

За словами першого заступника міністра юстиції, одним із таких нових запобіжників є введення в штат підприємств критичної інфраструктури посади фахівця кібербезпеки, який робитиме все, щоб унеможливити якісь руйнівні наслідки заходу туди.

"Подібний законопроєкт вже пройшов перше читання, але він ще на шляху до того, щоб ВР його ухвалила, і ми, відповідно до тієї законодавчої норми, яка народиться, вже будували цю систему. Але це обов’язково буде", – додав Кучерявенко.

Як повідомлялося, напередодні віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина заявила про план імплементувати новий механізм захисту даних, який стане своєрідним "Пентагоном державних реєстрів".

Що відомо про найбільшу кібератаку на реєстри Мін'юсту?

Як повідомлялося, наприкінці грудня Міністерство юстиції відновило роботу перших трьох ключових нотаріальних реєстрів після масштабної ворожої кібератаки. Зокрема, запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

8 січня міністерство відновило роботу свого вебсайту, а 10 січня запрацювали основні сервіси порталу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Міністерка юстиції Ольга Стефанішина не підтвердила, але і не спростувала витоку даних з реєстрів. Служба безпеки України також заявила, що поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово недоступними стали 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ також тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.

Окрім того, бізнес стикається з труднощами при відкритті рахунків через неможливість проведення повноцінної ідентифікації – не можна звірити заялені клієнтом дані в реєстрі юридичних осіб.