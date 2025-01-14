Нафтові доходи Росії за минулий рік зросли майже на третину – до найвищого за 7 років рівня

Надходження до російського держбюджету від продажу нафти за 2024 рік зросли майже на третину – до найвищого рівня принаймні з 2018 року, що було спричинено вищими цінами на сировину, оскільки РФ адаптувалася до міжнародних санкцій.

Про це йдеться в підрахунках Bloomberg, передає enkorr.

Як зазначається, податки, пов'язані з нафтою, 2024 року зросли до 9,19 трлн руб. ($89,4 млрд) порівняно з 7,04 трлн руб. рік тому. Ці надходження від видобутку сирої нафти й нафтопродуктів становили 83% загальних доходів Росії від нафти і газу, які минулого року досягли 11,13 трлн руб..

Підвищення доходів від нафти відображає вищі ціни на сиру нафту марки Urals, ключову експортну суміш Росії, і її дисконт до глобального порівняльного показника Brent зменшився, навіть на тлі обмеження ціни в $60, встановленого країнами "Великої сімки".

Окрім того, Росія пристосувалася до обмежень, включно із забороною Європейського Союзу на імпорт російської нафти, використовуючи "тіньовий" флот танкерів і переспрямовуючи продажі нафти азійським клієнтам.

Середня ціна на нафту Urals, яка використовується для податкових розрахунків, торік року становила $67,6 за барель, що майже на 10% вище від середнього рівня 2023 року. Це був рік, коли російська нафтова промисловість зіткнулася з повним впливом порогової ціни "Великої сімки", яка обмежувала доступ до західних транспортування й страхування та підштовхнула Urals до рівня нижче за $50 за барель у перші місяці року.

Водночас 2024 року середній курс російського рубля становив приблизно $91,37, що на 10% менше, ніж попереднього року, що сприяло збільшенню доходів російського бюджету в місцевій валюті.

Нові санкції

Як повідомлялося, 10 січня США оголосили про масштабний пакет санкцій проти експорту російської нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть".

Під санкції потрапили десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній та чиновників зі сфери російської енергетики.

"Тіньовий" флот Росії

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило на порталі War & Sanctions новий розділ про "тіньовий флот", де оприлюднено дані про діяльність 238 суден, що допомагають Росії та Ірану експортувати підсанкційну нафту.

У жовтні стало відомо, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

Згодом повідомлялося, що було виявлено щонайменше дев'ять випадків, коли судна "тіньового флоту" Росії залишали розливи нафти у світових водах, починаючи з 2021 року.

Старі судна, які використовує Росія для свого "тіньового флоту", не лише скрипучі і здебільшого нерегульовані, вони часто й не застраховані, тому в разі витоку або більш серйозного розливу, урядам буде важко притягнути ці судна до відповідальності.

У грудні Європейський Союз ухвалили вже 15 пакет санкцій проти Росії. Серед іншого, під обмеження потрапили 52 судна, які є частиною "тіньового флоту" президента РФ Владіміра Путіна, транспортують військове обладнання для Росії, а також перевозять вкрадене українське зерно. Ці судна додали до списку тих, на які поширюється заборона на доступ до портів ЄС і заборона на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом.

Пізніше Велика Британія запровадила нові санкції проти 20 танкерів "тіньового флоту", які незаконно перевозили російську нафту.