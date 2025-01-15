Кількість ФОПів в Україні торік зросла майже на 120 тисяч, – Гетманцев

Кількість зареєстрованих фізосіб-підприємців за 2024 року зросла на 119 тисяч.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Держстату.

Так, на 1 січня 2025 року кількість зареєстрованих ФОП становила 1 707 677, що на 7,5% ( або на 118 943) більше, ніж на 1 січня 2024 року.

"Ще раз – кількість зареєстрованих ФОП у 2024 році не зменшилась, як розганяли окремі ЗМІ та експерти наприкінці минулого року, а зросла. Це із врахуванням закритих та відповідно вибутих із реєстру (у звʼязку з детінізацією та закриттям "сплячих") ФОП", – наголосив нардеп.

Як додав Гетманцев, найбільш популярними КВЕДами, за якими зареєстровано найбільше ФОПів, залишаються IT та роздрібна торгівля.

П’ятірка видів економічної діяльності та за кількістю ФОП на 1 січня 2025 року:

комп’ютерне програмування (147,8 тис. ФОП),

роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями і тютюновими виробами (91,2 тис.),

інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах (75,2 тис.),

послуги перукарень та салонів краси (71,6 тис.),

роздрібна торгівля з лотків та на ринках (59,4 тис.).

Водночас комп’ютерне програмування хоч і залишається найбільш популярним видом економічної діяльності за чисельністю зареєстрованих ФОПів, за 2024 рік їх кількість за цим напрямом зменшилась на 1,6% (-2,4 тис.).

Читайте також: Гетманцев спростовує масове закриття ФОПів після підписання закону про підвищення податків

За 2024 рік частка ФОПів, де керівником є жінка, продовжувала збільшуватись, досягнувши майже паритету із чоловіками. Зокрема, на 1 січня 2025 року кількість ФОП, відкритих жінками, становила 49,4%, чоловіками – 50,6%. Рік тому пропорція була 47,5% на 52,5%, а два роки назад – 45,9% на 54,1%.

Понад половину зареєстрованих ФОП припадає на Київ та п’ятірку областей:

Київ – 14,3% від усіх зареєстрованих;

Дніпропетровська обл – 8,2%;

Харківська обл – 7,6%;

Львівська обл – 7,4%;

Київська обл – 6,6%;

Одеська обл – 6,5%.

За минулий рік кількість зареєстрованих ФОПів збільшилась більше у відносному вимірі у Київській (+11,%), Волинській (+12,1%), Рівненській (+12,4%) області.

Зменшилася кількість зареєстрованих ФОПів очікувано у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. При цьому кількість зареєстрованих бізнесів, приміром у Луганській області (36,2 тис. осіб) є все ще більшою, ніж у Чернігівській, Сумській або Кіровоградській областях.

Як повідомлялося, раніше фахівці аналітичної платформи YouControl.Market підрахували, що у 2024 році українці закрили майже 210 тисяч фізичних осіб підприємців (ФОП) – це рекордний показник за останні п’ять років.

Нагадаємо, із 1 січня 2025 року в Україні запроваджується військовий збір для ФОПів. Для ФОПів першої, другої та четвертої груп cтавка військового збору становить 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року (8000 грн). Відповідно, військовий збір буде розраховуватися на основі цієї суми, тобто становитиме 800 грн на місяць.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи та ФОПи) почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.