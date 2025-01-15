Сума готівки в обігу збільшилася за рік на 58 мільярдів. Найбільше на руках – банкнот по 500 гривень. ІНФОГРАФІКА

За 2024 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, зросла на 7,6% або на 58 млрд гривень. Станом на 1 січня 2025 року вона становила 822,4 млрд гривень.

Як повідомляє пресслужба Національного банку, темпи зростання готівки в обігу торік залишалися помірними та перебували на рівні 2023 року, що свідчить про адаптацію громадян та бізнесу до реалій повномасштабної війни.

Загалом у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на 814,3 млрд грн, а також 14,8 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на 7,96 млрд грн.

Так, на одного жителя України на початок цього року припадало: 63 банкноти і 186 платіжних розмінних та обігових монет (рік тому – 66 та 177 відповідно).

Читайте також: Українські банки наростили обсяги надходжень та видачі готівки. У чому причина

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень та монет у 10 копійок (27,3% та 27,8% відповідно). Найменше – банкнот номіналом 50 гривень та монет номіналом 10 гривень (4,4% та 1,8%).

Як додали в НБУ, динаміка обсягів монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту у 2024 році припадає на монети номіналом 5 і 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 27% та 33% відповідно порівняно з початком 2024 року.

Така тенденція пояснюється тим, що регулятор поступово вилучає з обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, замінюючи їх відповідними монети, які здатні перебувати в обігу значно довший час.

Найбільше за минулий рік у готівковому обігу скоротилася кількість монет номіналом 25 копійок, їх стало менше на 0,1% порівняно з початком 2024 року, що зумовлено вилученням цих неплатіжних монет з обігу.

Також динаміка обсягів банкнот в обігу за 2024 рік свідчить про сталий попит на банкноти номіналом 1 000 гривень, що є одним із наслідків повномасштабного вторгнення, адже через війну люди віддають перевагу вищим номіналам банкнот для зберігання заощаджень.

Водночас серед банкнот, якими підкріплюється готівковий обіг, найбільше скорочення кількості припадає на банкноти номіналом 200 гривень, кількість яких в обігу торік зменшилася на 24,5%.

Також суттєво зменшилася кількість банкнот номіналами 10 і 5 гривень (на 15% та 11% відповідно), оскільки, як вже зазначалося, вони поступово вилучаються з обігу і замінюються на відповідні монети.

Як повідомлялося, минулого тижня Національний банк спростував інформацію про нібито блокування банківських рахунків за часте зняття готівки. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Українцям блокуватимуть картки за зняття готівки?"