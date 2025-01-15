У Мін’юсті пояснили складнощі з відновленням роботи частини реєстрів. Коли все запрацює?

Міністерство юстиції продовжує роботу над відновленням державних реєстрів після масштабної ворожої кібератаки. Наразі вже вдалося відновити роботу критично важливих реєстрів, але деякі ще перебувають у процесі відновлення.

Про це повідомив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко.

За його словами, ще триває відновлення реєстрів обтяжень та рухомого майна, а також реєстру виконавчих проваджень. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.

"На відміну від державного реєстру актів цивільного стану чи ЄДР, які відновлювалися поетапно, ці реєстри (що не працюють, – ред.) можуть бути відновлені лише одночасно через їхню тісну взаємопов'язаність", – пояснив Кучерявенко.

Що відомо про найбільшу кібератаку на реєстри Мін'юсту?

Як повідомлялося, наприкінці грудня Міністерство юстиції відновило роботу перших трьох ключових нотаріальних реєстрів після масштабної ворожої кібератаки. Зокрема, запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

8 січня міністерство відновило роботу свого вебсайту, а 10 січня запрацювали основні сервіси порталу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Міністерка юстиції Ольга Стефанішина не підтвердила, але і не спростувала витоку даних з реєстрів. Служба безпеки України також заявила, що поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово недоступними стали 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ також тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.

Окрім того, бізнес стикається з труднощами при відкритті рахунків через неможливість проведення повноцінної ідентифікації – не можна звірити заялені клієнтом дані в реєстрі юридичних осіб.