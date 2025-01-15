ЕВА закликала уряд не підвищувати тариф на вантажні залізничні перевезення: бізнес вже закривається

Українські підприємці закликали Кабінет Міністрів не допустити підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення, адже це створить додатковий фінансовий тягар для бізнесу та знизить конкурентоспроможність залізничної логістики.

Про це йдеться в офіційному листі Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) на адресу прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомляється на сайті об'єднання.

У листі зазначається, що наглядова рада "Укрзалізниці" схвалила індексацію залізничних тарифів на вантажні перевезення на 37%. Хоча до цього компанія вже підвищувала тарифи відразу на 70%, внаслідок чого вартість транспортування вугілля, руди та вапняку зросла на 140%, металу – на 70%, зернових – на 65%.

"Компанії-члени Комітету з логістики Асоціації занепокоєні наслідками підвищення тарифів для бізнесу. Висока вартість логістики залишається одним зі стримуючих факторів для експорту. Внаслідок російської військової агресії логістичні витрати в певних галузях зросли до 40% від собівартості продукції. Вкупі зі складною ситуацією в енергетиці та дефіцитом персоналу, підвищення тарифу на вантажі "Укрзалізниці" значно збільшує витрати українського бізнесу та погіршує конкурентоспроможність українських товарів на міжнародних ринках", – наголошують у ЕВА.

У листі зазначається, що навіть поточні тарифи перевищують спроможності учасників ринку, через що підприємства вже змушені скорочувати виробництво та переходити на перевезення автотранспортом. Це призводить до руйнування доріг та зростання мільярдних витрат з бюджету на їхній ремонт.

"До того ж, через втрату конкурентоспроможності залізничної логістики "Укрзалізниця" втрачає доходи. Згідно з фінансовою звітністю компанії у відкритому доступі, за 9 місяців 2024 року компанія отримала прибуток у 1,6 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2023 року прибуток становив 8,2 млрд грн. Водночас керівництво перевізника вже прогнозує збитки у розмірі до 2,5 млрд грн до кінця 2024 року. На думку бізнесу, ситуація із фінансовими показниками "Укрзалізниці" демонструє необхідність термінового перегляду її витратної політики", – наголошують у ЕВА.

В Асоціації зауважили, що оптимізація витрат, підвищення операційної ефективності та залучення клієнтів на залізницю через конкурентоспроможну тарифну політику можуть значно покращити її фінансовий стан.

"Замість підвищення тарифів, яке посилить фінансовий тиск на бізнес і призведе до скорочення обсягів перевезень, важливо зосередитися на підтримці експорту. Недопущення зростання логістичних витрат дозволить утримати вантажі на залізниці та зберегти валютні надходження до бюджету та сприятиме економічній стабільності. З огляду на це, Європейська Бізнес Асоціація звернулась до прем’єра з закликом не допустити підвищення тарифів, враховуючи ситуацію в реальному секторі та на експортних ринках", – йдеться у листі.

Натомість Асоціація просить Кабмін доручити відповідним міністерствам та "Укрзалізниці" вжити заходів щодо оптимізації витрат та підвищення операційної ефективності.

"Це сприятиме збереженню конкурентоспроможності українських товарів, підвищенню привабливості залізничних перевезень і забезпеченню стійкого розвитку як бізнесу, так і транспортної інфраструктури", – додали у ЕВА.

Нагадаємо, за результатами трьох кварталів минулого року "Укрзалізниця" відзвітувала про 1,7 млрд грн чистого прибутку. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати, і через це ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

Бізнес-асоціації розкритикували це рішення і попередили про значні ризики для економіки, які воно несе. Так, завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив, що може закрити завод, де працює 20 тисяч людей. А у Дунайському пароплавстві заявили про небезпеку зупинки флоту у разі підвищення тарифу.