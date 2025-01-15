Литва візьме під охорону ЛЕП із Польщею напередодні відключення від мережі Росії

Литва взяла під охорону лінії електропостачання з Польщею LitPol Link, через яку наступного місяця країни Балтії синхронізуватимуться з континентальною Європою.

Про це пише литовський суспільний мовник LRT, передає liga.net.

Раніше планувалося, що Служба громадської безпеки має перейняти розподільчий пункт і трансформаторну підстанцію у приватної охоронної служби у квітні. Проте уряд схвалив пропозицію щодо перенесення термінів на січень.

У МВС Литви пояснили, що новий порядок розроблено з урахуванням запланованого на 8 лютого відключення електромереж країн Балтії від російської системи і підключення до європейських мереж.

На рішення також вплинула безпекова ситуація в Балтійському морі, де останнім часом пошкоджено електричні та телекомунікаційні кабелі.

Читайте також: Країни Північної Європи посилили моніторинг підводної інфраструктури. Наглядатимуть і за "тіньовим" флотом Росії

Як повідомлялося, 26 грудня фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука через підозру в пошкодженні підводного електрокабелю Estlink 2. Попередньо встановлено, що його пошкоджено "зовнішньою силою".

За словами директора Національного бюро розслідувань Робіна Лардо, на борту Eagle S були відсутні якорі, що викликало підозри в аномальній поведінці судна.

25 грудня повідомлялося про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію. У Фінляндії тоді не виключили версії про умисне пошкодження.

Російський нафтовий танкер прямував із Санкт-Петербурга до Єгипту, фінські силовики затримали його 26 грудня. Зараз судно стоїть у порту поряд із фінським містом Порвоо. Восьми членам екіпажу заборонили виїзд із країни.

Пізніше національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid звернувся до суду Гельсінкі з вимогою заарештувати танкер Eagle S, який пошкодив підводний кабель з Естонією.