США заборонили імпорт продукції ще 37 китайських компаній. Хто потрапив під санкції?

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) додало 37 китайських компаній до списку виробників, імпорт продукції яких заборонено в рамках закону про запобігання примусової праці уйгурів (UFLPA).

Про це йдеться в заяві Міністерства, передає Європейська правда.

Як повідомляється, сформований у 2022 році список тепер охоплює 144 підприємства.

Цього разу під санкції потрапили виробники текстилю та сонячних панелей, а також гірничодобувні компанії, зокрема: Zijin Mining Group, Donghai JA Solar Technology, Hongyuan Green Energy і Huafu Fashion, включно з 25 її дочірніми підприємствами.

UFLPA, який набув чинності в червні 2022 року, спрямований на протидію примусовій праці та іншим порушенням прав людини в Китаї, зокрема в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Від моменту ухвалення UFLPA Служба митного та прикордонного контролю США заблокувала або затримала ввезення в країну товарів загальною вартістю близько $3,67 млрд.

Раніше стало відомо, що США внесли в чорний список найбільшого в світі видавця ігор і провідного виробника акумуляторів для електромобілів – компанії Tencent Holdings Ltd. і Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. – за ймовірні зв'язки з китайською армією.

До того Міністерство оборони США внесло до "чорного списку" найбільшу китайську судноплавну компанію і дві суднобудівні компанії через зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю.

Перд тим Міністерство торгівлі Китаю оголосило про заборону поставок товарів подвійного призначення 28 оборонним компаніям США.