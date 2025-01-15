БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
США заборонили імпорт продукції ще 37 китайських компаній. Хто потрапив під санкції?

США заборонили імпорт продукції ще 37 китайських компаній

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) додало 37 китайських компаній до списку виробників, імпорт продукції яких заборонено в рамках закону про запобігання примусової праці уйгурів (UFLPA).

Про це йдеться в заяві Міністерства, передає Європейська правда. 

Як повідомляється, сформований у 2022 році список тепер охоплює 144 підприємства.

Цього разу під санкції потрапили виробники текстилю та сонячних панелей, а також гірничодобувні компанії, зокрема: Zijin Mining Group, Donghai JA Solar Technology, Hongyuan Green Energy і Huafu Fashion, включно з 25 її дочірніми підприємствами.

UFLPA, який набув чинності в червні 2022 року, спрямований на протидію примусовій праці та іншим порушенням прав людини в Китаї, зокрема в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Від моменту ухвалення UFLPA Служба митного та прикордонного контролю США заблокувала або затримала ввезення в країну товарів загальною вартістю близько $3,67 млрд.

Раніше стало відомо, що США внесли в чорний список найбільшого в світі видавця ігор і провідного виробника акумуляторів для електромобілів – компанії Tencent Holdings Ltd. і Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. – за ймовірні зв'язки з китайською армією.

До того Міністерство оборони США внесло до "чорного списку" найбільшу китайську судноплавну компанію і дві суднобудівні компанії через зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю.

Перд тим Міністерство торгівлі Китаю оголосило про заборону поставок товарів подвійного призначення 28 оборонним компаніям США.

