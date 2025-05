США внесли до чорного списку дві провідні технологічні компанії за зв’язки з китайською армією

США внесли в чорний список найбільшого в світі видавця ігор і провідного виробника акумуляторів для електромобілів – компанії Tencent Holdings Ltd. і Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. – за ймовірні зв'язки з китайською армією.

Про це пише Bloomberg.

Обидві компанії вже опублікували заяви, в яких заперечили свої зв'язки з військовими Китаю.

Як зазначається, хоча чорний список Пентагону не передбачає конкретних санкцій, проте уряд США закликає компанії обмежити співпрацю зі структурами зі списку.

Чорний список Пентагону призначений для виявлення компаній, які або контролюються китайськими військовими, або служать для розвитку так званого цивільно-військового комплексу та злиття інтересів китайської армії та бізнесу для зміцнення оборонно-промислової бази країни.

Незрозуміло, чи будь-яка компанія регулярно співпрацює зкитайськими військовими. Окрім прямих зв’язків з урядом, офіційні особи США вказали на закони, які вимагають від китайських компаній ділитися інформацією з Пекіном з питань, що вважаються важливими для національної безпеки.

Список китайських військових компаній випливає з указу, підписаного обраним президентом США Дональдом Трампом наприкінці 2020 року, який забороняє американські інвестиції в китайські фірми, що належать або контролюються військовими. Це було частиною ширших зусиль, спрямованих на приборкання того, що США описали як зловживаючу бізнес-практику Пекіна.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони США внесло до "чорного списку" найбільшу китайську судноплавну компанію і дві суднобудівні компанії через зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю.

До того повідомлялося, що Міністерство торгівлі США заявило, що розглядає нові правила, які обмежать бо заборонять використання китайських безпілотників у США з огляду на національну безпеку.

Перд тим Міністерство торгівлі Китаю оголосило про заборону поставок товарів подвійного призначення 28 оборонним компаніям США.

До того повідомлялося, що США збираються ввести нові обмеження на поставки вдосконалених напівпровідникових мікросхем та інструментів для виготовлення чипів 140 компаніям Китаю з метою запобігання їх використанню на шкоду нацбезпеці США.

До того влада Китаю оголосила про запровадження з 1 грудня експортного контролю за постачанням продукції, яка може бути використана у військовій промисловості. Це сталося після того, як США оголосили про санкції проти десятків китайських компаній за поставки Росії такої продукції, зокрема компонентів для безпілотників.