Мінекономіки оновило каталог індустріальних парків. Яку інформацію можна отримати?

Міністерство економіки України оновило каталог індустріальних парків – інструмент для пошуку місць із інфраструктурою, вигідними умовами та можливостями для бізнесу. Це допоможе підприємствам знайти партнерів, розмістити свої виробничі потужності та залучити нові інвестиції.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Зокрема, каталог містить усю необхідну інформацію для вибору оптимальної локації для бізнесу:

спеціалізація індустріальних парків – від машинобудування до легкої промисловості;

інфраструктура – відомості про наявність комунікацій, транспортних розв'язок та підключень;

пільги та стимули – інформація про податкові та інвестиційні пільги для резидентів;

розташування та площа – детальний опис кожної локації з картами.

У Мінекономіки зауважили, що 1 гектар парку створює 50 нових робочих місць, а $1 державних інвестицій залучає $6 приватних інвестицій.

"Уже зареєстровано 100 індустріальних парків у різних регіонах. 13 заявників отримали фінансування на ескроу-рахунки на суму 925,05 млн грн. Учасники індустріальних парків мають можливість скористатися пільгами: звільнення від ПДВ на імпорт обладнання, 10-річне звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, а також знижені ставки на землю та нерухомість", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, у 2024 році уряд України ухвалив рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,13 млрд грн.

Державна підтримка для розвитку інфраструктури індустріальних парків передбачає співфінансування у пропорції 50% на 50% для облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електричних мереж на суму до 150 млн грн. Для деокупованих територій діє спеціальний механізм співфінансування у співвідношенні 80% на 20%.

На початку січня цього року Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження поняття "екоіндустріальний парк". Це майданчики, де бізнес, серед іншого, використовуватиме альтернативні джерела енергії.