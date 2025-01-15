Мінекономіки оновило каталог індустріальних парків. Яку інформацію можна отримати?
Міністерство економіки України оновило каталог індустріальних парків – інструмент для пошуку місць із інфраструктурою, вигідними умовами та можливостями для бізнесу. Це допоможе підприємствам знайти партнерів, розмістити свої виробничі потужності та залучити нові інвестиції.
Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.
Зокрема, каталог містить усю необхідну інформацію для вибору оптимальної локації для бізнесу:
- спеціалізація індустріальних парків – від машинобудування до легкої промисловості;
- інфраструктура – відомості про наявність комунікацій, транспортних розв'язок та підключень;
- пільги та стимули – інформація про податкові та інвестиційні пільги для резидентів;
- розташування та площа – детальний опис кожної локації з картами.
У Мінекономіки зауважили, що 1 гектар парку створює 50 нових робочих місць, а $1 державних інвестицій залучає $6 приватних інвестицій.
"Уже зареєстровано 100 індустріальних парків у різних регіонах. 13 заявників отримали фінансування на ескроу-рахунки на суму 925,05 млн грн. Учасники індустріальних парків мають можливість скористатися пільгами: звільнення від ПДВ на імпорт обладнання, 10-річне звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, а також знижені ставки на землю та нерухомість", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.
Як повідомлялося, у 2024 році уряд України ухвалив рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,13 млрд грн.
Державна підтримка для розвитку інфраструктури індустріальних парків передбачає співфінансування у пропорції 50% на 50% для облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електричних мереж на суму до 150 млн грн. Для деокупованих територій діє спеціальний механізм співфінансування у співвідношенні 80% на 20%.
На початку січня цього року Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження поняття "екоіндустріальний парк". Це майданчики, де бізнес, серед іншого, використовуватиме альтернативні джерела енергії.
ПОДАТКИ ЗМЕНШИТЬ 5/10 , щоб бизнес простих українців не руйнувався. Інвест нянь знимить з бюджету . РОЗМИТНЕННЯ АВТО приберить - дайте українцям спокійно їздити на евррпейських авто, а не битках із США. Сором який.