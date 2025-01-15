БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Мінекономіки оновило каталог індустріальних парків. Яку інформацію можна отримати?

Мінекономіки оновило каталог індустріальних парків

Міністерство економіки України оновило каталог індустріальних парків – інструмент для пошуку місць із інфраструктурою, вигідними умовами та можливостями для бізнесу. Це допоможе підприємствам знайти партнерів, розмістити свої виробничі потужності та залучити нові інвестиції.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки. 

Зокрема, каталог містить усю необхідну інформацію для вибору оптимальної локації для бізнесу:

  • спеціалізація індустріальних парків – від машинобудування до легкої промисловості;
  • інфраструктура – відомості про наявність комунікацій, транспортних розв'язок та підключень;
  • пільги та стимули – інформація про податкові та інвестиційні пільги для резидентів;
  • розташування та площа – детальний опис кожної локації з картами.

У Мінекономіки зауважили, що 1 гектар парку створює 50 нових робочих місць, а $1 державних інвестицій залучає $6 приватних інвестицій.

"Уже зареєстровано 100 індустріальних парків у різних регіонах. 13 заявників отримали фінансування на ескроу-рахунки на суму 925,05 млн грн. Учасники індустріальних парків мають можливість скористатися пільгами: звільнення від ПДВ на імпорт обладнання, 10-річне звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, а також знижені ставки на землю та нерухомість", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, у 2024 році уряд України ухвалив рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,13 млрд грн.

Державна підтримка для розвитку інфраструктури індустріальних парків передбачає співфінансування у пропорції 50% на 50% для облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електричних мереж на суму до 150 млн грн. Для деокупованих територій діє спеціальний механізм співфінансування у співвідношенні 80% на 20%.

На початку січня цього року Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження поняття "екоіндустріальний парк". Це майданчики, де бізнес, серед іншого, використовуватиме альтернативні джерела енергії.

бізнес (1259) Мінекономрозвитку (2047) індустріальний парк (71)
Бл...! Навіщо видумувати гібрид між буцім робимо для країни і своїх не забуваємо. Візьміть перевірений часом корейський , китайський, малайський чи тайський тип вільних економічних зон, де продумано пріоритетні шляхи розвитку депресивних і аграрних територій.
15.01.2025 22:13 Відповісти
А не пора усе Мінекономіки відправити воювати ? Блин, вони що не бачать що територію здають постійно ? Чи як страуси голову у пісок занурили ?
ПОДАТКИ ЗМЕНШИТЬ 5/10 , щоб бизнес простих українців не руйнувався. Інвест нянь знимить з бюджету . РОЗМИТНЕННЯ АВТО приберить - дайте українцям спокійно їздити на евррпейських авто, а не битках із США. Сором який.
16.01.2025 03:52 Відповісти
Податками і корупцією вбивають усе навкруги!
16.01.2025 07:39 Відповісти

