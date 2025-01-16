БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Нацбанку пояснили, кого торкнуться обмеження карткових переказів

рожкова

За розрахунками Національного банку та за підтвердженням банків, обмеження карткових переказів торкнуться менш ніж 1% українців.

Про це в інтерв’ю "Ми – Україна" повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає liga.net.

"Якщо говорити про ці обмеження, за нашими розрахунками і за підтвердженнями банків, обмеження, які встановлені, торкнуться менш ніж 1% громадян", – зазначила вона.

За її словами, банк не обмежуватиме громадян у здійсненні операції у разі наявності підтверджених доходів.

"Тобто якщо, наприклад, ваша зарплатна картка в цьому банку, і банк бачить, що ваші всі надходження – це надходження від вашого роботодавця у вигляді заробітної плати і накопичення також з цих доходів, і ця сума перевищує 100 тисяч гривень або навіть 400 тисяч гривень за певний період, вони не будуть мати до вас ніяких запитань", – пояснила Рожкова.

Вона додала, що обмеження карткових переказів були спрямовані на "тих гравців реального сектору економіки, які намагаються заробити більше, а віддати менше".

Заступниця голови Нацбанку нагадала, що до запровадження обмежень на карткові перекази в законі про фінансовий моніторинг йшлося, що громадяни мають підтвердити доходи, що перевищують 400 тисяч гривень.

Як повідомлялося, 10 грудня державні "Приватбанк" і "Ощадбанк", а також "Універсалбанк" (monobank) і "Райффайзен Банк", на які на 1 жовтня припадало 64,5% усіх коштів населення в банках і 87,5% активних платіжних карток, а також Незалежна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг". Пізніше до нього приєдналися ще 23 українські банки та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами.

Документ передбачає посилення обмежень на операції клієнтів банків. Зокрема, місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, становитиме 50 тис. грн із 1 лютого 2025 року. Крім того, посилюються вимоги до перевірки ФОПів.

Детальніше про те, навіщо банкам додаткові ліміти й що це значить для клієнтів, читайте а нашому матеріалі: "Банки вводять нові обмеження на перекази клієнтів і посилюють контроль за ФОП. Навіщо?"

банки (7088) НБУ (9513) карта (229) Рожкова Катерина (268)
+5
А теперь запасаемся попкорном и смотрим как эти банки начнут терять клиентов и оборотные средства.Гривну сейчас вообще нервировать нельзя и в худшем случае опять все уйдет в тень как в девяностые..
16.01.2025 10:56 Відповісти
+3
Ставлячи "Дію" ви погоджуєтесь з умовами, що даєте право відстежувати свої банківські рахунки на необмежений термін. Може навіть ставите галочку не читаючи. на що і розраховано. Тому і не нарікайте потім.
16.01.2025 10:44 Відповісти
+3
фантазує на тему орального секса ? ніби тримає партнера за дупу гототовлючись прийняти у рота

16.01.2025 11:08 Відповісти
Ставлячи "Дію" ви погоджуєтесь з умовами, що даєте право відстежувати свої банківські рахунки на необмежений термін. Може навіть ставите галочку не читаючи. на що і розраховано. Тому і не нарікайте потім.
16.01.2025 10:44 Відповісти
Такого в Дії не має. Головний ризик Дії- витік інформації про особу.
16.01.2025 12:02 Відповісти
Є. І є те, чого нема ніде в світі. Ідентифікація користувача проводиться виключно через банки.
16.01.2025 12:36 Відповісти
Не пиши дурниць. Дія, за усієї до неї неповаги до Дії, Дія не надає доступу до " рахунку".
Надсилає запитит на твій банк. І ти вже інентифікуєшся по стандартній прцедурі в банку. Відповідь Дія отримує відповідь не про " рахунки Фірєнко" ", а чи існує такий собі Фірєнко, чи чи ні.
16.01.2025 12:51 Відповісти
Дитячі дурниці ти пишеш. Крадуть рахунки користуючись "Дією". Відомі випадки. Навіть описувала якась айтішниця. В прямому ефірі її ламали, всі спроби зупинити хакера в "Дії" не діяли. Дзвінок в Приват теж не дав результату. З неї, всупереч правилам Привата, зняло в глибокі мінуси. Зельоні звісно ж заперечують. І подяючи заяви в Приват, з випадками злому, звідти офіційна відповідь - ну не можемо ми не проводити транзакції не дозволяючи, або не довіряючи "Дії". А неофіційно - пишіть заяви в поліцію. Може вони щось зроблять. Є купа відео зі спецами по кібербезпеці. Там купа аналізів, і рекомендація одна - не користуйтесь "Дією" вона дірява, і ваші дані всупереч закону України знаходяться поза державою. В пошук! Хто не дурак, знайде.
16.01.2025 15:17 Відповісти
Щоб менш писати галіматьї, просто розкажи,як сторнній людині, що зайшла від твого імені в Дію, чи хакнула твої особстиі дані в Дії зняти грош із будь- якого рахунку в будь- якому банку.? Менш смали коноплі.
16.01.2025 15:37 Відповісти
Так не користуйся банком - вози кеш в лімузіні
16.01.2025 12:59 Відповісти
Ніколи "Дію" не ставив. Дитячий садочок? Користуватись кацапським дітищем "Дія", але не користуватись банком? Не фанат кварталістів часом? До речі, ти не встановиш "Дію",не давши ідентифікацію через якийсь банк. Така цікава штука.
16.01.2025 15:20 Відповісти
в дії є різні способи аунтефікації - не мели дурниць - зайди в ЦНАП та спитай
16.01.2025 17:21 Відповісти
А теперь запасаемся попкорном и смотрим как эти банки начнут терять клиентов и оборотные средства.Гривну сейчас вообще нервировать нельзя и в худшем случае опять все уйдет в тень как в девяностые..
16.01.2025 10:56 Відповісти
Нажаль " в готівку"вже сильно невийдеш. Будь- що суттєве придбати можна буде тільки за безнал..
Вони все прорахували. Нікуди із підводного човна не дінешся..
16.01.2025 12:05 Відповісти
фантазує на тему орального секса ? ніби тримає партнера за дупу гототовлючись прийняти у рота

16.01.2025 11:08 Відповісти
Стара вже сосна, та ще робоча
16.01.2025 12:01 Відповісти
Насколько помню в Нацбанк из украинского филиала Сбербанка РФ зашла.
16.01.2025 12:09 Відповісти
Ротаста
16.01.2025 15:49 Відповісти
Сума операцій за місяць вище 50 тисяч гривень, менше чим у 1% громадян? Що вони брешуть!!!... Це хиба велика сума? Люди зараз один одному передають і більші суми, особливо родичі, або військові і не тільки
16.01.2025 12:07 Відповісти
А якщо у цю суму входять взагалі всі витрати, то це срака буде.
16.01.2025 12:11 Відповісти
то ви олгарх
16.01.2025 23:49 Відповісти
Це сума і на вихід і на вхід всіх операцій і витрат. І від вас і до вас, прийшли гроші, потім пішли, ви їх витратили- це сумарно не велікі гроші. Бувають різні місяці.
17.01.2025 12:17 Відповісти
..я думал она уже сидит в другом месте.. ценный кадр, такой всем нужен..
16.01.2025 12:10 Відповісти
Ват зе фак із "клієнт із високим рівнем ризику"?
16.01.2025 12:50 Відповісти
Минулого тижня скінчилися депозити. Зібрав гроші і відкрив новий в іншому банку. Тепер ходжу збираю довідки про походження грошей: вимагають довести законність. Це замість того, щоб дозволити вкладникам переказувати гроші між депозитами без комісій і приниження клієнтів. Несподівано відчув себе клієнтом з високим рівнем ризику. Не сподобалось… Не думаю, що для країни вигідно мордувати людей, підштовхувати їх купувати валюту і витискати гроші з обігу.
Топ менеджерам з висоти своїх півторамільйонних зарплат таких дрібниць не розгледіти. Якщо чотириста то є великі гроші, тоді як називати їхню зарплату?
У чиновників простіше: оформив все на рідню і користується, а офіційно він голий і босий, а головне - чесний. І що цікаво, вони не тримають гривню, тим більше в банку. Наче щось знають…
16.01.2025 14:58 Відповісти

