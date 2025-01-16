У Нацбанку пояснили, кого торкнуться обмеження карткових переказів

За розрахунками Національного банку та за підтвердженням банків, обмеження карткових переказів торкнуться менш ніж 1% українців.

Про це в інтерв’ю "Ми – Україна" повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає liga.net.

"Якщо говорити про ці обмеження, за нашими розрахунками і за підтвердженнями банків, обмеження, які встановлені, торкнуться менш ніж 1% громадян", – зазначила вона.

За її словами, банк не обмежуватиме громадян у здійсненні операції у разі наявності підтверджених доходів.

"Тобто якщо, наприклад, ваша зарплатна картка в цьому банку, і банк бачить, що ваші всі надходження – це надходження від вашого роботодавця у вигляді заробітної плати і накопичення також з цих доходів, і ця сума перевищує 100 тисяч гривень або навіть 400 тисяч гривень за певний період, вони не будуть мати до вас ніяких запитань", – пояснила Рожкова.

Вона додала, що обмеження карткових переказів були спрямовані на "тих гравців реального сектору економіки, які намагаються заробити більше, а віддати менше".

Заступниця голови Нацбанку нагадала, що до запровадження обмежень на карткові перекази в законі про фінансовий моніторинг йшлося, що громадяни мають підтвердити доходи, що перевищують 400 тисяч гривень.

Як повідомлялося, 10 грудня державні "Приватбанк" і "Ощадбанк", а також "Універсалбанк" (monobank) і "Райффайзен Банк", на які на 1 жовтня припадало 64,5% усіх коштів населення в банках і 87,5% активних платіжних карток, а також Незалежна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг". Пізніше до нього приєдналися ще 23 українські банки та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами.

Документ передбачає посилення обмежень на операції клієнтів банків. Зокрема, місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, становитиме 50 тис. грн із 1 лютого 2025 року. Крім того, посилюються вимоги до перевірки ФОПів.

