Рада ухвалила закон про публічні інвестиції. Це було однією з вимог МВФ

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень", виконавши одну із умов отримання фінансування від ЄС та МВФ.

Відповідний урядовий законопроєкт №12245 у другому читанні та в цілому на засіданні у четвер підтримали 239 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

"Документ покликаний виконати зобов’язання України за статтею 347 Угоди про асоціацію з ЄС, рекомендації Європейської Комісії, а також умови співпраці з МВФ у рамках Механізму розширеного фінансування (EFF). Це дозволить Україні продовжити інтеграцію до європейського простору та отримати подальшу фінансову підтримку", – пояснили мету ухвалення закону у пресслужбі Міністерства фінансів.

Законом вноситься низка змін до Бюджетного кодексу, спрямованих на покращення управління публічними інвестиціями, врахування гендерного підходу в бюджетному процесі та уточнення норм щодо питань державного внутрішнього фінансового контролю.

Читайте також: У Раді повністю змінили законопроєкт для придбання російських енергоблоків у Болгарії для Хмельницької АЕС

Зокрема, запроваджуються нові визначення понять "публічні інвестиції", "публічний інвестиційний проект" та "програма публічних інвестицій", "єдиний проектний портфель публічних інвестицій".

"Це допоможе чіткіше визначити джерела фінансування та процедури реалізації публічних інвестиційних проектів, включаючи залучення кредитів та позик від іноземних партнерів", – зауважили у Мінфіні.

Для цього закон передбачає оновлення процедур планування та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій, що сприятиме більш ефективному використанню державних коштів.

Окрім того, у документі передбачена низка змін, покликаних актуалізувати положення Бюджетного кодексу із ухваленим Верховною Радою держбюджетом на 2025 рік та внесеними змінами до галузевих законодавчих актів.