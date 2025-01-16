Бізнес в Україні погіршив оцінки щодо майбутнього фінансово-економічного стану підприємств, – опитування НБУ

Бізнес в Україні вдруге поспіль поліпшив оцінки своєї ділової активності в наступні 12 місяців, а також зберіг позитивні прогнози щодо залучення інвестицій. Водночас український бізнес продовжив очікувати на помірне зростання інфляції та обмінного курсу.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України за результатами опитування бізнесу.

Так, індекс ділових очікувань підприємств становив 101,8% порівняно зі 100,6% у третьому кварталі 2024 року.

Учасники опитування зберегли позитивні оцінки щодо загальних обсягів реалізації продукції, посилили – щодо інвестиційних витрат на машини, обладнання та інвентар, а також дещо пом'якшили негативні оцінки щодо інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт та кількості працівників.

Водночас респонденти погіршили оцінки щодо майбутнього фінансово-економічного стану підприємств.

Воєнні дії та їх наслідки залишаються найсуттєвішим чинником, що впливає на спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва.

Як повідомляється, бізнес стримано оцінив обсяги виробництва товарів і послуг у наступні 12 місяців. Так, зменшення спрогнозували підприємства добувної промисловості, будівництва, торгівлі, транспорту та зв'язку, а також інших видів діяльності.

Такі відповіді дали малі підприємства, підприємства, що здійснюють лише імпортні операції, та ті, що працюють виключно на внутрішньому ринку.

Водночас зростання обсягів виробництва продовжували очікувати підприємства переробної промисловості, сільського господарства, енерго- та водопостачання – це великі та середні підприємства, підприємства, що здійснюють зовнішні операції.

Оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану підприємств залишалися негативними.

Погіршення оцінок відбулось у підприємств будівництва, торгівлі, транспорту та зв’язку, інших видів діяльності, а також добувної промисловості.

Водночас респонденти переробної промисловості, сільського господарства, а також енерго- та водопостачання мали оптимістичні очікування.

Учасники опитування й надалі очікували збільшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку. Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікували респонденти переважної більшості видів економічної діяльності, за винятком підприємств будівництва, а також енерго- та водопостачання, найбільше – переробної промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

Зростання обсягів реалізації продукції на зовнішньому ринку очікували респонденти підприємств енерго- та водопостачання, інших видів діяльності, переробної промисловості та сільського господарства.

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, продовжують очікувати збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців.

Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання, інших видів діяльності, добувної промисловості, а також сільського господарства. Натомість підприємства торгівлі очікують зменшення обсягів іноземних інвестицій у наступні 12 місяців.

Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, зросла до 21,6% порівняно з 18,8% у попередньому опитуванні.

На тлі збільшення потреби в позикових коштах найближчим часом (до 33,5% опитаних у четвертому кварталі порівняно з 30,4% – у третьому) частка респондентів, які планують брати банківські кредити, майже не змінилася – 35% (у третьому кварталі – 34,8%).

Підприємства, що планують залучати кредити, традиційно надають перевагу кредитам у національній валюті – 84,8% (у третьому кварталі – 81,9%).

Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються зависокі ставки – 49,7% відповідей. Дещо зросла частка респондентів, які зазначили наявність інших джерел фінансування, – 42,1% (у попередньому опитуванні – 40%), водночас послабився вплив таких чинників, як надмірні вимоги до застави, занадто складна процедура оформлення документів та значні курсові коливання.

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, зросла до 8,5% з 8,2% у третьому кварталі.

На початку січня повідомлялося, що підприємства усіх секторів українського бізнесу погіршили свої оцінки ділової активності через погіршення безпекової ситуації, обстріли енергетичних об’єктів, зростання витрат, прискорення інфляції, зниження інвестиційного попиту та дефіцит кваліфікованих кадрів.

До того стало відомо, що дефіцит робочої сили внаслідок мобілізації та/або виїзду співробітників знову ставу головною перешкодою для бізнесу в Україні. Частка компаній, що скаржаться на цю проблему, в листопаді сягнула історичного рекорду в 64% проти 57% у жовтні та 61% – у вересні.