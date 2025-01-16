БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Митний безвіз": Загальна кількість оформлених транзитних декларацій за рік зросла в 2,5 раза

Загальна кількість оформлених транзитних декларацій за рік зросла в 2,5 раза

Українська митниця з приєднанням України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) та початку застосування процедури спільного транзиту 1 жовтня 2022 року (так званого "митного безвізу") оформила 136,2 тис. транзитних декларацій, серед яких 107,2 тис. – відправлення та 29 тис. – призначення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Там нагадали, що завдяки приєднанню України до Конвенції український бізнес має можливість користуватися транзитними спрощеннями спільно з 36 країнами.

Митний безвіз – це режим спільного транзиту з 27 країнами-членами Європейського Союзу та 8 країнами-членами Європейської асоціації вільної торгівлі, вні набув чинності 1 жовтня 2022 року, коли Україна долучилася до Конвенції про спільний транзит та спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Як зазначається, в 2024 році було оформлено понад 94 тис. транзитних декларацій.

Порівняно з 2023 роком загальна кількість оформлених транзитних декларацій зросла майже у 2,5 раза.

New Computerized Transit System – це система, в основі якої лежить Конвенція про процедуру спільного транзиту. NCTS доступна лише для країн-учасниць Конвенції. NCTS пов'язує митні служби в країнах-учасницях Конвенції, дозволяючи обмін митними даними для контролю за транзитними переміщеннями.

NCTS – це система, до якої підприємства (суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності) подають митні декларації в електронному вигляді для поміщення товарів під процедуру спільного транзиту. Система використовується країнами-учасницями Конвенції для контролю за переміщенням товарів під процедурою спільного транзиту, підвищує ефективність та безпеку транзитних переміщень вантажів.

Так, за 2024 рік успішно завершено переміщення:

  • розпочатих у інших країнах-учасницях Конвенції – 73 тис. транзитних декларацій;
  • розпочатих митними органами України – 21 тис. транзитних декларацій.

Водночас систему NCTS активно застосовують трейдери для внутрішнього транзиту. Порівняно з 2023 роком (1,3 тис. переміщень) у 2024 році (3,2 тис. переміщень) кількість таких операцій зросла майже у 2,5 раза.

Як повідомлялося, впродовж 2024 року митниці Державної митної служби виявили 9 409 порушень митних правил на суму 18 млрд грн. Вартісний показник збільшився удвічі порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Як пізніше заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Україна продовжує перемовини про спільний митний та прикордонний контроль на кордоні з Європейським Союзом. Перші результати в цьому напрямку український уряд очікує вже цього року.

