Велика Британія виділила Україні понад $170 мільйонів на розвиток економіки та гуманітарні потреби

Велика Британія виділяє Україні понад $171 мільйон

Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії оголосило про надання 100 млн фунтів стерлінгів ($122,43 млн) на гуманітарну допомогу для України та 40 млн фунтів стерлінгів ($48,97 млн) – на підтримку української економіки.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передає Інтерфакс-Україна. 

"Підтримка Великої Британії для України триває: 100 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, зокрема для Управління ООН із координації гуманітарних питань та Українського Червоного Хреста; 40 млн фунтів стерлінгів на підтримку економіки, що дасть змогу розблокувати мільйони у вигляді приватного кредитування для збільшення зростання і торгівлі", – сказано в повідомленні.

Як раніше повідомили в британському уряді, програма економічного відновлення, на яку спрямовано 40 млн фунтів стерлінгів, створить можливості для британських компаній, підтримуючи ключові сектори зростання в Україні, відкриваючи розширені можливості торгівлі та інвестицій.

Крім того, очікується ухвалення в довгостроковій перспективі програми TIGER (Triggering Investment Growth and Economic Resilience), яка знизить залежність українських громад від гуманітарної підтримки та допоможе підвищити економічну стійкість.

"Сьогоднішнє оголошення ґрунтується на пакеті підтримки розміром 12,8 млрд фунтів стерлінгів, який Велика Британія надала Україні", – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером повідомив, що Велика Британія планує надати Україні щонайменше $6,6 млрд у 2025 році.

Окрім того, Зеленський та Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.

Велика Британія виділила Україні понад $170 мільйонів на розвиток економіки та гуманітарні потреби

Чомусь ми бачимо, що розвиваються лише економічні та гуманітарні потреби наших панів!
16.01.2025 19:43 Відповісти
99% буде розкрадено
16.01.2025 19:55 Відповісти
Ну судячи по тому ,що тварюка зелена ,яка кидала гроші через паркан перед рилом набушників,вчора виступала з трибуни ради,гроші підуть куди потрібно......
17.01.2025 06:26 Відповісти

