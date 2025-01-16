Британія надасть Україні $6,6 мільярда допомоги у 2025 році, - Зеленський
Велика Британія планує надати Україні щонайменше $6,6 мільярда у 2025 році.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає Цензор.НЕТ.
"Ми домовилися про щонайменше 3,6 млрд доларів щорічної військової допомоги Україні стільки, скільки це буде потрібно. Плюс підготували рішення про ще 3 мільярди доларів від російських активів. Загалом, тільки цього року ми маємо вийти на 6,6 млрд доларів від Британії", - наголосив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про передачу Україні 150 стволів артилерії британського виробництва та нової мобільної системи ППО "Грейтфул".
$40 млрд - вклад України, $35 млрд - США та $25 млрд - ЄС.
У грудні 2024 року директору департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради Антону Коломєйцеву нарахували 275 925,24 грн заробітної плати.
Покажіть британцям, які зарплати отримують в Україні чиновники Львівської мерії за грудень 24 року у воюючій країні! І яка пенсія в простого Народу...