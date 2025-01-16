УКР
Британія надасть Україні $6,6 мільярда допомоги у 2025 році, - Зеленський

Зеленський про вступ до ЄС

Велика Британія планує надати Україні щонайменше $6,6 мільярда у 2025 році.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися про щонайменше 3,6 млрд доларів щорічної військової допомоги Україні стільки, скільки це буде потрібно. Плюс підготували рішення про ще 3 мільярди доларів від російських активів. Загалом, тільки цього року ми маємо вийти на 6,6 млрд доларів від Британії", - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про передачу Україні 150 стволів артилерії британського виробництва та нової мобільної системи ППО "Грейтфул".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США, Німеччина, Угорщина та Словаччина поки не хочуть бачити нас в НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

Тіки не грошима. Боже, збав короля від українських крадіїв та зрадників та орденоносців кв95.
16.01.2025 16:00
Ото радості депутатам, прокурорам - інвалідам, суддям, головам МСЕК всяким, мусарам і так далі............. Є шо пиляти з бюджету!
16.01.2025 15:53
Такі немалі грощі так просто не даются. Шо за ці грощі бажають брити-це саме цікаве? Хоча і так ясно вже давно
16.01.2025 15:52
Це зеленський так вирішив чи все ж таки Стармер, який і мав би про це повідомити якби вважав за потрібне?
16.01.2025 15:52
"Україна витратила $100 млрд на війну 2024 року" - Зеленський
$40 млрд - вклад України, $35 млрд - США та $25 млрд - ЄС.
16.01.2025 15:54
Ого.. ось що уламок шахеда може.. налякав британця. Аж 6 лярдів видурив. Тут наш президент чемпіон.
16.01.2025 15:56
6% від потреб....і це на все, що спроможна п'ята економіка світу
16.01.2025 16:01
О, тепер знову офшорні рахунки ''папи Саші і мами Ріми'' та їх онучки Зеленської-джуніорки поповняться на кругленькі суми...
16.01.2025 23:06
 
 