Британія надасть Україні $6,6 мільярда допомоги у 2025 році, - Зеленський

Велика Британія планує надати Україні щонайменше $6,6 мільярда у 2025 році.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися про щонайменше 3,6 млрд доларів щорічної військової допомоги Україні стільки, скільки це буде потрібно. Плюс підготували рішення про ще 3 мільярди доларів від російських активів. Загалом, тільки цього року ми маємо вийти на 6,6 млрд доларів від Британії", - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про передачу Україні 150 стволів артилерії британського виробництва та нової мобільної системи ППО "Грейтфул".

