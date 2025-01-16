УКР
Британія передає Україні 150 стволів артилерії та 15 мобільних систем ППО, - Стармер (доповнено)

Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про передачу Україні 150 стволів артилерії британського виробництва та нових мобільних систем ППО Gravehawk.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сьогодні радий оголосити, що ми надаємо 150 стволів артилерії, які... були виготовлені в Сполученому Королівстві й буквально за кілька тижнів зможуть бути поставлені в Україну. Ми також постачатимемо нову мобільну систему ППО, яка називається Gravehawk, виробництво якої профінансовано спільно з Данією", - сказав Стармер.

Інноваційна система, розміром з морський контейнер, здатна модернізувати ракети класу "повітря-повітря" для наземної протиповітряної оборони, тобто вона може використовувати ракети, які вже є на озброєнні Збройних сил України.

В умовах постійних російських бомбардувань, система Gravehawk посилить протиповітряну оборону України, що дозволить їй захистити свої міста, війська і критично важливі об'єкти інфраструктури.

Два прототипи системи протиповітряної оборони були випробувані в Україні у вересні, а ще 15 будуть випробувані цього року.

Британський прем'єр також зазначив, що його країна продовжить програму підготовки українських військовослужбовців у координації із союзниками.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув із візитом до України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство

ППО (3473) артилерія (817) Стармер Кір (253)
Топ коментарі
+29
Щиро дякуємо, друзі.
показати весь коментар
16.01.2025 15:49 Відповісти
+21
Thanks Britain!
показати весь коментар
16.01.2025 15:40 Відповісти
+18
ооо, 150 орудій це добре...дякую.
показати весь коментар
16.01.2025 15:33 Відповісти
ооо, 150 орудій це добре...дякую.
показати весь коментар
16.01.2025 15:33 Відповісти
думаю мова йде саме про стволи, для виробництва богдан.
показати весь коментар
16.01.2025 15:42 Відповісти
стволи "Богдан" ми робимо самі. Скоріше за все тут мова іде про стволи для британських L119, а можливо про стволи до AS-90. Нам іх теж передавали у кількості десь до півсотні.
показати весь коментар
16.01.2025 16:37 Відповісти
Видимо 155 и 105 стволы.
показати весь коментар
16.01.2025 17:12 Відповісти
Thanks Britain!
показати весь коментар
16.01.2025 15:40 Відповісти
А це вже не порожній папірець! Дякуємо!
показати весь коментар
16.01.2025 15:47 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
показати весь коментар
16.01.2025 15:49 Відповісти
Де зрадойоби?
показати весь коментар
16.01.2025 16:12 Відповісти
ви зейоб?
показати весь коментар
16.01.2025 16:26 Відповісти
Дякуємо Британіє!
показати весь коментар
16.01.2025 17:40 Відповісти
Невідомий зенітний комплекс

Теза про "rapidly developed air defence system" дає зрозуміти, що мова йде не про повноцінний зенітний комплекс, а відносно просте конструктивне рішення на основі готових рішень.

За описом зенітний комплекс схожий на вже відомий британський ракетний комплекс на шасі Supacat HMT, оснащений оптичною станцією пошуку цілей та двома направляючими для авіаційних ракет AIM-132 ASRAAM. Однак у повідомленні наголошується на застосуванні "українських ракет".

Не виключено, що мова йде про рішення, яке базується на радянських авіаційних ракетах Р-73, значні запаси яких присутні на складах Міноборони. Український ОПК активно адаптовував їх для пусків з модернізованих ЗРК "Оса" та морських дронів Magura v5. (c)
показати весь коментар
16.01.2025 21:57 Відповісти
Сообщите когда закончится "золото Полуботька". )))
показати весь коментар
16.01.2025 22:03 Відповісти
Борис Джонсонюк хорошу зміну підготував....
показати весь коментар
16.01.2025 22:04 Відповісти
Розказуйте розказуйте ідіоти...
показати весь коментар
16.01.2025 22:06 Відповісти
Дякуємо британцям
показати весь коментар
16.01.2025 22:07 Відповісти
А далекобійні ракети до F-16 нам хтось дасть? Сама велика проблема в нас це рашистська авіація яка зрівнюе всю нашу оборону КАБами. Чи нам F-16 на виставку виставляти або проти шахедів використовувати.
показати весь коментар
16.01.2025 22:29 Відповісти
Щиро дякуємо Великій Британії!!!
А Володя Боневтік Потужний що може передати ЗСУ 100 асвальтоукладчиків, 150 катків, 200 грейдерів, 400 нових самоскидів...,? Але і цього він не зробить, дудки, він їх заховав, хай волонтери возять будівельну техніку для риття укріплень, Володя не дурень.
показати весь коментар
16.01.2025 22:31 Відповісти
які, в сраку, стволи?
асфальт! нам потрібен асфальт.
показати весь коментар
17.01.2025 08:53 Відповісти
 
 