Британія передає Україні 150 стволів артилерії та 15 мобільних систем ППО, - Стармер (доповнено)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про передачу Україні 150 стволів артилерії британського виробництва та нових мобільних систем ППО Gravehawk.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сьогодні радий оголосити, що ми надаємо 150 стволів артилерії, які... були виготовлені в Сполученому Королівстві й буквально за кілька тижнів зможуть бути поставлені в Україну. Ми також постачатимемо нову мобільну систему ППО, яка називається Gravehawk, виробництво якої профінансовано спільно з Данією", - сказав Стармер.

Інноваційна система, розміром з морський контейнер, здатна модернізувати ракети класу "повітря-повітря" для наземної протиповітряної оборони, тобто вона може використовувати ракети, які вже є на озброєнні Збройних сил України.

В умовах постійних російських бомбардувань, система Gravehawk посилить протиповітряну оборону України, що дозволить їй захистити свої міста, війська і критично важливі об'єкти інфраструктури.

Два прототипи системи протиповітряної оборони були випробувані в Україні у вересні, а ще 15 будуть випробувані цього року.

Британський прем'єр також зазначив, що його країна продовжить програму підготовки українських військовослужбовців у координації із союзниками.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув із візитом до України.

