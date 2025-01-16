Британія передає Україні 150 стволів артилерії та 15 мобільних систем ППО, - Стармер (доповнено)
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про передачу Україні 150 стволів артилерії британського виробництва та нових мобільних систем ППО Gravehawk.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я сьогодні радий оголосити, що ми надаємо 150 стволів артилерії, які... були виготовлені в Сполученому Королівстві й буквально за кілька тижнів зможуть бути поставлені в Україну. Ми також постачатимемо нову мобільну систему ППО, яка називається Gravehawk, виробництво якої профінансовано спільно з Данією", - сказав Стармер.
Інноваційна система, розміром з морський контейнер, здатна модернізувати ракети класу "повітря-повітря" для наземної протиповітряної оборони, тобто вона може використовувати ракети, які вже є на озброєнні Збройних сил України.
В умовах постійних російських бомбардувань, система Gravehawk посилить протиповітряну оборону України, що дозволить їй захистити свої міста, війська і критично важливі об'єкти інфраструктури.
Два прототипи системи протиповітряної оборони були випробувані в Україні у вересні, а ще 15 будуть випробувані цього року.
Британський прем'єр також зазначив, що його країна продовжить програму підготовки українських військовослужбовців у координації із союзниками.
Нагадаємо, що сьогодні, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув із візитом до України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Теза про "rapidly developed air defence system" дає зрозуміти, що мова йде не про повноцінний зенітний комплекс, а відносно просте конструктивне рішення на основі готових рішень.
За описом зенітний комплекс схожий на вже відомий британський ракетний комплекс на шасі Supacat HMT, оснащений оптичною станцією пошуку цілей та двома направляючими для авіаційних ракет AIM-132 ASRAAM. Однак у повідомленні наголошується на застосуванні "українських ракет".
Не виключено, що мова йде про рішення, яке базується на радянських авіаційних ракетах Р-73, значні запаси яких присутні на складах Міноборони. Український ОПК активно адаптовував їх для пусків з модернізованих ЗРК "Оса" та морських дронів Magura v5. (c)
А Володя Боневтік Потужний що може передати ЗСУ 100 асвальтоукладчиків, 150 катків, 200 грейдерів, 400 нових самоскидів...,? Але і цього він не зробить, дудки, він їх заховав, хай волонтери возять будівельну техніку для риття укріплень, Володя не дурень.
асфальт! нам потрібен асфальт.