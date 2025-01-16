Україна підписала меморандум про створення водневого коридору до ЄС. Що передбачається?
"Оператор ГТС України" разом із кількома ключовими організаціями та компаніями підписав Меморандум про взаєморозуміння стосовно створення та підтримки реалізації "Водневого коридору Україна-ЄС".
Про це йдеться в повідомленні "Оператора ГТС".
Як зазначається, Меморандум про взаєморозуміння окреслює спільні зусилля, спрямовані на використання в майбутньому потенціалу відновлюваної енергетики України та її інтеграцію в європейський енергетичний ринок.
"Ця ініціатива спрямована на майбутній розвиток відновлюваної енергетики та виробництва водню в Україні та сприяння його транспортуванню трубопроводами через Словаччину, Чехію, Австрію та Німеччину для використання в цих країнах після 2030 року", – сказано в повідомленні.
Коридор передбачатиме виробництво відновлюваного водню в Україні, використовуючи значний потенціал відновлюваної енергетики країни.
Потім водень буде транспортуватися через існуючу мережу трубопроводів, частину яких планується перепрофілювати під водень, до Словаччини, Чехії, Австрії та Німеччини.
"Зі свого боку ми плануємо завершити техніко-економічне обґрунтування перепрофілювання частин трубопровідної мережі протягом наступних 12-18 місяців у тісній координації з іншими європейськими операторами ГТС, які беруть участь в ініціативі", – зазначив генеральний директор "Оператора ГТС України" Дмитро Липпа.
У листопаді минулого року стало відомо, що Україна та США оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів (ММР) із загальним фінансуванням $30 млн.
Програма передбачає реалізацію трьох взаємопов'язаних проєктів: будівництво пілотного заводу з виробництва чистого водню та аміаку (проєкт "Чисте паливо"), конверсію вугільних електростанцій на ММР (проєкт "Фенікс") та розробку дорожньої карти декарбонізації сталеливарної промисловості за допомогою ММР (проєкт "Чиста сталь").
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для влади війни не існує. Ніякої мобілізації країни на захист.
Один "мінєдності" і" потужності" і відоси під суфльор пилить, інші меморандуми про коня у вакуумі підписують..
... У нас влада - Демонстративні Предурки!!!!...
На кону стоїть саме існування держави!...