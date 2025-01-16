БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
34 076 7

Україна підписала меморандум про створення водневого коридору до ЄС. Що передбачається?

Україна підписала меморандум про створення водневого коридору до Євросоюзу

"Оператор ГТС України" разом із кількома ключовими організаціями та компаніями підписав Меморандум про взаєморозуміння стосовно створення та підтримки реалізації "Водневого коридору Україна-ЄС".

Про це йдеться в повідомленні "Оператора ГТС".

Як зазначається, Меморандум про взаєморозуміння окреслює спільні зусилля, спрямовані на використання в майбутньому потенціалу відновлюваної енергетики України та її інтеграцію в європейський енергетичний ринок.

"Ця ініціатива спрямована на майбутній розвиток відновлюваної енергетики та виробництва водню в Україні та сприяння його транспортуванню трубопроводами через Словаччину, Чехію, Австрію та Німеччину для використання в цих країнах після 2030 року", – сказано в повідомленні.

Коридор передбачатиме виробництво відновлюваного водню в Україні, використовуючи значний потенціал відновлюваної енергетики країни.

Потім водень буде транспортуватися через існуючу мережу трубопроводів, частину яких планується перепрофілювати під водень, до Словаччини, Чехії, Австрії та Німеччини.

Читайте також: Велика Британія побудує першу в Європі водневу ТЕЦ на території нафтопереробного заводу

"Зі свого боку ми плануємо завершити техніко-економічне обґрунтування перепрофілювання частин трубопровідної мережі протягом наступних 12-18 місяців у тісній координації з іншими європейськими операторами ГТС, які беруть участь в ініціативі", – зазначив генеральний директор "Оператора ГТС України" Дмитро Липпа. 

У листопаді минулого року стало відомо, що Україна та США оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів (ММР) із загальним фінансуванням $30 млн.

Програма передбачає реалізацію трьох взаємопов'язаних проєктів: будівництво пілотного заводу з виробництва чистого водню та аміаку (проєкт "Чисте паливо"), конверсію вугільних електростанцій на ММР (проєкт "Фенікс") та розробку дорожньої карти декарбонізації сталеливарної промисловості за допомогою ММР (проєкт "Чиста сталь").

Автор: 

Оператор ГТС (462) водень (166)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як без цього Україна існувала останні три роки?
Для влади війни не існує. Ніякої мобілізації країни на захист.
Один "мінєдності" і" потужності" і відоси під суфльор пилить, інші меморандуми про коня у вакуумі підписують..
показати весь коментар
16.01.2025 21:32 Відповісти
Невже вдасться…, все як мріяла бабуся Меркель…
показати весь коментар
16.01.2025 22:09 Відповісти
Саме час в Україні закладати водневу бомбу, москалі запал примастирять безкоштовно.
показати весь коментар
16.01.2025 22:19 Відповісти
... А до Межгалактичного Проекту Нові Васюки теж увійдуть!...?
... У нас влада - Демонстративні Предурки!!!!...
На кону стоїть саме існування держави!...
показати весь коментар
16.01.2025 22:32 Відповісти
ШО ОПЯТЬ !?)
показати весь коментар
17.01.2025 03:07 Відповісти
А ми ,що,вже перемогли!?Як ви вже заї...ли !
показати весь коментар
17.01.2025 17:54 Відповісти
Нічого в нас не буде крім корупції.
показати весь коментар
19.01.2025 16:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 