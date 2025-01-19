Трамп запустив власну криптовалюту. Її капіталізація за кілька годин злетіла до $5,5 мільярда

Обраний президент США Дональд Трамп запустив власну криптовалюту – мем-ко'н $Trump, – ринкова капіталізація якої за клька годин після запуску злетіла до $5,5 млрд.

Про це пише ВВС.

Як повідомляється, підприємство координується компанією CIC Digital LLC, філією організації Trump, яка раніше продавала взуття та парфуми під брендом Trump.

Мем-койни використовуються для підвищення популярності вірусної інтернет-тенденції чи руху, але вони не мають внутрішньої цінності та є надзвичайно нестабільними інвестиціями.

За даними CoinMarketCap.com, до опівдня суботи, 18 січня, через кілька годин після запуску, ринкова капіталізація $Trump досягла майже $5,5 млрд.

CIC Digital LLC і компанія Fight Fight Fight LLC, заснована в Делавері на початку цього місяця, володіють 80% токенів. Втім, незрозуміло, скільки грошей Трамп може заробити на цьому підприємстві.

Було випущено вже близько 200 млн цифрових токенів, а ще 800 млн буде випущено протягом наступних трьох років.

На сайті криптовалюти, однак, зазначається, що койн "не призначений бути об'єктом" інвестиційної можливості чи цінного паперу та "не є політичним" та "не має нічого спільного з будь-якою політичною кампанією, політичним офісом чи державним агентством".

Критики звинуватили Трампа в тому, що він наживається на президентстві. Такі цифрові токени сумно відомі тим, що спекулянти використовують ажіотаж, щоб накачати вартість перед продажем на вершині ринку, залишаючи тим, хто запізнюється, підраховувати свої втрати під час падіння ціни.

Раніше стало відомо, що пенсійні фонди в світі починають обережно інвестувати в біткойн, що є свідченням того, що навіть традиційно консервативні сфери фінансів не можуть ігнорувати потенційно високі прибутки від криптовалют.

У середині січня цього року біткойн впав до найнижчого за два місяці, оскільки інвестори відмовилися від більш ризикованих активів після різкого дохідності прибутковості облігацій.

Раніше повідомлялося, що в 2024 році біткойн більш ніж подвоївся завдяки схваленню регулятором ринків США біржових фондів, прив'язаних до його спотової ціни, та оптимізму щодо послаблення регуляторних обмежень після повернення обраного президента США Дональда Трампа до Білого дому.

Нагадаємо, курс біткоїна зростав із наближенням американських президентських виборів. Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.

Обсяг торгівлі криптовалютами в листопаді 2024 року досяг $10 трлн, що стало найвищим показником, коли-небудь зафіксованим на централізованих спотових і деривативних біржах.