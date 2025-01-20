Мін’юст відновив роботу реєстрів після масштабної кібератаки

Із 20 січня відновлено функціонування єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України після масштабної кібератаки з боку РФ.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Отже, вже працюють такі реєстри:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

Автоматизована система виконавчого провадження;

Електронний реєстр апостилів;

Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;

Автоматизована система "Банкрутство та неплатоспроможність";

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

Наразі обмежено доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на період актуалізації даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

При цьому відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими.

Також найближчим часом на порталі та в застосунку "Дія" буде відновлено доступ до онлайн послуг, пов'язаних з зазначеними реєстрами.

Що відомо про найбільшу кібератаку на реєстри Мін'юсту?

Як повідомлялося, наприкінці грудня Міністерство юстиції відновило роботу перших трьох ключових нотаріальних реєстрів після масштабної ворожої кібератаки. Зокрема, запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

8 січня міністерство відновило роботу свого вебсайту, а 10 січня запрацювали основні сервіси порталу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Міністерка юстиції Ольга Стефанішина не підтвердила, але і не спростувала витоку даних з реєстрів. Служба безпеки України також заявила, що поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово недоступними стали 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ також тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.

Окрім того, бізнес стикався з труднощами при відкритті рахунків через неможливість проведення повноцінної ідентифікації – не можна звірити заялені клієнтом дані в реєстрі юридичних осіб.