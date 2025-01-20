Санкції діють: Вартість оренди нафтових танкерів на маршрутах до Китаю зросла вдвічі

Вартість оренди нафтового супертанкера на ключових маршрутах до Китаю зросла вдвічі після введення США санкцій проти Росії.

Про це пише Bloomberg, передає ЕП.

Згідно з даними Балтійської біржі, добові ставки для дуже великих нафтовозів на маршруті Близький Схід – Китай за тиждень до п'ятниці, 17 січня, зросли на 112% – до $57 589 – після того, як 10 січня США ввели санкції проти танкерів, що перевозили російську нафту.

Ціни на нафту, що прямувала з американської затоки до Китаю, підскочили на 102%, а в напрямку Західної Африки до Китаю зросли на 90%.

Як зазначаєтьс, санкції сколихнули ринок вантажоперевезень, який донедавна мав справу з більш м'яким попитом через обмеження пропозиції, мляву китайську економіку і послаблення напруженості на Близькому Сході.

Кількість підтверджених рейсів майже не змінилася, проте пул доступних суден стрімко скоротився, а на певних маршрутах спостерігається інтенсивна конкуренція.

Вплив американських санкцій

У середині січня цього року повідомлялося, що державні нафтові компанії Китаю та провідні приватні нафтопереробні підприємства прискорюють закупівлі сирої нафти з Близького Сходу та інших регіонів на тлі занепокоєнь можливими перебоями в поставках через посилення санкцій проти Росії та Ірану.

10 січня США оголосили про масштабний пакет санкцій проти експорту російської нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Також повідомлялося, що шість російських нафтових танкерів, які ще будуються російською верф'ю "Звезда", потрапили під нові санкції США. Це перший випадок, коли США заборонили танкери ще до того, як вони вийшли в море, не кажучи вже про те, щоб перевозити санкційні вантажі.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть".

Під санкції потрапили десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній та чиновників зі сфери російської енергетики.

Перед тим один із найбільших портових операторів Китаю – Shandong Port Group – заборонив танкерам, які перебувають під санкціями США, заходити в порти провінції Шаньдун, де розташовано багато незалежних нафтопереробних підприємств, які є найбільшими імпортерами нафти з підсанкційних країн.

В індійських нафтопереробних компаніях своєю чергою повідомили, що "очікують серйозних перебоїв із постачанням російської нафти" після запровадження цих санкцій. Окрім санкцій щодо танкерів, складнощі виникнуть зі страхуванням вантажів. Адже "Інгосстрах" є одним з основних страхувальників для танкерів, які перевозять російську нафту в обхід встановлених країнами "Великої сімки" обмежень.

Згодом стало відомо, що Індія збирається заборонити розвантаження нафти з танкерів, які було внесено до санкційного списку США через їхню участь у транспортуванні вантажів для Росії.

Високопосадовець Адміністрації президента США Джо Байдена заявив, що санкції коштуватимуть Росії мільярди доларів на місяць.