Підроблені документи на експорт соняшнику: Одеським митникам повідомили про підозру в завданні збитків на 13 мільйонів

Бюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування щодо службових осіб митних постів Одеської митниці та керівника компанії-експортера у справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та повідомило про підозру шістьом учасникам схеми.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

"Детективи БЕБ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора викрили чинних та колишніх службових осіб Одеської митниці у зловживанні службовим становищем, що надало змогу компанії-експортеру соняшникових культур ухилитись від сплати понад 13 млн грн податків", – сказано в повідомленні.

Було встановлено, що службові особи митних постів на підставі документів, що містили неправдиві відомості, видали компанії-експортеру сертифікати щодо походження сільськогосподарської продукції.

Надалі ці сертифікати були використані експортером для того, аби безперешкодно вивезти сільськогосподарську продукцію та ухилитись від сплати податків за допомогою зменшення експортного мита з 10% до 3.6 % та 2,7 %.

У такий спосіб державному бюджету було завдано понад 13 млн грн збитків.

"Детективи Бюро повідомили про підозру 6 учасникам схеми. Наразі стороні захисту надано матеріали провадження для ознайомлення", – повідомили в БЕБ.

Раніше стало відомо, що детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області виявили викрило склад із контрафактним алкоголем.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили понад 200 тис. пляшок горілки різних найменувань та об’ємів обклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 23 млн грн.

До того повідомлялося, що БЕБ спільно з працівниками Служби безпеки викрило незаконний канал постачання з Туреччини підроблених марок акцизного податку.

Орієнтовна сума не сплаченого акцизного податку із вилучених марок становить понад 110 млн грн.