Рівень скарг російського бізнесу на інфляцію досяг рекорду

Висока інфляція в Росії виявилася однією з ключових проблем не тільки для населення, а й для бізнесу. Під час опитування 150 підприємств різних галузей із 43 регіонів саме інфляцію обрали 56,7% респондентів як головну перешкоду для роботи.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, це максимум за 23 роки проведення таких опитувань і лише другий раз, коли інфляцію вказали більше половини компаній (2023 року було 54,3%).

Більш серйозною проблемою учасники опитування вважають лише кадрову кризу: нестачу якісної робочої сили обрали 62,7% – це на 5% менше, ніж роком раніше.

Інфляція в Росії в 2024 році, за даними Росстату, склала 9,52%, але вона різко прискорилася наприкінці року: у листопаді-грудні її темпи в перерахунку на рік становили близько 14% з усуненням сезонності. Ааналогічно її оцінив і Центробанк Росії

У перші два тижні січня цього року ціни в Росії зросли ще на 0,67% (9,9% у річному вираженні).

При цьому жорсткі дії Центробанку РФ щодо стримування інфляції бізнесу теж не подобаються. Опитані компанії переважно критикують підвищення ключової ставки та інші заходи, які обмежують кредитування. За два роки частота скарг на надмірну дорожнечу кредиту та неможливість його отримання зросла приблизно втричі до 45%.

Також до кінця 2024 року знову почала зростати частка повідомлень про падіння платоспроможного попиту – 33%, порівняно з 24% навесні 2024 року.

Як зауважується в опитуванні, підвищення ключової ставки ЦБ Росії з 16% до 21% всього за три місяці зробило і без того дуже дорогі кредити практично недоступними для більшості підприємств, причому це сталося в той період, коли економіка РФ продовжувала зазнавати серйозного тиску, пов'язаного із санкціями, а курс рубля швидко падав.

Аргументи російського Центробанку, що це робиться для уповільнення інфляції та запобігання перегріву економіки, "не знайшли розуміння в переважній частині бізнесу та експертної спільноти". Теза про перегрівання економіки видається їм "непереконливою", а швидке економічне зростання вони вважають компенсацією кризових спадів виробництва 2020 та 2022 років.

Як повідомлялося, 20 грудня минулого року Центробанк Росії після критики з боку президента РФ Владіміра Путіна відмовився від підвищення базової ставки, попри збереження високої інфляції. Учасники російського ринку очікували її зростання до 23%, а дехто – й більше.

До того стало відомо, що російські посадовці та бізнесмени все частіше критикують керівницю ЦБ РФ Ельвіру Набіулліну, яку довгий час називали рятівницею російської економіки від наслідків санкцій.

Сам Путін на щорічній пресконференції 19 грудня констатував, що інфляція у Росії становить 9,2%-9,3% назвав цей рівень "тривожним сигналом".

Перед цим повідомлялося, що відсоткові ставки в банках Росії змусили російських підприємців шукати гроші у сусідніх державах. Так, "Сбербанк" запропонував російським компаніям брати кредити в Білорусі, де працює дочірній банк.

На початку грудня повідомлялося, що бізнес у Росії зіткнувся з погіршенням платіжної дисципліни контрагентів на тлі проблем із транскордонними банківськими розрахунками та різкого підвищення ставок за кредитами. Так, за третій квартал частка компаній, які допускають прострочення платежів постачальникам, зросла у всіх категоріях бізнесу і знаходиться близько до рекордних в історії значень.