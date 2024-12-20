Банк Росії несподівано відмовився від підвищення ключової ставки після заяв Путіна

Центробанк Росії після критики з боку президента РФ Владіміра Путіна відмовився від підвищення базової ставки, попри збереження високої інфляції.

Про це йдеться в повідомленні Центробанку РФ, передає LIGA.net.

Як зазначається, поточні монетарні умови зі ставкою 21% формують "необхідні передумови для відновлення процесу дезінфляції та повернення інфляції до мети, попри підвищене поточне зростання цін та високий внутрішній попит".

Російський Центробанк на засіданні 25 жовтня підвищив ключову ставку до 21% – максимального значення з 2003 року. Коли було ухвалено відповідне рішення, російський ЦБ попередив про можливість подальшого підвищення ставки.

Учасники російського ринку очікували її зростання до 23%, а дехто – й більше.

Проте 19 грудня, напередодні ухвалення рішення радою директорів ЦБ Росії, Путін заявив, що "Центробанк міг би ефективніше й раніше використовувати інструменти, не пов'язані з підвищенням ключової ставки".

Окрім того, стало відомо, що російські посадовці та бізнесмени все частіше критикують керівницю ЦБ РФ Ельвіру Набіулліну, яку довгий час називали рятівницею російської економіки від наслідків санкцій.

Сам Путін на щорічній пресконференції 19 грудня відповів на запитання щодо ключової ставки. Він розповів, що Набіулліна не каже йому, якою вона буде. Але Путін сподівається, що рішення Центробанку РФ щодо ключової ставки буде зваженим.

Водночас Путін констатував, що інфляція у Росії становить 9,2%-9,3% назвав цей рівень "тривожним сигналом".

Сама ж Набіулліна ще кілька тижнів тому анонсувала "жорсткі заходи", без яких не уникнути кризових явищ.

Вдночас Центробанк Росії в пресрелізі сигналізує, що остаточно ще не відкидає подальшого підвищення ставки.

Читайте також: "Виробники не встигають за попитом": Путін пояснив зростання цін на продукти у Росії тим, що росіяни почали більше їсти

Раніше повідомлялося, що відсоткові ставки в банках Росії змусили російських підприємців шукати гроші у сусідніх державах. Так, "Сбербанк" запропонував російським компаніям брати кредити в Білорусі, де працює дочірній банк.

На початку грудня повідомлялося, що бізнес у Росії зіткнувся з погіршенням платіжної дисципліни контрагентів на тлі проблем із транскордонними банківськими розрахунками та різкого підвищення ставок за кредитами. Так, за третій квартал частка компаній, які допускають прострочення платежів постачальникам, зросла у всіх категоріях бізнесу і знаходиться близько до рекордних в історії значень.

До того стало відомо, що ставки за споживчими кредитами в російських банках на початку листопада становили від 25% до 38% річних, але до 19 листопада максимальний рівень ставок піднявся до 44%.

Водночас рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків упав до мінімуму з пандемії 2020 року. Так, із початку року до кінця серпня 800 тис. росіян вийшли на прострочення за позиками у банків, а загальна кількість неплатників досягла 6,2 млн.

На початку жовтня повідомлялося, що в Росії майже половина позичальників, які мають іпотечні або споживчі кредити, повідомляють, що їм важко виплачувати борги.

Раніше стало відомо, що попри посилення обмежень, закредитованість росіян зростає. Понад 13 млн росіян одночасно мають три та більше кредитів, за останній рік їх кількість зросла на 2,2 млн, свідчать дані центробанку Росії.

Російський фінансовий регулятор також фіксує погіршення якості портфеля кредитів населенню.

Перед тим повідомлялося, що заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки. Так, у серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%.

До того повідомлялося, що кредити російських банків населенню продовжують збільшуватися, попри підвищення ставок російським Центробанком та обмеження видачі кредитів готівкою.