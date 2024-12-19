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Новини
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"Виробники не встигають за попитом": Путін пояснив зростання цін на продукти у Росії тим, що росіяни почали більше їсти

Путін заявив, що продукти дорожчають, бо росіяни стали більше їсти

Зростання ціни на продукти в Росії пов'язане з тим, що росіяни збільшили їх споживання.

Про це заявив президент РФ Владімір Путін під час телешоу "Пряма лінія", передає The Moscow Times.

За словами Путіна, продовольча інфляція має під собою "об'єктивні причини", і головна з них – невідповідність доходів росіян і "товарної маси" в економіці.

"Просто продуктів не стало настільки більше, наскільки зросло споживання", – заявив Путін.

Наприклад, споживання м'яса в Росії зросло вдвічі "за останній час" і досягло 80 кг на особу на рік, тоді як у світі цей показник становить близько 42 кг, навів статистику президент РФ.

Також, перерахував Путін, на зростання цін впливають обсяги зібраного врожаю, зростання світових цін та санкції.

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"Доходи населення, купівельна спроможність мають відповідати обсягу вироблених у країні товарів. У нас доходи та заробітні плати зростали більш швидкими темпами, ніж наростання товарної маси та випуск продукції", – сказав Путін.

За даними Росстату, на 16 грудня зростання цін на продукти в Росії досягло 10,93% у річному вираженні та стало максимальним з листопада 2022 року.

Майже вдвічі (на 88,8%) з початку року стала дорожчою картопля після того, як заморозки, паводок та спека знищили 20% урожаю, або 1,6 млн тонн. Зростання цін на цибулю прискорилося до 45,4%, на капусту – до 40,3%, на буряки – до 30,8%.

Вершкове масло, за даними Росстату, подорожчало ще на 1,8% з початку грудня та на 34,4% з початку року, незважаючи на рішення уряду відкрити імпорт з Індії, Ірану, Туреччини та ОАЕ.

Зростання цін на молоко прискорилося до 19,1%, на сметану – до 18,5%. Баранина коштує на 22,6% дорожче, ніж на початку року, яловичина – на 12,4%, хліб – на 14,3%, морква – на 14,1%, яблука – на 18,4%.

Раніше Путін заявляв, що ситуація з курсом російського рубля, що впав до мінімумів з початку повномасштабного вторгнення в Україну, знаходиться під контролем, а підстав для паніки немає.

До того стало відомо, що російський бізнес вимушений різко підвищувати ціни на свої товари через кадровий голод, проблеми з платежами і кредити, що дорожчають. Так, індекс цінових очікувань бізнесу, який розраховує Центробанк Росії на підставі опитування 15 тис. компаній зі всіх ключових галузей, цього місяця досяг максимуму з травня 2022 року.

Раніше Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності". За його словами, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.

Перед тим повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько.

Автор: 

інфляція (711) продукти (735) росія (14194) облікова ставка (349) ціни (3449)


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Топ коментарі
+19
Це падло перевернуло у світі все з ніг на голову, і каже, що треба менше їсти. Ну, то вводь вже картки продовольчі для своєї худоби, час настав.
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19.12.2024 17:37
+9
В нас теж ціни повзуть, причому на все. Наш теж скоро заявить - що це через те, що багато їмо, багато палимо електрики, багато миємось і т.і.
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19.12.2024 17:44
+8
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19.12.2024 17:41
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Це падло перевернуло у світі все з ніг на голову, і каже, що треба менше їсти. Ну, то вводь вже картки продовольчі для своєї худоби, час настав.
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19.12.2024 17:37 Відповісти
Цікаво... За останні десять років населення Росії зменшилося на кілька мільйонів (природна смертність, що вже тавно перевищує народжуваність, еміграція, загибель на фронті) - а продовольства все менше і менше... Точно почали більше їсти...
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19.12.2024 18:15 Відповісти
Аха...
- Вам хватает того шо вам дают?
- Да, конечно, еще и остается.
- А куда деваете то шо остается?
- Да съедаем, еще и не хватает...
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19.12.2024 19:13 Відповісти
Так вони ж тепер жеруть і за себе і за того парня, що подох в Україні
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19.12.2024 22:19 Відповісти
Не у світі. Лише у своєму лаптєстані.
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19.12.2024 19:54 Відповісти
В світі все пов'язано .
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19.12.2024 22:07 Відповісти
Я не думаю, що люди в Європі і Америці стали гірше жити через вчинки йухла. Десь в Африці-можливо.
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19.12.2024 22:22 Відповісти
Та я бачу, що ви не думаєте. По коментарях це видно.
Через подорожчання газу в Італії подорожчала чашка кави та тістечко. Закрилися деякі підприємства по виробництву керамічної плитки саме через подорожчання газу. Багато людей втратили роботу та деякі вже не зможуть оплатити навчання своєї дитини в університеті. І все це лише через те, що ***** вирішило почати віну та знищити Україну. Далі продовжувати наводити елементарні приклади того, як божевільна істота поставила весь світ з ніг голову, чи ви вже зрозуміли суть?
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19.12.2024 23:05 Відповісти
Немедленно ВСЕМ "спящим" агентам ГЕРБАЛАЙФ - при готовиться!!!
Ахтунг - скоро ВАШ ЗОЛОТОЙ ЧАС!!!
Хочешь похудеть - спроси меня как!
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19.12.2024 20:51 Відповісти
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19.12.2024 17:41 Відповісти
північні корейці не знайшли собак і почали їсти мясо і ... рис...
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19.12.2024 17:44 Відповісти
В нас теж ціни повзуть, причому на все. Наш теж скоро заявить - що це через те, що багато їмо, багато палимо електрики, багато миємось і т.і.
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19.12.2024 17:44 Відповісти
Про війну з путінлендом не чули?
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19.12.2024 17:49 Відповісти
Про корупцію влади, крадіжки з бюджету й локшину на вуха не чули?

Дійсно, фулі там мільйонні премії керівництву Укренерго, ДТЕК - піднімемо ціни на ЕЕ, бо збиткова! Обгрунтування - війна й прямуємо до ЄС. Тому ціни європейські, зп та соцзабезпечення тільки деяким категоріям. Всім іншим - мінімалки та кешбеки.

Чи не розумієте, що ціни на ЕЕ тягнуть за собою здорожчення всього??
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19.12.2024 18:30 Відповісти
Ця дамочка постійно пише коменти проти Украіни. Завербована он-лайн.
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19.12.2024 21:19 Відповісти
Тобі в росісю
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21.12.2024 22:46 Відповісти
Зелене чучело, які коменти проти України? В очі довбешся?

зелена пошесть - то не Україна. Й що ти так з за кордону Україну любиш? Повертайся, ухилянте.
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20.12.2024 06:56 Відповісти
Ви мабуть не застали вже, в нас був такий министр соціальної политики - Рева, от він реально казав: "Українці забагато їдять". Тут на форумі шуткували потім : "Щойно бачив, як людина їла. Дайте телефон Реви або гастропатруля".
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19.12.2024 20:44 Відповісти
В сенсі - не застала вже?

А щодо Реви - то того поца прокацапного, треба було вішати. А не міністром ставити.
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19.12.2024 20:58 Відповісти
Так забороніть їм їсти, ви ж з медведевим запросто можете це зробити.
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19.12.2024 17:45 Відповісти
А-ха-ха... Друже - думаю САМИЙ цікавий московський цирк ще попереду.
"Замороження" депозитних вкладів.
Податок на повітря...
Податок за прогулянку без дозволу...
За колір автомобіля...
Місяці року та дні тижня в честь ліліпутінських родичів...
Короче імператори Іюль, Август та Туркменбаші - нервово курять в куточку. 🤣
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19.12.2024 20:56 Відповісти
Найцікавіший
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20.12.2024 15:01 Відповісти
моска...ня стала більш їсти??! Коли таке було взагалі??!! Більш пити - то повірю!!!
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19.12.2024 17:45 Відповісти
Закусывать надо! (с)
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19.12.2024 17:45 Відповісти
Щоб російська корова меньше їла і більше давала молока, її потрібно менше кормити і більше доїти.
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19.12.2024 17:50 Відповісти
Мультфільм був такий - часів "Перебудови"...
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19.12.2024 18:16 Відповісти
Хмм, то це вони ще й срати будуть більше?
Грядьоть "колапс" туалетного папіру!
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19.12.2024 17:51 Відповісти
де-жа-вью..хтось у нас те ж саме казав, що українці забагато їдять, нагадайте хто памятає...
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19.12.2024 17:53 Відповісти
Министр соцполитики Рева
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19.12.2024 20:45 Відповісти
Две главные проблемы кацапляндии - жрут и не плодятся
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19.12.2024 17:55 Відповісти
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19.12.2024 17:56 Відповісти
Интересно, русня понимает что он просто глумится над ними? Наверное после конференции с медведом ржали ))
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19.12.2024 17:56 Відповісти
Це вже мабуть "баби наражалі" і почали посилено відгодовувати підростаючих путіноїдів
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19.12.2024 17:57 Відповісти
Так от чому на початку 90х в Україні були одні мільйонери, а в магазинах порожньо - багато їли).
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19.12.2024 18:04 Відповісти
Фсьо с'єл прізрак коммунізма.
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19.12.2024 18:05 Відповісти
Уявляю скільки вони з'їдатьють...
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19.12.2024 18:07 Відповісти
Якщо цеглина важить 3кг, то там пів тони
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19.12.2024 18:30 Відповісти
це не цеглини, це типа гроші в зімбабві
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19.12.2024 20:19 Відповісти
«Нема хліба? Хай їдять тістечка!»
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19.12.2024 18:14 Відповісти
Пуйло не тільки грабує росіян, сцить їм в очі і роздає копняки, а ще й регоче з них. Країна дебілів
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19.12.2024 18:22 Відповісти
Сподіваюся ті, кому треба, послухають, що нагородив сьогодні цей божевільний дід і зроблять правильні висновки - ***** вже пора валити
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19.12.2024 18:23 Відповісти
На його фоні - Брежнєв адеватна, здорова людина
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19.12.2024 18:24 Відповісти
Тому й каналізація на московії не витримує!
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19.12.2024 18:37 Відповісти
за всі роки що недожирали, зараз вирішили зжерти не з'їдене за весь час життя у своєї великої росії...
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19.12.2024 18:41 Відповісти
***** яка - підняти ціни - шоб кацапи менше жерли і виробники будуть встигати
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19.12.2024 18:46 Відповісти
Во первых не есть а закусывать, а во вторых предложите перерыв между первой и второй, а также следующими уменьшить. Захарова может объяснить.
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19.12.2024 19:06 Відповісти
.
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19.12.2024 19:16 Відповісти
Он ведь шагу не сделает без киздежа!
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19.12.2024 19:17 Відповісти
кацапи стали забагато масла вершкового жерти.
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19.12.2024 19:21 Відповісти
Послє того как ми поднялі цени на воздух єті сволочі началі мєньше дишать
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19.12.2024 19:29 Відповісти
Кацапи все більше Уїв без солі доїдають
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19.12.2024 19:33 Відповісти
А ще кацапи забагато дихають, треба трохи їм кисень перекрити. для блага рассєї. Подумай над цим, *****.
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19.12.2024 19:34 Відповісти
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19.12.2024 19:38 Відповісти
"Проблема России не в том, что мы не можем накормить бедных, а в том, что богатые не могут нажраться!" М.Задорнов...
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19.12.2024 22:21 Відповісти
Ну сміх-сміхом, але у нас ціни так само підскочили абсолютно на все, від продуктів до комуналки. Тому не беріть приклад з русні, не забувайте про те що важливіше те що у нас тут, а не те що у них там. Хай хоч повиздихають.
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19.12.2024 23:07 Відповісти

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