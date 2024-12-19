"Виробники не встигають за попитом": Путін пояснив зростання цін на продукти у Росії тим, що росіяни почали більше їсти

Зростання ціни на продукти в Росії пов'язане з тим, що росіяни збільшили їх споживання.

Про це заявив президент РФ Владімір Путін під час телешоу "Пряма лінія", передає The Moscow Times.

За словами Путіна, продовольча інфляція має під собою "об'єктивні причини", і головна з них – невідповідність доходів росіян і "товарної маси" в економіці.

"Просто продуктів не стало настільки більше, наскільки зросло споживання", – заявив Путін.

Наприклад, споживання м'яса в Росії зросло вдвічі "за останній час" і досягло 80 кг на особу на рік, тоді як у світі цей показник становить близько 42 кг, навів статистику президент РФ.

Також, перерахував Путін, на зростання цін впливають обсяги зібраного врожаю, зростання світових цін та санкції.

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"Доходи населення, купівельна спроможність мають відповідати обсягу вироблених у країні товарів. У нас доходи та заробітні плати зростали більш швидкими темпами, ніж наростання товарної маси та випуск продукції", – сказав Путін.

За даними Росстату, на 16 грудня зростання цін на продукти в Росії досягло 10,93% у річному вираженні та стало максимальним з листопада 2022 року.

Майже вдвічі (на 88,8%) з початку року стала дорожчою картопля після того, як заморозки, паводок та спека знищили 20% урожаю, або 1,6 млн тонн. Зростання цін на цибулю прискорилося до 45,4%, на капусту – до 40,3%, на буряки – до 30,8%.

Вершкове масло, за даними Росстату, подорожчало ще на 1,8% з початку грудня та на 34,4% з початку року, незважаючи на рішення уряду відкрити імпорт з Індії, Ірану, Туреччини та ОАЕ.

Зростання цін на молоко прискорилося до 19,1%, на сметану – до 18,5%. Баранина коштує на 22,6% дорожче, ніж на початку року, яловичина – на 12,4%, хліб – на 14,3%, морква – на 14,1%, яблука – на 18,4%.

Раніше Путін заявляв, що ситуація з курсом російського рубля, що впав до мінімумів з початку повномасштабного вторгнення в Україну, знаходиться під контролем, а підстав для паніки немає.

До того стало відомо, що російський бізнес вимушений різко підвищувати ціни на свої товари через кадровий голод, проблеми з платежами і кредити, що дорожчають. Так, індекс цінових очікувань бізнесу, який розраховує Центробанк Росії на підставі опитування 15 тис. компаній зі всіх ключових галузей, цього місяця досяг максимуму з травня 2022 року.

Раніше Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності". За його словами, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.

Перед тим повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько.