"Виробники не встигають за попитом": Путін пояснив зростання цін на продукти у Росії тим, що росіяни почали більше їсти
Зростання ціни на продукти в Росії пов'язане з тим, що росіяни збільшили їх споживання.
Про це заявив президент РФ Владімір Путін під час телешоу "Пряма лінія", передає The Moscow Times.
За словами Путіна, продовольча інфляція має під собою "об'єктивні причини", і головна з них – невідповідність доходів росіян і "товарної маси" в економіці.
"Просто продуктів не стало настільки більше, наскільки зросло споживання", – заявив Путін.
Наприклад, споживання м'яса в Росії зросло вдвічі "за останній час" і досягло 80 кг на особу на рік, тоді як у світі цей показник становить близько 42 кг, навів статистику президент РФ.
Також, перерахував Путін, на зростання цін впливають обсяги зібраного врожаю, зростання світових цін та санкції.
"Доходи населення, купівельна спроможність мають відповідати обсягу вироблених у країні товарів. У нас доходи та заробітні плати зростали більш швидкими темпами, ніж наростання товарної маси та випуск продукції", – сказав Путін.
За даними Росстату, на 16 грудня зростання цін на продукти в Росії досягло 10,93% у річному вираженні та стало максимальним з листопада 2022 року.
Майже вдвічі (на 88,8%) з початку року стала дорожчою картопля після того, як заморозки, паводок та спека знищили 20% урожаю, або 1,6 млн тонн. Зростання цін на цибулю прискорилося до 45,4%, на капусту – до 40,3%, на буряки – до 30,8%.
Вершкове масло, за даними Росстату, подорожчало ще на 1,8% з початку грудня та на 34,4% з початку року, незважаючи на рішення уряду відкрити імпорт з Індії, Ірану, Туреччини та ОАЕ.
Зростання цін на молоко прискорилося до 19,1%, на сметану – до 18,5%. Баранина коштує на 22,6% дорожче, ніж на початку року, яловичина – на 12,4%, хліб – на 14,3%, морква – на 14,1%, яблука – на 18,4%.
Раніше Путін заявляв, що ситуація з курсом російського рубля, що впав до мінімумів з початку повномасштабного вторгнення в Україну, знаходиться під контролем, а підстав для паніки немає.
До того стало відомо, що російський бізнес вимушений різко підвищувати ціни на свої товари через кадровий голод, проблеми з платежами і кредити, що дорожчають. Так, індекс цінових очікувань бізнесу, який розраховує Центробанк Росії на підставі опитування 15 тис. компаній зі всіх ключових галузей, цього місяця досяг максимуму з травня 2022 року.
Раніше Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності". За його словами, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.
Перед тим повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько.
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Через подорожчання газу в Італії подорожчала чашка кави та тістечко. Закрилися деякі підприємства по виробництву керамічної плитки саме через подорожчання газу. Багато людей втратили роботу та деякі вже не зможуть оплатити навчання своєї дитини в університеті. І все це лише через те, що ***** вирішило почати віну та знищити Україну. Далі продовжувати наводити елементарні приклади того, як божевільна істота поставила весь світ з ніг голову, чи ви вже зрозуміли суть?
Ахтунг - скоро ВАШ ЗОЛОТОЙ ЧАС!!!
Хочешь похудеть - спроси меня как!
Дійсно, фулі там мільйонні премії керівництву Укренерго, ДТЕК - піднімемо ціни на ЕЕ, бо збиткова! Обгрунтування - війна й прямуємо до ЄС. Тому ціни європейські, зп та соцзабезпечення тільки деяким категоріям. Всім іншим - мінімалки та кешбеки.
Чи не розумієте, що ціни на ЕЕ тягнуть за собою здорожчення всього??
зелена пошесть - то не Україна. Й що ти так з за кордону Україну любиш? Повертайся, ухилянте.
А щодо Реви - то того поца прокацапного, треба було вішати. А не міністром ставити.
"Замороження" депозитних вкладів.
Податок на повітря...
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За колір автомобіля...
Місяці року та дні тижня в честь ліліпутінських родичів...
Короче імператори Іюль, Август та Туркменбаші - нервово курять в куточку. 🤣
Грядьоть "колапс" туалетного папіру!