Російські банки підняли ставки за споживчими кредитами вище 40%

Ставки за споживчими кредитами в російських банках на початку листопада становили від 25% до 38% річних, але до 19 листопада максимальний рівень ставок піднявся до 44%.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, очікується подальше підвищення ключової ставки Центробанку Росфї до кінця року, що загалом впливає на діапазон ставок у споживчому кредитуванні.

При цьому максимальні ставки за депозитами не зростають з початку місяця: вони становлять 27% за вкладами та 23% – за накопичувальними рахунками.

Середні максимальні ставки за вкладами наразі становлять 15,95%, а з початку місяця показник зріс трохи більше ніж на 1 процентний пункт.

Як повідомлялося, 25 жовтня Центробанк РФ підвищив ключову ставку із 19% до 21% – максимального значення з 2003 року.

Одночасно з цим ЦБ Росії стримує кредитну активність, посилюючи в останні місяці вимоги до банків. Зокрема, регулятор неодноразово підвищував коефіцієнти ризику за незабезпеченими кредитами та посилював обмеження для позичальників із високим борговим навантаженням, що призвело до зниження рівня схвалення кредитів та підвищення процентних ставок.

Так, у жовтні російські банки видали фізособам 1,94 млн кредитів готівкою на загальну суму 309 млрд руб. Це на 28% менше, ніж у вересні, і на 43%, порівняно з жовтнем минулого року.

Водночас рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків упав до мінімуму з пандемії 2020 року. Так, із початку року до кінця серпня 800 тис. росіян вийшли на прострочення за позиками у банків, а загальна кількість неплатників досягла 6,2 млн.

Проблеми з погашеннями мають майже половина позичальників: у 35% складності "невеликі", у 12% – серйозні, а 1% визнають, що вже не можуть платити зовсім.

На початку жовтня повідомлялося, що в Росії майже половина позичальників, які мають іпотечні або споживчі кредити, повідомляють, що їм важко виплачувати борги.

Раніше стало відомо, що попри посилення обмежень, закредитованість росіян зростає. Понад 13 млн росіян одночасно мають три та більше кредитів, за останній рік їх кількість зросла на 2,2 млн, свідчать дані центробанку Росії.

Російський фінансовий регулятор також фіксує погіршення якості портфеля кредитів населенню.

Перед тим повідомлялося, що заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки. Так, у серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%.

До того повідомлялося, що кредити російських банків населенню продовжують збільшуватися, попри підвищення ставок російським Центробанком та обмеження видачі кредитів готівкою.