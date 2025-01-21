У Міноборони розповіли про найпопулярніші вакансії в рекрутингових центрах

Вакансії, пов’язані з безпілотниками, водійськими та стрілецькими напрямками, користуються найбільшим попитом серед громадян, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу української армії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зокрема, станом на середину січня до семи найпопулярніших увійшли наступні спеціальності:

пов'язані з БПЛА – 16%;

водії – 16%;

стрілецькі спеціальності – 15%;

штабні посади – 9%;

артилерія – 6%;

бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі – 5%;

зв'язок та кібербезпека – 5%.

Зазначається, що упродовж минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулось 1 282 особи. Загалом з початку роботи центрів загальна кількість відвідувачів сягнула 35 337, з яких 7 800 з них вже стали кандидатами до лав Сил оборони України.

Читайте також: Кабмін змінив порядок рекрутингу до армії в електронній формі

За словами заступника міністра оборони Серія Мельника, головна перевага долучитись до оборони України за допомогою рекрутингових центрів – це можливість обрати спеціальність за бажанням та здібностями кандидата.

У рекрутингових центрах фахівці надають всю необхідну інформацію про військову службу, а також здійснюють супровід кандидата на всіх етапах оформлення документів.

В Україні працює 47 рекрутингових центрів української армії. Найбільшу активність демонструють мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2024 року головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.